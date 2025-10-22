New Amsterdam Invest N.V. kondigt financieringsinitiatief aan ter ondersteuning van vastgoeduitbreiding

AMSTERDAM, 22 oktober 2025 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V., een aan Euronext Amsterdam genoteerde commerciële vastgoedonderneming, maakt vandaag een nieuw financieringsinitiatief bekend ter ondersteuning van de aankoop van nieuw vastgoed.

Het bedrijf biedt € 10 miljoen aan leningen aan voor alle marktpartijen. De minimale inschrijving per partij bedraagt € 100.000.

De opbrengst zal worden ingezet voor de verwerving van strategisch vastgoed dat aansluit bij de langetermijnstrategie en groeidoelstellingen van New Amsterdam Invest.

"Ik ben heel blij dat we partijen de kans bieden vermogen bij New Amsterdam Invest N.V. te investeren," aldus Cor Verkade, Investor Relations Manager van New Amsterdam Invest. "Op deze manier bieden we partijen gelegenheid ons bedrijf de gewenste groei te geven. Met de beoogde groei versterken we onze marktpositie en creëren we waarde voor onze aandeelhouders op de lange termijn."

Over New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlandse commerciële vastgoedonderneming genoteerd aan Euronext Amsterdam met werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het hoofddoel van New Amsterdam Invest is het uitoefenen van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de website van het bedrijf: www.newamsterdaminvest.com

Disclaimer

Elementen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van de EU-verordening marktmisbruik.

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele doelstellingen van het NAI op middellange termijn die ''toekomstgerichte verklaringen'' zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen ''gelooft'', ''schat'', ''plannen'', ''projecten'', ''anticipeert'', ''verwacht'', ''is van plan'', ''kan'', ''zal'' of ''zou moeten'' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.

Toekomstgerichte verklaringen kunnen wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten, en dat gebeurt vaak. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van NAI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten van NAI, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan.

N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling is de Engelse tekst leidend.