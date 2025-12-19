New Amsterdam Invest N.V., uitkering aan aandeelhouders

AMSTERDAM, 19 december 2025 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (de "Vennootschap", of "New Amsterdam Invest", of "NAI"), een commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam, kondigt vandaag een tweede uitkering aan aandeelhouders aan.

Het is de strategie van de Vennootschap om een dividendaandeel te zijn voor haar investeerders. De Vennootschap streeft ernaar om jaarlijks een stabiel contant dividend uit te keren tussen € 0,45 en € 0,65 per aandeel. Op basis van de verwachte geconsolideerde resultaten over 2025 is de Raad van Bestuur ervan overtuigd dat het mogelijk is om een tweede interim-dividend in contanten van € 0,225 per aandeel in New Amsterdam Invest N.V. uit te keren, na inhouding van 15% dividendbelasting.

De uitbetaling van € 0,225 per gewoon aandeel zal deze maand aan de aandeelhouders worden gedaan. De relevante data zijn als volgt:

Datum Omschrijving 23 december ex-dividend datum 24 december record datum 30 december betaaldatum

Over New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest is een commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam met operationele bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het belangrijkste doel van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, vervreemden, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, alles in de ruimste zin van het woord.

Alle informatie over New Amsterdam Invest, inclusief haar principes en doelstellingen, is te vinden op de bedrijfswebsite: www.newamsterdaminvest.com

Disclaimer

Onderdelen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van Artikel 7(1) tot (4) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de daadwerkelijke resultaten. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen het huidige inzicht van NAI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijfsvoering, resultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan.

N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling is de Engelse tekst leidend.