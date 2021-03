Niet-invasieve vloeibare biopsie krijgt CE-markering als bewezen vorm van kankerdiagnostiek

LONDEN, 12 maart 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, een wereldleider op het gebied in het niet-invasief diagnosticeren van kanker, heeft het Conformité Européenne (CE)-markering ontvangen voor zijn innovatieve TruBlood-oplossing, een nieuw paradigma in het opsporen, diagnosticeren en behandelen van kanker.

TruBlood is een op bloed gebaseerde, niet-invasieve test voor diagnostische evaluatie van vermoedelijke gevallen van kanker waarvoor een biopsie is aanbevolen. De CE-markering bevestigt dat TruBlood voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen. De Datar Group stelt voor om de oplossing voor verkoop beschikbaar te stellen in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en andere landen die de CE-markering erkennen.

De TruBlood-oplossing evalueert de aanwezigheid van circulerende, kleine clusters van tumorcellen (C-ETACS) waarvan is aangetoond dat ze veel voorkomen in het bloed van kankerpatiënten en niet detecteerbaar zijn bij personen zonder kanker. De test betekent een enorme vooruitgang voor personen die zich tot hun arts wenden met verdachte gezwellen in de borst, longen, prostaat, karteldarm of hersenen die mogelijk wijzen op kwaadaardige cellen.

Bij een groot deel van deze personen met vermoedelijke gevallen van kanker worden vaak alleen goedaardige tumoren geconstateerd zodat hen het op conventionele wijze afnemen van een biopt, dat vaak risicovol, invasief, pijnlijk en arbeidsintensief is achterwege kan blijven. De innovatieve bloedtest kan ook helpen bij de diagnose van gevallen waarin invasieve biopsieën om verschillende redenen niet levensvatbaar zijn, omdat de tumor dicht in de buurt van een vitaal orgaan of bloedvat aanwezig is of bij patiënten met ook andere aandoeningen.

De Datar Group is van plan TruBlood aan te bieden als patiëntvriendelijke diagnostiek met een laag risico voor klinische zorgtrajecten om voorrang te geven aan patiënten met detecteerbare C-ETAC's voor biopsieën en die negatief voor C-ETAC's kunnen worden beschouwd voor een latere evaluatie of alternatieve vormen van diagnostiek.

TruBlood markeert een enorme sprong voorwaarts in kankerdiagnostiek, en de Datar Group verwacht dat deze niet-invasieve test zowel zorgpersoneel als patiënten ten goede zal komen door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kankerbiologie en genomische technologie voor meer veiligheid en werkzaamheid te gaan gebruiken. De belangrijkste voordelen van TruBlood zijn dat het niet-invasief is, geen ziekenhuisopname vereist en een uitstekende sensitiviteit en specificiteit heeft.

In een reactie op de aankondiging zei dr. Tim Crook, medisch oncoloog bij Mid Essex Health Trust: "TruBlood is een innovatief onderzoek dat de diagnose van meerdere soorten kanker aan de hand van een eenvoudig bloedmonster mogelijk maakt. Het maakt gebruik van geavanceerde genomische analyse om kanker met een hoge mate van nauwkeurigheid te identificeren. TruBlood vertegenwoordigt een spannende stap vooruit met tal van toekomstige toepassingen voor het diagnosticeren van kanker."

Dr. Nick Plowman, medisch oncoloog in het St. Bartholomew's Hospital, Londen, zei: "Het oogsten van tumorclusters uit perifeer bloed lijkt op een niet-invasieve microbiopsie van de tumor. Enigszins verrassend komen dergelijke clusters van circulerende tumorcellen (CTC) zelfs voor in de vroege stadia van kanker en de verrijkingstechnologie ontwikkeld door Datar Cancer Genetics heeft de detectiepercentages en opbrengsten verbeterd. Evaluatie van deze clusters van kankercellen kan cytopathologische (weefseloorsprong) diagnose vergemakkelijken. De test is niet alleen patiëntvriendelijk, maar kan ook de genomische evolutie van de kanker (en de persistentie) tijdens de therapie volgen."

Voor de eerste gegevens die voor de TruBlood-test in het International Journal of Cancer (2019) gepubliceerd werden, werden bloedmonsters van meer dan 16.000 personen onderzocht, waaronder 5.000 kankerpatiënten en meer dan 10.000 personen zonder symptomen van kanker, om C-ETAC's aan te tonen als een functioneel kenmerk van solide kanker in organen. Een vervolgstudie met mijlpaalgegevens die in 2020 zijn gepubliceerd in het tijdschrift 'Cancer Cytopathology' van de American Cancer Society laat zien hoe een niet-invasieve bloedtest (vloeibare biopsie) nauwkeurig onderscheid kan maken tussen goedaardige en kwaadaardige kankercellen; de studie was gebaseerd op een multi-institutioneel, internationaal samenwerkingsproject met meer dan 30.000 deelnemers, waaronder ~ 9.000 bekende gevallen van kanker. De algehele ontwikkeling van de TruBlood-technologie is gebaseerd op de evaluatie van meer dan 40.000 bloed- en tumormonsters afkomstig van ~ 22.000 kankerpatiënten.

Datar Cancer Genetics is een toonaangevend bedrijf voor kankeronderzoek dat gespecialiseerd is in niet-invasieve technieken voor betere diagnose, behandelbeslissingen en behandeling van kanker. Het ultramoderne centrum van het bedrijf voor onderzoek naar kanker is ISO15189, CAP en CLIA geaccrediteerd.

