Nieuwe financiële uitdager W1TTY heeft een EMI-licentie ontvangen

LONDEN, 28 januari 2021 /PRNewswire/ -- W1TTY, een slimme mobiele partner die een volledige reeks aantrekkelijke financiële producten en diensten levert, heeft bekendgemaakt dat zijn dochteronderneming Witty Global UAB toestemming van de Litouwse toezichthouder heeft gekregen om in de Europese Economische Ruimte als elektronische geldinstelling (Electronic Money Institution - EMI) werkzaam te mogen zijn. W1TTY kreeg de licentie in slechts 6 maanden na het indienen van de aanvraag daarvoor.

Zoals de naam al doet vermoeden, zal W1TTY een innovatieve en slimme benadering van financiering hebben, waarbij het de levensstijlbehoeften van zijn handelaars en consumenten ondersteunt. W1TTY onderscheidt zich door kostenbesparende innovaties, begeleiding bij financieel beheer en aantrekkelijke klantbetrokkenheidsprogramma's en zal zich richten op studenten, de generatie Z, het MKB en groeiende bedrijven. Dit alles via een intelligente, maar leuke W1TTY-app.

Met marktstatistieken die deze behoefte ondersteunen, zei Ammar Kutait, oprichter en CEO van W1TTY, het volgende: "Meer dan 40 miljoen mensen in de EU hebben geen bank, en slechts 8% van de millennials gelooft de financiële kennis te hebben die nodig is om met onverwachte financiële gebeurtenissen om te gaan.

Deze en andere pijnpunten op de markt, zoals hoge kosten voor geldopnames en hoge rentetarieven, onvoldoende klantenondersteuning door zowel traditionele als digitale banken, naast onverantwoorde kredietverlening, waren de belangrijkste drijfveren achter de ontwikkeling van W1TTY. We zijn blij dat we EMI-licentie zo snel al in ontvangst mochten nemen. Het geeft ons het vertrouwen dat ons bedrijfsmodel en unieke DNA de goede kant op gaat om Smart Finance voor Every1 aan te bieden. "

W1TTY is van plan om zijn financiële mobiele app in de tweede helft van dit jaar te lanceren.

Over W1TTY

W1TTY ondersteunt de moderne eisen van klanten en is een slimme mobiele partner die een volledige reeks aantrekkelijke financiële producten en diensten biedt die een gezonde financiële levensstijl koesteren voor zijn consumenten, ondernemers en bedrijfseigenaren. W1TTY is opgericht in augustus 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Londen, VK.

