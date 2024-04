Nicolas Costa en PRIO brengen hulde aan Ayrton Senna in Imola

Met de sponsoring van McLaren (United Autosports) komt de Braziliaanse coureur uit op het Italiaanse circuit van het WEC

RIO DE JANEIRO, Brazilië, 23 april 2024 /PRNewswire/ -- Na Braziliaans kampioen te worden in de Porsche Carrera Cup met een seizoen dat de aandacht trok in 2023, sluit Nicolas Costa zich aan bij het McLaren-team in het nieuwe seizoen van het World Endurance Championship (WEC). Nicolas wordt sinds 2021 gesponsord door PRIO, de grootste onafhankelijke olie- en gasproducent van Brazilië, en bereidt zich nu voor op de 6 uur van Imola, een evenement in het internationale kampioenschap, op het Italiaanse circuit.

Nicolas Costa's car in tribute to Ayrton Senna in Imola

"Ik ben erg enthousiast over wat er gaat gebeuren. Het is een droom die uitkomt om voor McLaren Automotive en United Autosports te racen. Het is een eer om deel uit te maken van deze samenwerking," zegt Costa.

Nicolas vormt samen met Gregoire Saucy uit Zwitserland en James Cottingham uit Groot-Brittannië de line-up van de #59 McLaren 720S GT3 EVO by McLaren. De Italiaanse etappe wordt een mijlpaal. Op 10 dagen van de 30ste sterfdag van Ayrton Senna op dezelfde locatie en racend voor McLaren, krijgt Nicolas de kans om zijn idool eer te bewijzen. Samen met PRIO heeft hij speciaal voor dit circuit artwork gemaakt voor de auto en zijn helm. Het ontwerp is ondertekend door Alan Mosca, zoon van Sid Mosca, verantwoordelijk voor de iconische helm van Senna in 1988.

De viering van het vierjarig partnerschap met PRIO werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van het Luxemburgse kantoor van het bedrijf. "PRIO is een baanbrekend olie- en gasmerk dat efficiëntie en hoge prestaties hoog in het vaandel heeft staan. Nicolas is een van onze merkambassadeurs en heeft een geweldige synergie met onze waarden en cultuur. Het is een genoegen om deze geweldige atleet te kunnen eren. Met deze sponsoring hopen we bij te dragen aan het internationaal delen van de waarden van ons merk en onze relatie dichter bij wereldwijde belanghebbenden te brengen," zegt Rodrigo Vianna, manager van PRIO Luxembourg en Global Head of Compliance.

Volgende stappen WEC

21 april: Ímola, Italië

11 mei: Spa-Francorchamps, België

15 en 16 juni: 24 uur van Le Mans, Frankrijk

14 juli: São Paulo, Brazilië

15 september: Fuji, Japan

2 november: Bahrein

Over PRIO

PRIO is de grootste onafhankelijke olie- en gasmaatschappij in Brazilië en is pionier op het gebied van herstel en verlenging van de levensduur van velden in productie. Opgericht in 2015, met vijf operationele activa in de Braziliaanse wateren en een handelsbedrijf in Luxemburg, richt het bedrijf zich op uitmuntendheid en operationele efficiëntie, waarbij het operationele veiligheid en zorg voor mens en milieu vooropstelt.

