NIEUWE SAMENWERKING SCOTCH & SODA MET FIETSENMERK VELORETTI TER ERE VAN DE "AMSTERDAM PROOF" CAPSULE COLLECTIE.

De collectie is op bestelling verkrijgbaar in 26 landen in Europa en bestaat uit zes fietsen, waaronder twee limited edition, hypermoderne elektrische fietsen.

AMSTERDAM, 23 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Modemerk Scotch & Soda gaat de samenwerking aan met het eveneens in Amsterdam gevestigde fietsenmerk Veloretti voor een collectie elektrische en stadsfietsen voor de Europese markt. Op deze manier wil Scotch & Soda de lancering vieren van Amsterdam Proof, de seizoensgebonden capsulecollectie met unisex regenkleding, die ontworpen is om de elementen te trotseren en er toch stijlvol uit te zien onder alle omstandigheden.

Veloretti staat bekend om zijn strakke ontwerpen die de tand des tijds doorstaan, zowel op esthetisch als praktisch gebied. Voor deze samenwerking heeft Veloretti 6 fietsen gemaakt, die vanaf vandaag verkrijgbaar zijn in 26 Europese landen. Deze fietsen zijn ontworpen in Amsterdam en geproduceerd in Europa. Ze zijn bedoeld voor dagelijkse ritten door de stad en combineren een clean design met frames die gemaakt zijn van stevig aluminium van de beste kwaliteit, afgewerkt met een duurzame poedercoating. En natuurlijk mogen de logo's van Veloretti en Scotch & Soda niet ontbreken.

Stéphane Jaspar, CMO van Scotch & Soda, zegt hierover: " Amsterdam en fietsen zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is zoveel meer dan een manier om van A naar B te komen: het is echt een levensstijl in de stad. En dat willen we vieren, samen met Veloretti omdat zij de meest strakke en stijlvolle fietsen in heel de stad ontwerpen. Om jouw dagelijkse fietstochten hier en elders nog leuker te maken. We hebben 6 verschillende fietsen in kleuren die passen bij onze nieuwste collectie "Amsterdam Proof" regenkleding. Dus wat het weer deze herfst ook maar doet, wij helpen je om droog te blijven en je goede humeur te bewaren."

Tom Wolters, Head of Sales bij Veloretti, voegt daaraan toe: "De beslissing om met Scotch & Soda samen te werken was een makkelijke. De look en uitstraling van onze Veloretti-fietsen past perfect bij de stijl van Scotch & Soda. En dat geldt ook voor het idee om een collectie van limited edition elektrische en stadsfietsen af te leveren ter ere van de lancering van Amsterdam Proof. Want als je op je Veloretti fietst, wil je er natuurlijk ook stijlvol uitzien. Het is dan ook volkomen logisch dat je de unisex regenkleding uit de capsulecollectie draagt terwijl je geniet van je ritje op een van de Scotch & Soda x Veloretti fietsen, weer of geen weer."

Over het assortiment

De fietsencollectie van Scotch & Soda x Veloretti bestaat uit elektrische en stadsfietsen met een limited edition camouflagedessin, en ook een klassieke stadsfiets in de exclusieve tint Hollands groen.

Limited edition elektrische fietsen

De elektrische modellen Ace en Ivy van Veloretti zijn ontworpen met een limited edition dessin geïnspireerd op camouflagepatronen, in een duizelingwekkende mix van de tinten Hollands groen, boterbabbelaargeel, cederbruin en middernachtzwart. Dit lijkt op het kleurenpalet van de Amsterdam Proof-capsulecollectie van Scotch & Soda. De modellen zijn voorzien van een geruisloze en krachtige accu van middelgroot formaat met 65 nm koppel die verbonden is met de pedalen en automatisch het vermogen aanpast aan het koppel in plaats van aan de snelheid. Het resultaat is een elektrische fietservaring die natuurlijk aanvoelt. Bovendien kun je dankzij het Enviolo-systeem traploos schakelen omdat het zich automatisch aanpast aan het gedrag van de fietser. De elektrische fietsen Ace en Ivy zijn uitgerust met hydraulische remmen en bestendige riemaandrijving van Gates, gemaakt van koolstofvezel, die geen druppel olie nodig heeft en tot wel 30.000 kilometer kan afleggen zonder enig onderhoud. De lampen met hun unieke, hyperbolische vormgeving draaien op batterijen en bieden constante verlichting voor veilige fietstochten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De accu van 504 Wh is intern ontworpen en biedt een bereik van tot wel 120 km. Hij is eenvoudig afneembaar en kan in ieder normaal stopcontact opgeladen worden. De verkoopprijs voor de elektrische fietsen Ace en Ivy bedraagt 2699 euro.

Limited edition stadsfietsen

Naast de elektrische fietsen zullen er ook twee modellen stadsfietsen beschikbaar zijn in het adembenemende limited edition camouflagedessin, die speciaal ontworpen zijn voor de samenwerking met Scotch & Soda:

De Caféracer is een lichte en betrouwbare optie die in elke stad zijn weg weet te vinden. Dit tijdloze ontwerp heeft een frame met halfhoge instap en opvallende componenten.

De Caféchaser is een snelheidsduivel waar je pas echt een statement mee maakt. Dit model is ontworpen met een unieke dwarsstang die de verbinding vormt tussen het frame en de achteras.

De limited edition Caféracer en Caféchaser hebben een verkoopprijs van 505 euro.

Klassieke stadsfiets

Het model Caféracer, een klassieker van Veloretti, is uitgevoerd in de exclusieve tint Hollands groen en verkrijgbaar in twee modellen, die beide een verkoopprijs van 399 euro hebben.

De fietsen van Scotch & Soda x Veloretti kunnen vanaf vandaag tot 15 november besteld worden op veloretti.com of persoonlijk in de flagship store van Veloretti in Amsterdam. Tijdens deze periode is het voor klanten van Scotch & Soda mogelijk om in enkele winkels een QR-code te scannen waarmee ze direct doorgeleid worden naar de website van Veloretti om de fietsen te kunnen kopen.

De elektrische fietsen Ace en Ivy zijn exclusief verkrijgbaar in Nederland, Duitsland en België.

De modellen Caféracer en Caféchaser zijn verkrijgbaar in 26 Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koningrijk en Zweden.

De Scotch & Soda x Veloretti fietsencollectie viert de lancering van de Amsterdam Proof-capsule van Scotch & Soda, die geïnspireerd is door de functionaliteit die je nodig hebt om de elementen in Amsterdam, de thuisstad van beide merken, te trotseren. Deze capsulecollectie bestaat uit unisex regenkleding voor volwassenen en kids in een praktisch kleurenpalet van kaki, olijfgroen, roestbruin en gebroken wit. Deze items zijn ontworpen om je een goed gevoel te geven en er stijlvol uit te laten zien, weer of geen weer.

De unisex kledingstukken voor volwassenen zijn een oversized jas en een bijpassende broek, een poncho, een vissershoed, een bodywarmer en een hoodie van biologisch katoen. Voor kids zijn er unisex items zoals een regenjas met bijpassende broek en een bodywarmer. Deze weersbestendige kledingstukken zijn rijkelijk voorzien van utility details en speciaal ontworpen graphics met teksten als "Good planets are hard to find" of "Our space on Earth", die het grenzeloze optimisme van Scotch & Soda uitdragen. De Amsterdam Proof-capsulecollectie is verkrijgbaar via de website van Scotch & Soda en in eigen winkels van het merk wereldwijd.

Over Scotch & Soda

Scotch & Soda draagt de vrije geest van zijn geboortestad Amsterdam uit. Het eindeloos optimistische merk is groot voorstander van individualiteit, authenticiteit en de kracht van zelfexpressie om iets unieks te creëren - en die visie wordt weerspiegeld in de ontwerpen. De collecties van Scotch & Soda omvatten herenkleding, dameskleding, kinderkleding, denim, brillen, geuren en accessoires. Het merk heeft een unieke plek weten te veroveren in de internationale moderne modewereld.

De collecties worden wereldwijd verkocht in 268 eigen winkels, verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Australië. Daarnaast worden de collecties verkocht op nog eens 7.000 locaties in wereldsteden als New York, Londen en Parijs. Online verkochte items worden verzonden naar meer dan 70 verschillende landen.

Ga voor meer informatie naar www.scotch-soda.com

Over Veloretti

De fietsen van Veloretti zijn gemaakt om de tand des tijds te doorstaan, zowel op esthetisch als op praktisch gebied. Van hypermoderne elektrische fietsen tot strakke stadsfietsen, al onze modellen worden door ons team in Amsterdam ontworpen en met de hand gemaakt in onze Europese fabrieken om te voldoen aan de hoogste normen.

Wij geloven dat fietsen de toekomst is en wij willen de volgende generatie daar ook van overtuigen door een uitgebreid assortiment aan kwaliteitsproducten te bieden die geweldig ontwerp, betaalbare prijzen en innovatieve technologie combineren.

Forever Forward.

Ga voor meer informatie naar www.veloretti.com

Visuele middelen

Klik op de onderstaande links om te downloaden:

- Scotch & Soda x Veloretti-samenwerkingsfietsen (campagneafbeeldingen)

- Scotch & Soda x Veloretti-samenwerkingsfietsen (Studio-afbeeldingen)

- Scotch & Soda's Amsterdam Proof capsulecollectie (Volwassenen)

- Scotch & Soda's Amsterdam Proof capsulecollectie (Kids)

Voor de pers

Daniel Urrutia | Communications Director | [email protected]

Lotte van den Biezenbos | Marketing Project Manager | [email protected]

FACTSHEET

Scotch & Soda x Veloretti fietsen

- 3 categorieën:

Limited edition Ace en Ivy elektrische fietsen (2699 euro)

en elektrische fietsen (2699 euro) Limited edition Caféracer en Caféchaser (505 euro)

en (505 euro) Caféracer klassieke fiets (399 euro)

- De elektrische fietsen Ace en Ivy zijn exclusief verkrijgbaar in Nederland, Duitsland en België.

- De modellen Caféracer en Caféchaser zijn verkrijgbaar in 26 Europese landen:

België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koningrijk en Zweden.

- Verkrijgbaar op www.veloretti.com en persoonlijk in de flagship store van Veloretti in Amsterdam.

- Veloretti's flagship store in Amsterdam:

Van Woustraat 72 1073 LN Amsterdam

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: 9.30 - 18.00 uur

zaterdag: 10.00 - 17.30 uur

zondag: 12.00 - 17.00 uur

- Veloretti klantenservice:

maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur

Telefoonnummer: +31(0)20-2611433

E-mail: [email protected]

Amsterdam Proof-capsule van Scotch & Soda

- Praktische unisex capsulecollectie voor volwassenen en kids

- Geïnspireerd door de functionaliteit die je nodig hebt om de elementen te trotseren in Amsterdam

- Voor volwassenen: oversized jas met bijpassende broek, poncho, bodywarmer, hoodie en vissershoed.

- Voor kids: regenjas, bijpassende broek en bodywarmer

- Kleurenpalet: kaki, olijfgroen, roestbruin en gebroken wit.

- Verkrijgbaar op www.scotch-soda.com en in de eigen winkels van Scotch & Soda wereldwijd.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1882114/Scotch_Soda_PDF_1.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1882115/Scotch_Soda_PDF_2.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1882116/Scotch_Soda_PDF_3.pdf

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1882117/Scotch_Soda_PDF_4.pdf

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882097/Scotch_Soda_Veloretti_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882101/Scotch_Soda_Veloretti_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882102/Scotch_Soda_Veloretti_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882100/Scotch_Soda_Veloretti_Logo.jpg

SOURCE Scotch & Soda