MSI kondigt een speciale actie aan voor de Z590 en B560 - TO INFINITY AND BEYOND

MSI heeft vandaag een nieuwe actie aangekondigd - "To Infinity and Beyond". Wanneer je een geselecteerd MSI Z590 of B560 moederbord, combo-set moederbord en Liquid Cooler of een combo-set moederbord en 10 e of 11 e generatie CPU koopt, ontvang je een bonus cashback tot wel 65 EUR. Als je meedoet, aan zowel cashback promotie als Shout Out voor MSI, kun je een totaalprijs tot wel 100 EUR ontvangen. Meer informatie vindt je hier: https://www.msi.com/Promotion/to-infinity-and-beyond-cashback-2021 .

Alle MSI 500-serie 11e generatie Intel Core processor moederborden ondersteunen PCIe 4.0, en alle Z590 Wi-Fi-moederborden hebben ten minste een 2.5G LAN en de nieuwste Wi-Fi 6E-oplossing met een bereik tot het 6GHz-spectrum. Dit biedt een opmerkelijke gebruikerservaring bij streamen, gamen en zelfs thuiswerken. Alle MSI Gaming Series PCB's zijn op serverniveau om je een betere gaming-ervaring te bieden. De MSI-slogan zegt het al: "Gemaakt voor gamers en contentmakers." Je kunt altijd op MSI vertrouwen.

De actie loopt van 3 mei 2021 (00:01 uur lokale tijd) tot 31 mei 2021 (23:59 uur lokale tijd). Na de aankoop van een in aanmerking komend product, moet je de actiewebsite bezoeken om de prijs te claimen. Voor een combo-set prijs koop je een nieuw in aanmerking komend MSI Z590 of B560 moederbord met een nieuwe en in aanmerking komende K- of R-serie Liquid Cooler of een nieuwe en in aanmerking komende 10e of 11e generatie CPU in de specifieke combinatie in dezelfde transactie van deelnemende MSI-partners.

Verder biedt MSI momenteel meer speciale acties voor consumenten. Kijk op de actiepagina voor gedetailleerde informatie.

Een shout out voor MSI - Jouw recensie kan iemand de zekerheid geven die ze nodig hebben. Schrijf een recensie, en laat het ons dan weten. We zullen je met een leuke beloning bedanken.

MSI-beloningsprogramma - Beoordeel een product, vertel het aan een vriend of neem deel aan andere acties waarmee je tot 500 punten kunt verdienen. Meld je nu aan voor toegang tot exclusieve voordelen!

Over MSI

MSI is wereldwijd een toonaangevend gamingmerk en de meest vertrouwde naam in gaming en eSports.Wij zijn toegewijd aan onze principes voor het ontwikkelen van baanbrekend ontwerp, het streven naar uitmuntendheid en technologische innovatie. MSI verlost gamers van irritante storingen door topprestaties, realistische beelden, authentiek geluid, nauwkeurige controle en soepele streamingfuncties in onze gaming-platforms te integreren. Daarmee bieden we gaming-prestaties die tot het uiterste gaan. De drang om bestaande prestaties constant te overtreffen heeft van MSI een 'True Gaming'-merk gemaakt in de wereld van gaming! Kijk voor meer productinformatie op https://www.msi.com/

