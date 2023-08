Nlcasinospot legt uit wat er momenteel op de Nederlandse gokmarkt gaande is

AMSTERDAM, 8 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Een van de doelstellingen van de opening van de online gokmarkt in Nederland (op 1 oktober 2021) was dat binnen drie jaar na de opening van de markt ten minste 80% van de spelers bij een legale aanbieder zou spelen. Het lijkt erop dat dit doel al meer dan bereikt is. Het percentage spelers dat sinds 2023 alleen bij legale aanbieders speelt, is 92%.

De Nederlandse autoriteiten hebben echter besloten om gokreclame op openbare locaties, zoals televisie, radio, enz. te verbieden, wat een debat op gang heeft gebracht vanwege de vaagheid van dit besluit en de mogelijke gevolgen ervan voor het bereiken van het doel om de gokmarkt te legaliseren. Specialisten van het webplatform Nlcasinospot , dat eigendom is van de HraiGamble Group , analyseerden de reactie op deze acties van zowel regeringsvertegenwoordigers als vertegenwoordigers van de gokindustrie.

Wat is er gebeurd?

Gokreclame op televisie, radio en op openbare locaties, inclusief reclameborden, is sinds 1 juli verboden op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. Op deze manier proberen de autoriteiten gokverslaving onder jongeren en kwetsbare mensen te voorkomen.

Minister Franc Weerwind: "Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet om gokreclame verder aan banden te leggen. Reclame is een manier om mensen naar een legaal aanbod te leiden, maar het belang om verslaving te voorkomen, weegt zwaarder. Daarmee wil ik kwetsbare groepen beschermen, vooral jongeren."

Deze wet werd voorafgegaan door een ander verbod op het gebied van reclame. In juni 2022 voerden de Nederlandse autoriteiten, in de overtuiging dat de grote vraag onder jongeren wordt gestimuleerd door promotie via campagnes van invloedrijke personen, een verbod in op de deelname aan reclame van personen die een zekere publieke bekendheid genieten of met wie zij zich willen identificeren of associëren, zoals profvoetballers, influencers, modellen, zangers en beroemde pokerspelers.

Minister Franc Weerwind: "Rolmodellen kunnen een aansprekend voorbeeld zijn van een succesvolle leefstijl die extra aantrekkelijk is voor met name jongeren. We hebben gezien dat reclames met rolmodellen een aanzuigend effect kunnen hebben om te beginnen met gokken of langer door te spelen dan verantwoord is. Om kwetsbare groepen en vooral jongeren te beschermen, heb ik een verbod ingesteld op de inzet van rolmodellen."

Het sponsoren van online gokken in bijvoorbeeld televisieprogramma's of door sportclubs, wordt binnenkort ook verboden. De overgangsperiode duurt nog tot 1 juli 2025. Voor sportgokaanbieders is dit de laatste kans om de overstap te maken, zoals BetCity.nl, dat per direct VVV-Venlo gaat sponsoren. Tot medio 2025 zal het logo van BetCity op de achterkant van het shirt van de Koelclub staan, waarop de afgelopen seizoenen het logo van Resifence stond.

Argumenten ten gunste van de Nederlandse autoriteiten

De Nederlandse autoriteiten hebben deze verboden op gokreclame ingevoerd om gokverslaving onder jonge en kwetsbare mensen te voorkomen, vooral onder jongeren tot 18 jaar.

Als we kijken naar het onderzoek Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023 , gepubliceerd door de Kansspelautoriteit (KSA), dan zien we dat de KSA in haar monitoringsrapportage speciale aandacht besteedt aan jongeren. Vergeleken met het totale aantal spelers, gokken jongeren relatief vaker op sportwedstrijden. In 2022 genereerde de groep jongeren een statistisch basisrendement (SBR - inzetten minus uitgekeerde winsten) van €102 miljoen. Dit is 9,4% van het totale SBR in 2022, en dit aandeel is de afgelopen maanden stabiel gebleven.

Het is dan ook geen verrassing dat SP-Kamerlid Michiel van Nispen het jammer vindt dat minister Weerwind vasthoudt aan een overgangsperiode voor sportsponsoring. "Dit zou tot medio 2025 kunnen duren. Dus tot die tijd kunnen de idolen van de jeugd over het veld blijven lopen als wandelende reclamezuilen voor deze spannende activiteit."

Er komen ook alarmerende signalen van bijna alle Nederlandse middelbare scholen dat scholieren steeds vaker gokwebsites bezoeken. Gokken is echter pas legaal vanaf 18 jaar.

Volgens Feite Hofman, een expert op het gebied van gokverslaving bij "Pas op Gamen en Gokken" (PoGG), is er minstens één persoon in elke klas die online gokt. Tegelijkertijd volgt hij de dynamiek van de groeiende populariteit van online gokken die hij alarmerend vindt. "Ze denken op deze wijze snel en gemakkelijk geld te kunnen verdienen. Bovendien vinden ze het leuk omdat het net een spelletje is."

Een andere expert op het gebied van jeugdarmoede en schuldpreventie, Evelien Rutgers, Senior Project Manager bij MoneyWays, bevestigt ook het feit dat online gokken een grote rol speelt onder studenten. Zij concludeert dat jonge mensen zich steeds vaker aangetrokken voelen tot snel geld verdienen en dat met geluk en status associëren.

Hoe zal dit de legale gokindustrie beïnvloeden?

Hoewel de intentie om kwetsbare groepen te beschermen prijzenswaardig is, beweren experts uit de sector dat deze maatregelen het doel om de gokmarkt volledig te legaliseren in de weg kunnen staan.

Critici beweren dat het verbod op reclame niets doet aan de veiligheid van kwetsbare groepen, maar er alleen maar voor zorgt dat gokken juist buiten het gezichtsveld verdwijnt.

Peter-Paul de Goeij, directeur van de Nederlandse Online Kansspel Associatie (NOGA), zegt: "Het verbieden van iets zorgt er niet voor dat het verdwijnt, het verdwijnt gewoon uit het zicht."

Het punt is dat na de legalisatie van de markt in 2021 alleen aanbieders die een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben gekregen het recht hebben om publiekelijk reclame te maken.

Peter-Paul de Goeij benadrukt dat het reclamebeleid voor gokken niet effectief is zolang Google reclame kan maken voor illegale online casino's. Twee van de vijf betaalde gokadvertenties op Google.nl zijn afkomstig van aanbieders zonder vergunning. Dit maakt het voor consumenten moeilijk om onderscheid te maken tussen welke aanbieders veilig zijn en welke niet. Het risico om ten prooi te vallen aan illegale aanbieders en oplichters neemt toe.

Bovendien neemt door het verdwijnen van reclame op openbare plaatsen en mediakanalen de merkbekendheid van legale aanbieders af, waardoor het moeilijk is om in te schatten hoeveel spelers gebruikmaken van legale aanbieders.

Voor nieuwe spelers creëert dit wetsvoorstel een ongelijk speelveld en een extra drempel om toe te treden, wat de groei van de legale gokmarkt belemmert.

In Italië heeft soortgelijk verbod geleid tot een toename van het aantal illegale spelers. Justin Franssen, advocaat bij Kalff Katz & Franssen, toonde zich ook bezorgd over de mogelijke toename van illegale activiteiten op de Nederlandse gokmarkt.

Daarnaast creëert de vereiste voor websites om ervoor te zorgen dat 95% van hun bezoekers ouder is dan 24 jaar problemen voor gelieerde websites, wat een onbereikbaar doel is voor zelfs de vriendelijkste (gelieerde) websites, wat mogelijk leidt tot sluitingen en beperkte toegang tot informatie voor diegenen die op zoek zijn naar online casino's die wel legaal zijn. "Mensen die actief op zoek zijn naar waar ze online casinospellen kunnen spelen of op een sportevenement kunnen wedden, kijken niet of online casino of online bookmaker legaal is, maar vertrouwen gewoon op Google omdat zij de top 10 sites voorgeschoteld krijgen die Google nuttig voor hen acht...", aldus Oscar Forster van Nlcasinospot. Hierdoor wordt het plotseling heel moeilijk om de gokmarkt te legaliseren.

Hoewel de Nederlandse autoriteiten jongeren en kwetsbare groepen willen beschermen, zijn experts uit de sector bezorgd dat deze maatregelen onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Er is momenteel geen overtuigend bewijs dat ongepaste reclame verband houdt met gokverslaving. In dit verband moet het ministerie van Rechtsbescherming meer doen om een evenwicht te vinden tussen de ontwikkeling van de legale gokmarkt en maatregelen om de veiligheid van kwetsbare groepen te waarborgen. De gokindustrie kijkt uit naar verdere stappen van de overheid om de problemen in verband met het reclameverbod aan te pakken en verantwoord gokken te bevorderen.

SOURCE Nlcasinospot.nl