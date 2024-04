Nicolas Costa et PRIO rendent hommage à Ayrton Senna à Imola

Tout au long du parrainage de McLaren (United Autosports) par la société, le conducteur brésilien participera au circuit italien du WEC

RIO DE JANEIRO, Brésil, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Après être devenu champion brésilien de la Coupe Porsche Carrera avec une saison qui a attiré l'attention en 2023, Nicolas Costa rejoint l'équipe McLaren dans la nouvelle saison du Championnat du monde d'endurance (WEC). Sponsorisé par PRIO depuis 2021, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Brésil, Nicolas se prépare maintenant aux 6 Hours of Imola, un événement du championnat international, au Circuit italien.

Nicolas Costa's car in Ímola

« Je suis très enthousiaste à propos de ce qui va se passer. C'est un rêve devenu réalité pour McLaren Automotive et United Autosports. « Faire partie de ce partenariat est un honneur », a commenté Costa.

Nicolas s'associera à Gregoire Saucy, de Suisse, et à James Cottingham, de Grande-Bretagne, pour compléter la liste des #59 McLaren 720S GT3 EVO de McLaren. La scène italienne sera une étape importante. Organisé 10 jours à partir du 30e anniversaire de la mort d'Ayrton Senna au même endroit et à la même course pour McLaren, Nicolas aura l'occasion de rendre hommage à son idole. Avec PRIO, il a préparé des œuvres d'art spéciales pour la voiture et son casque pour ce circuit. Le design est signé par Alan Mosca, fils de Sid Mosca, responsable du casque emblématique de Senna en 1988.

Célébrant quatre ans de partenariat avec PRIO, l'arrivée au championnat international a été réalisée grâce à un parrainage facilité par le bureau luxembourgeois de la société. « PRIO est une marque de pétrole et de gaz révolutionnaire, qui valorise l'efficacité et la haute performance. Nicolas est l'un de nos ambassadeurs de marque et a une grande synergie avec nos valeurs et notre culture. C'est un plaisir de pouvoir rendre hommage à ce grand athlète. « Grâce à ce parrainage, nous espérons contribuer à partager les valeurs de notre marque à l'échelle internationale et à rapprocher nos relations avec les parties prenantes mondiales », a déclaré Rodrigo Vianna, directeur de PRIO Luxembourg et responsable mondial de la conformité.

Prochaines étapes du WEC

21 avril : Ímola, Italie

11 mai : Spa-Francorchamps, Belgique

Juin, 15 et 16 : 24 heures de Le Mans, France

14 juillet : São Paulo, Brésil

15 septembre : Fuji, Japon

2 novembre : Bahreïn

À propos de PRIO

PRIO est la plus grande société pétrolière et gazière indépendante du Brésil, pionnière dans la récupération et l'extension de la durée de vie des champs en production. Fondée en 2015, avec cinq actifs opérationnels situés dans les eaux territoriales brésiliennes et une société de trading au Luxembourg, la société se concentre sur l'excellence et l'efficacité opérationnelle, en accordant la priorité à la sécurité opérationnelle et aux soins des personnes et de l'environnement.

Site : https://www.prio3.com.br/