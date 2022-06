Morphean : La sécurité physique du Cloud est désormais un maillon essentiel du programme de transformation numérique

Le nouveau guide explore le potentiel de la sécurité physique du Cloud pour les revendeurs afin de débloquer des avantages supplémentaires en matière de sécurité et de veille stratégique tout en contribuant à atténuer la hausse des coûts

FRIBOURG, Suisse, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Morphean, un leader de la sécurité en tant que service et de l'analytique Cloud, a publié un nouveau guide pratique pour aider les entreprises de sécurité à comprendre et à adopter le monde numérisé de la sécurité physique. Ce guide affirme que la sécurité physique du Cloud joue désormais un rôle essentiel dans le programme de transformation numérique, car l'analytique axée sur l'IA permet de dégager des avantages supplémentaires en matière de sécurité et de renseignements, tout en contribuant à atténuer la hausse des coûts que de nombreuses entreprises de sécurité en Europe subissent actuellement.

La numérisation a donné naissance à une nouvelle ère de plateformes de sécurité hébergées qui bouleversent le secteur. Le Cloud fournissant l'infrastructure critique, de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes passionnants voient le jour et permettent de partager des informations extrêmement utiles tirées des données de surveillance. Les avantages ne concernent pas seulement l'accroissement de la sécurité, mais aussi l'intelligence opérationnelle qui permet aux utilisateurs finaux de gagner en efficacité et en rentabilité. À mesure que cette approche se développera, les professionnels de la sécurité capables de combiner des compétences en matière de sécurité physique avec des connaissances sur le Cloud, les réseaux et les systèmes, seront récompensés.

Toutefois, alors que la crise du coût de la vie s'aggrave et que les prix de l'énergie et des carburants atteignent des niveaux sans précédent depuis des décennies, le guide explique que le Cloud, l'IA et l'analytique présentent de multiples avantages économiques pour les partenaires. Le passage à l'informatique dématérialisée ne représente pas seulement une budgétisation plus prévisible et des revenus récurrents pour l'entreprise partenaire, mais permet également de réaliser des économies en faisant un meilleur usage des personnes et des ressources internes, tout en aidant l'entreprise à acquérir un avantage concurrentiel face à l'évolution rapide des exigences des clients.

La sécurité physique du Cloud, facturée par appareil et par mois, offre au partenaire une voie vers une croissance plus durable de ses revenus et des contrats qu'il peut exploiter en vendant davantage de fonctionnalités. De plus, avec le Cloud, un ingénieur technique hautement qualifié peut installer des systèmes à distance, ce qui permet non seulement d'économiser de l'argent sur le carburant, mais aussi de mener à bien plusieurs tâches pour des clients en autant de temps que pour installer un seul système sur le site du client. Vendre et déployer plus rapidement et plus efficacement représente un meilleur retour sur l'investissement salarial de l'individu.

Le guide couvre également d'autres domaines clés tels que le potentiel du cloud computing pour aider les entreprises à améliorer leur stratégie en matière de cybersécurité, et la manière dont les partenariats de confiance peuvent conduire à un succès à long terme.

