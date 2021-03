La biopsie liquide non invasive pour aider à diagnostiquer le cancer obtient la certification CE

LONDRES, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, un leader mondial dans le domaine du diagnostic non invasif du cancer, a reçu la marque de conformité européenne (CE) pour sa solution TruBlood innovante, un nouveau paradigme dans la détection, le diagnostic et la prise en charge du cancer.

TruBlood est un test sanguin non invasif permettant une évaluation diagnostique de cas avérés de cancer pour lesquels une biopsie a été recommandée. Le marquage CE confirme que TruBlood respecte les exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux. Le groupe Datar propose de commercialiser la solution au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et dans d'autres pays où le marquage CE identifie des zones géographiques.

La solution TruBlood évalue la présence de minuscules groupes de cellules tumorales circulantes (C-ETACS) qui se révèlent être très répandues dans le sang des patients atteints de cancer et indétectables chez les personnes non atteintes de cancer. Ce test aidera considérablement les personnes qui se présentent chez leur médecin avec des excroissances suspectes dans le sein, le poumon, la prostate, le côlon, le cerveau, pouvant suggérer des malignités.

Une grande partie de ces cas avérés ne présentent souvent que des tumeurs bénignes et peuvent donc être épargnés par des biopsies conventionnelles invasives, risquées, souvent douloureuses et nécessitant beaucoup de ressources. Ce test sanguin innovant peut également aider à diagnostiquer des cas où les biopsies invasives ne sont pas viables pour diverses raisons telles que la proximité de la tumeur avec un organe vital ou un vaisseau sanguin ou chez les patients présentant des comorbidités.

Le groupe Datar a l'intention de proposer TruBlood en tant qu'évaluation diagnostique à faible risque et adaptée aux patients pour les protocoles de soins cliniques afin de donner la priorité aux patients présentant des C-ETAC détectables pour les biopsies et ceux qui sont négatifs pour les C-ETAC peuvent être pris en compte pour une évaluation ultérieure ou des mesures diagnostiques alternatives.

TruBlood accomplit des progrès considérables en matière de diagnostic de cancer, et le groupe Datar prévoit que ce test non invasif profite à la fois aux professionnels de santé et aux patients en intégrant les dernières nouveautés relatives à la biologie du cancer et à la technologie génomique pour une sécurité et une efficacité accrues. Les principaux avantages du TruBlood sont qu'il est non invasif, ne nécessite pas d'hospitalisation et présente une excellente spécificité et sensibilité.

Au sujet de cette annonce, le Dr Tim Crook, oncologue médical au Mid Essex Health Trust, a déclaré : « TruBlood est une étude novatrice, qui facilite le diagnostic de plusieurs types de cancer à partir d'un simple échantillon de sang. Elle utilise une analyse génomique de pointe pour identifier les cancers avec un degré de précision élevé. TruBlood représente une avancée très prometteuse avec de nombreuses applications futures pour le diagnostic du cancer. »

Le Dr Nick Plowman, oncologue médical à l'hôpital St Bartholomew's de Londres, a déclaré que « le prélèvement de groupes de cellules tumorales dans le sang périphérique s'apparente à une micro-biopsie non invasive de la tumeur. Il est quelque peu surprenant que de tels groupes de cellules tumorales circulantes (CTC) apparaissent même aux premiers stades du cancer et la technologie d'enrichissement développée par Datar Cancer Genetics a amélioré les niveaux de détection et les rendements. L'appréciation de ces groupes de cellules cancéreuses peut faciliter le diagnostic cytopathologique (origine des tissus). Le test est non seulement adapté au patient, mais il peut aussi suivre l'évolution génomique du cancer (ainsi que sa persistance) pendant le traitement. »

Les premières données publiées sur le test TruBlood dans l'International Journal of Cancer (2019) ont évalué des échantillons de sang de plus de 16 000 personnes, dont 5 000 patients souffrant de cancer et plus de 10 000 personnes ne présentant aucun symptôme de cancer, pour démontrer que les C-ETAC sont une caractéristique fonctionnelle des tumeurs solides. Une étude ultérieure, dont les données font date, publiée en 2020 dans la revue « Cancer Cytopathology » de l'American Cancer Society, montre comment un test sanguin non invasif (biopsie liquide) peut différencier avec précision les tumeurs non cancéreuses des tumeurs cancéreuses. L'étude reposait sur un projet de collaboration international et multi-institutionnel impliquant plus de 30 000 participants, dont environ 9 000 cas avérés de cancer. Dans l'ensemble, le développement de la technologie TruBlood est basé sur l'évaluation de plus de 40 000 échantillons de sang et de tumeurs prélevés sur environ 22 000 patients atteints de cancer.

À propos de Datar Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics est un leader de la recherche sur le cancer spécialisé dans les techniques non invasives permettant d'améliorer le diagnostic, les décisions thérapeutiques et la prise en charge du cancer. Le centre de recherche sur le cancer de la société, à la pointe de la technologie, est accrédité ISO15189, CAP et CLIA.

