Nieuwe "Made in China"-producten brengen naar overzeese kopers| Opening van de 48e JINHAN FAIR

GUANGZHOU, China, 23 oktober 2023 /PRNewswire/ -- Op 21 oktober ging de 48e JINHAN FAIR van start in Pazhou, Guangzhou, in de Chinese provincie Guangdong. Maar liefst 900 toonaangevende fabrikanten uit de woon- en cadeaubranche tekenden present met tienduizenden modieuze nieuwe producten, die ruim 50.000 professionele kopers uit meer dan 160 landen en regio's lokten. Als wereldwijd gerenommeerde one-stop-inkoopbeurs met negenhonderd fabrikanten gedurende meer dan twintig jaar, blijft de JINHAN FAIR wereldwijde kopers verbinden, levert hoogwaardige "Made in China"-producten aan alle uithoeken van de wereld en bevordert de woning- en cadeaubranche tot de midden- en hogere wereldwijde waardeketen.

JINHAN FAIR

Gestage kwaliteitsverbetering: demonstratie van de veerkracht en vitaliteit van Made in China- producten

In de uitdagende en gecompliceerde huidige buitenlandse handelsmarkt verhogen de Chinese productiebedrijven hun investeringen in innovatie, R&D en marktuitbreiding om hun alomvattend concurrentievermogen voortdurend te verbeteren. Wat de woning- en cadeaubranche betreft, kunnen we met de JINHAN FAIR als etalage de niet-aflatende inspanningen van de fabrikanten op het gebied van Lean R&D en de innovaties en upgrades die plaatsvinden in de Chinese woning- en cadeaubranche ten volle waarderen en we juichen hun veerkracht en vitaliteit ondanks tegenslagen toe.

Fuzhou Minqian Arts & Crafts Co., Ltd. reageert bijvoorbeeld op de uitdagingen met de concepten "houden" en "uitstekend". Naast het "houden" van klanten met kosteneffectieve conventionele modellen, "houden" ze ook de vinger aan de pols van de allernieuwste ontwerptrends om de nauwkeurigheid van monsterontwikkeling te verbeteren en een "uitstekend" concurrentievermogen te garanderen door middel van productdifferentiatie.

Ondertussen zijn vertegenwoordigers van Taizhou Huangyan Xuyin Import & Export Co., Ltd. dit jaar verschillende keren naar Europa gereisd. Er waren initiatief en sterke communicatie met klanten over hun productontwikkelingsbehoeften nodig om het bedrijf met succes nieuwe monsters te laten ontwikkelen die beter voldoen aan de vereisten van de overzeese markt.

Bovendien hebben vele ondernemingen de transformatiestrategie aangenomen om de productie-efficiëntie te verbeteren door middel van digitale intelligentie.

"Momenteel dalen de bestellingen van Amerikaanse lijnen over het algemeen en proberen bedrijven te bezuinigen op de uitgaven om de kosten te verlagen en tegelijkertijd de concurrentiekracht van nieuwe producten te waarborgen", aldus het hoofd van Fuzhou Ivy-Deco Manufacture Co., Ltd. "Wat de arbeidskosten bijvoorbeeld betreft, hebben we enkele van de belangrijkste mechanismen behouden, terwijl we de handmatige productie hebben vervangen door mechanisatie om de productiviteit te verbeteren."

De transformatie van traditionele ondernemingen, de innovatie van product-R&D, de praktijk van de machinebouw... Deze verhalen zijn een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de inspanningen van de huis- en cadeaubranche om hoogwaardige, intelligente en groene ontwikkeling te verwezenlijken. Ze demonstreren ook het vertrouwen van de Chinese maakindustrie om zichzelf te upgraden van 'productie' naar

'slimme productie'.

Een grote samenkomst: de voornaamste o verzeese kopers arriveren op JINHAN FAIR

Over meer dan twintig jaar is de JINHAN FAIR uitgegroeid tot een inkoopbasis voor kopers van wereldwijde huis- en cadeauproducten om nieuwe kwaliteitsproducten te vinden en hun toeleveringssystemen te optimaliseren. Op de eerste dag van de beurs arriveerden bekende en voorname kwaliteitskopers, waaronder Hobby Lobby, UMA, GIFTCRAFT, Transpac Inc. en Pavilion Gift uit de Verenigde Staten; Coach House uit Groot-Brittannië; BOLTZE, GILDE, Woolworth en TEDi uit Duitsland; Jolipa uit België; JJA uit Frankrijk; LI & FUNG uit Hongkong; Nitori uit Japan en Koopman uit Nederland op schema met hun inkoopbehoeften voor het nieuwe seizoen.

Dit langetermijnvertrouwen van talrijke buitenlandse kopers is niet alleen gebaseerd op "tevredenheid", maar ook op "optimisme". Ze zijn tevreden met het vermogen van de JINHAN FAIR om China's hoogwaardige leveranciersbronnen te integreren en handelsverbindingen tussen de huis- en cadeaubranche te vergemakkelijken.

UMA uit de Verenigde Staten zei: "We werken al meer dan twintig jaar met de JINHAN FAIR en hebben hier meer dan dertig leveranciers. We komen elk jaar naar hier om onze oude leveranciers te ontmoeten en op zoek te gaan naar nieuwe leveranciers en producten om ons bedrijf uit te breiden. En we hebben tijdens het evenement van dit jaar veel nieuwe producten gezien die geschikt zijn voor onze markt."

Ook overzeese kopers zijn erg optimistisch over de producten die op de site worden getoond.

"De producten op de site zijn opvallend qua designinnovatie, vakmanschap en materiaalgebruik. Ze bieden een combinatie van zowel prestaties als esthetiek", aldus een Europese koper.

Op de beurs van dit jaar maakten gerenommeerde producten zoals het lichte handwerk uit Taizhou, de ijzeren en houten huisdecoraties en meubels van Anxi, het hars- en keramiekhandwerk uit Quanzhou, de verlichtingsproducten uit Zhongshan, het glaswerk uit Qingdao en de festivalgeschenken van Shenyang allemaal hun opwachting. De producten toonden de rijke cultuur van China en de innovatieve benaderingen van het land om lage koolstofemissies en milieubescherming te garanderen tijdens de productie van deze goederen, wat de aandacht trok van vele overzeese kopers.

Verbreding van de kanalen om handelssamenwerking te bevorderen

Op 9 oktober werd de online tentoonstelling van de JINHAN FAIR geopend. Dankzij een nauwe integratie van online en offline beurzen kunnen kopers van tevoren interessante artikelen bekijken en verzamelen nadat ze door foto's, video's en virtualreality-displays hebben gebladerd. Gedigitaliseerde diensten zoals virtuele bezoeken en online bijeenkomsten voor het matchen van bronnen hebben de nauwkeurigheid van de klantenwerving verbeterd.

Als een wereldwijd gerenommeerde one-stop-inkoopbeurs met negenhonderd fabrikanten blijft de JINHAN FAIR innoveren en handelskanalen verbreden tegen de vele moeilijkheden en uitdagingen waarmee de buitenlandse handelssector wordt geconfronteerd. We streven ernaar om exposanten en kopers meer handelsmogelijkheden te bieden, Made in China-producten wereldwijd in een versneld tempo te promoten en Chinese fabrikanten te helpen om meer concurrerend te worden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2253865/Jinhan_Fair_for_home_and_gifts.jpg

SOURCE Jinhan Fair for home & gifts