Le nouveau challenger financier W1TTY obtient une licence de l'IME

LONDRES, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- W1TTY, un partenaire mobile intelligent qui fournit une gamme complète de produits et services financiers attrayants, annonce que sa filiale Witty Global UAB a reçu l'autorisation du régulateur lituanien d'opérer en tant qu'institution de monnaie électronique (IME) dans l'Espace économique européen. W1TTY a obtenu la licence en seulement 6 mois à compter de la présentation de la demande.

Comme son nom l'indique, W1TTY aura une approche innovante et intelligente de la finance, répondant aux besoins de ses commerçants et consommateurs en matière de style de vie. Différencié par des innovations permettant de réduire les coûts, des conseils en gestion financière et des programmes attrayants d'engagement des clients, W1TTY se concentrera sur les étudiants, les GEN Z, les PME et les entreprises en croissance. Le tout via une application W1TTY intelligente mais amusante.

Les statistiques du marché confirment ce besoin, a déclaré Ammar Kutait, fondateur et PDG de W1TTY : « Plus de 40 millions de personnes dans l'UE ne sont pas bancarisées, et seulement 8 % des Millennials estiment avoir les connaissances financières nécessaires pour faire face à des événements financiers imprévus.

Ces problèmes, ainsi que d'autres problèmes du marché tels que les frais de découvert et les taux d'intérêt élevés, les niveaux inadéquats d'assistance à la clientèle des banques traditionnelles et numériques, en plus des prêts irresponsables, ont été les principaux moteurs du développement de W1TTY. Nous sommes ravis de recevoir notre licence IME dans un délai aussi court. Cela nous donne la certitude que notre modèle d'entreprise et notre ADN unique vont dans la bonne direction pour offrir des financements intelligents pour tous. »

W1TTY prévoit de lancer son application financière mobile au cours du second semestre de cette année.

À propos de W1TTY

Répondant aux exigences modernes des clients, W1TTY est un partenaire mobile intelligent qui fournit une gamme complète de produits et de services financiers attrayants qui favorisent un mode de vie financier sain pour les particuliers, les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. Fondée en août 2019, W1TTY a son siège à Londres, au Royaume-Uni.

Related Links

https://www.w1tty.com



SOURCE W1TTY