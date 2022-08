SCOTCH & SODA LANCE UNE COLLABORATION DE VÉLOS AVEC VELORETTI POUR CÉLÉBRER LA COLLECTION CAPSULE "AMSTERDAM PROOF".

Disponible à la commande dans 26 pays d'Europe, la collection de six vélos

comprend deux vélos électriques à la pointe de la technologie en édition limitée.

AMSTERDAM, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- La marque de mode basée à Amsterdam Scotch & Soda s'associe à son la marque de vélos Veloretti – également basée à Amsterdam – pour le lancement en Europe d'une collection de vélos électriques et de ville, pour célébrer Amsterdam Proof, la collection capsule saisonnière de vêtements de pluie unisexes de Scotch & Soda , conçu pour braver les éléments avec style, quelles que soient les circonstances.

Connue pour ses designs épurés qui résistent à l'épreuve du temps aux niveaux aussi bien esthétique que pratique, Veloretti a créé une gamme de 6 vélos pour la collaboration qui se lance aujourd'hui dans 26 pays européens. Conçus à Amsterdam et fabriqués en Europe, les vélos sont créés pour les déplacements quotidiens en ville, combinant un design épuré avec des cadres en aluminium massif de la plus haute qualité, avec une finition enduite de poudre durable, et affichant les logos Veloretti et Scotch & Soda.

Stéphane Jaspar, CMO de Scotch & Soda, a déclaré : « Amsterdam et les vélos sont tout simplement inséparables. Plus qu'un moyen de transport, c'est un mode de vie. Nous voulions célébrer cela avec Veloretti, qui conçoit les vélos les plus élégants et les plus tendance dans la ville, et apporter de la joie à vos déplacements quotidiens ici et ailleurs. Avec 6 vélos différents dans des couleurs assorties à notre dernière collection de vêtements de pluie Amsterdam Proof, nous vous aiderons à rester au sec et souriant quelles que soient les conditions météorologiques cet automne ».

Tom Wolters, directeur des ventes chez Veloretti, a ajouté : « Ce fut une décision facile de collaborer avec Scotch & Soda. L'aspect et la convivialité des vélos Veloretti correspondent parfaitement au style de Scotch & Soda. Cela vaut également pour l'idée de fournir une collection de vélos de ville et électriques en édition limitée pour célébrer le lancement d'Amsterdam Proof. Lorsque vous conduisez votre Veloretti, vous voulez aussi avoir un look chic. La collection capsule de vêtements de pluie unisexe se combine donc parfaitement aux vélos Scotch & Soda x Veloretti, au soleil comme sous la pluie ».

À propos de la gamme

La gamme de vélos Scotch & Soda x Veloretti comprend des vélos électriques et de ville affichant un design camouflage en édition limitée, ainsi qu'un vélo de ville classique disponible dans une teinte exclusive de vert hollandais.

Vélos électriques en édition limitée

Les modèles de vélos électriques Ace et Ivy de Veloretti présentent un design camouflage en édition limitée, dans un mélange de vert hollandais, jaune caramel, brun cèdre et noir minuit, faisant écho à la palette de couleurs de la collection capsule Amsterdam Proof de Scotch & Soda. Les modèles sont dotés d'un moteur central silencieux et puissant à couple de 65 Nm connecté aux pédales, ajustant automatiquement la puissance au couple au lieu de la vitesse, offrant une expérience de vélo électrique naturelle, tandis que le système Enviolo en continu change automatiquement de vitesse, s'adaptant au comportement ducycliste. Les vélos électriques Ace et Ivy sont équipés de freins hydrauliques et d'une transmission par courroie Gates durable en carbone qui ne nécessite aucune huile, permettant de profiter de trajets sans entretien jusqu'à 30 000 kilomètres. De conception unique, les lumières hyperboliques alimentées par batterie offrent un éclairage constant pour assurer la sécurité de jour comme de nuit. Avec 504 Wh et une autonomie allant jusqu'à 120 kilomètres, la batterie amovible est facilement détachable et rechargeable avec n'importe quelle prise électrique. Les vélos électriques Ace et Ivy seront proposés à un prix de détail de 2 699 euros.

Vélos de ville en édition limitée

En plus des vélos électriques, deux modèles de vélos de ville seront disponibles avec le motif camouflage en édition limitée spécialement conçu pour la collaboration avec Scotch & Soda :

Le Caféracer, une option légère et fiable incarnant un design intemporel adapté à toutes les villes, avec un cadre à mi-hauteur et des composants exceptionnels.

Le Caféchaser, un produit très performant et doté d'une barre transversale unique reliant le cadre à l'axe arrière.

Les vélos en édition limitée Caféracer et Caféchaser seront proposés à un prix de détail de 505 euros.

Vélo de ville classique

Le modèle Caféracer, le classique indémodable de Veloretti, arborera un vert néerlandais exclusif et sera disponible en deux modèles, tous deux au prix de 399 euros.

Les vélos Scotch & Soda x Veloretti peuvent être commandés à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 15 novembre, sur veloretti.com et en personne dans le magasin phare de Veloretti à Amsterdam. Pendant cette période, les clients de Scotch & Soda pourront scanner un code QR dans une sélection de magasins de la marque, qui les conduira directement sur le site Web de Veloretti pour acheter les vélos.

Les vélos électriques Ace et Ivy seront exclusivement disponibles aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique, tandis que les modèles Caféracer et Caféchaser seront disponibles dans 26 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni , Slovaquie, Slovénie et Suède).

La collection de vélos Scotch & Soda x Veloretti célèbre le lancement de la capsule Amsterdam Proof de Scotch & Soda, inspirée par la fonctionnalité nécessaire pour affronter les éléments à Amsterdam, la ville natale des deux marques. La collection capsule propose une gamme de vêtements de pluie unisexes pour adultes et enfants dans une palette de couleurs de kaki, vert olive, brun rouille et blanc cassé, conçue pour apporter joie et style quelles que soient les conditions météorologiques.

Les modèles unisexes pour adultes comprennent une veste oversize avec un pantalon assorti, un poncho, un bob, un gilet sans manches ainsi qu'un sweat à capuche en coton biologique. Pour les enfants, les styles unisexes comprennent une manteau imperméable, un pantalon assorti et un gilet sans manches. Résistant aux intempéries, les pièces sont riches en détails utilitaires et portent des graphiques spécialement conçus avec des messages tels que "Les bonnes planètes sont difficiles à trouver" ou "Notre espace sur Terre", encapsulant l'optimisme de Scotch & Soda. La collection capsule Amsterdam Proof sera disponible sur le site Web de Scotch & Soda et dans ses magasins en propre dans le monde.

À propos de Scotch & Soda

Créée à Amsterdam en 1985, Scotch & Soda célèbre l'anticonformisme de sa ville natale. Résolument optimiste, la marque défend un état d'esprit unique et authentique pour concevoir des créations originales, reflets d'une liberté d'expression débridée. Scotch & Soda propose des collections de prêt-à-porter pour homme, femme et enfant, de denim, de lunettes, de parfums et d'accessoires. Des pièces uniques qui sauront se différencier dans l'univers de la mode actuelle.

Nos collections sont actuellement disponibles à travers le monde dans 268 boutiques indépendantes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. Elles sont également présentes dans 7 000 points de vente dans les plus grandes villes du monde, dont New York, Londres et Paris. La boutique en ligne livre dans plus de 70 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.scotch-soda.com

À propos de Veloretti

Les vélos Veloretti sont conçus pour résister à l'épreuve du temps, à la fois esthétiquement et pratiquement. Que vous souhaitiez un vélo électrique à la pointe de la technologie ou un vélo de ville propre, tous nos vélos sont conçus par notre équipe à Amsterdam et fabriqués à la main dans nos usines européennes pour répondre aux meilleures normes.

Nous croyons que le cyclisme est l'avenir et avec une gamme complète de produits de qualité, nous visons à l'amener à la prochaine génération en combinant un excellent design, des prix abordables et une technologie innovante.

Toujours en avant.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.veloretti.com

Contacts Presse

Daniel Urrutia | Directeur de la communication | [email protected]

Lotte van den Biezenbos | Marketing Project Manager | [email protected]

FICHE DESCRIPTIVE

Vélos Scotch & Soda x Veloretti

- 3 catégories :

Vélos électriques Ace et Ivy en édition limitée (2 699 euros )

et en édition limitée (2 ) Caféracer et Caféchaser en édition limitée ( 505 euros )

et en édition limitée ( ) Vélo classique Caféracer en deux modèles ( 399 euros )

- Les vélos électriques Ace et Ivy seront disponibles exclusivement aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique

- Les modèles Caferacer et Cafechaser seront disponibles dans 26 pays européens :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni , Slovaquie, Slovénie et Suède

- Disponible sur www.veloretti.com et en personne dans le magasin phare de Veloretti à Amsterdam

- Magasin phare de Veloretti à Amsterdam :

Van Woustraat 72 1073 LN Amsterdam

Horaires d'ouverture:

Du lundi au vendredi : 9h30 - 18h00

Samedi : 10:00h - 17:30h

Dimanche : 12:00h - 17:00h

- Service client Veloretti :

Du lundi au vendredi : 10h00 - 17h00

Téléphone : +31(0)20-2611433

Email : [email protected]

Scotch & Soda's Amsterdam Proof Capsule

- Collection capsule unisexe pour adultes et enfants

- Inspiré par la fonctionnalité nécessaire pour affronter les éléments à Amsterdam

- Modèles adultes : veste imperméable oversize avec pantalon assorti, poncho, gilet, sweat à capuche et bob

- Modèles enfant : veste imperméable, pantalon assorti et gilet sans manches

- Palette de couleurs : kaki, vert olive, brun rouille et blanc cassé

- Disponible sur www.scotch-soda.com et dans les magasins en propre Scotch & Soda dans le monde

