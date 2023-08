Nlcasinospot vous explique ce qui se passe actuellement sur le marché néerlandais des jeux d'argent

AMSTERDAM, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- L'un des objectifs de l'ouverture du marché des jeux d'argent en ligne aux Pays-Bas (le 1er octobre 2021) était qu'au moins 80 % des joueurs jouent avec un fournisseur légal d'ici trois ans après l'ouverture du marché. Il semble que cet objectif ait déjà été plus qu'atteint. Le pourcentage de joueurs jouant uniquement avec des opérateurs légaux est de 92 % en janvier 2023.

Cependant, les autorités néerlandaises ont décidé d'interdire la publicité pour les jeux d'argent dans les lieux publics, à la télévision, à la radio, etc., ce qui a suscité un débat en raison de l'ambiguïté de cette décision et de ses conséquences potentielles pour la réalisation de l'objectif de légalisation du marché des jeux d'argent. Les spécialistes de la plateforme web Nlcasinospot , qui appartient à la société HraiGamble Group , ont analysé les réactions à ces mesures, tant des représentants du gouvernement que des représentants du secteur des jeux d'argent.

Que s'est-il passé ?

La publicité pour les jeux de hasard à la télévision, à la radio et dans les lieux publics, y compris les panneaux d'affichage, est interdite depuis le 1er juillet à la demande du ministre de la Protection juridique Franc Weerwind. Les autorités tentent ainsi de prévenir la dépendance au jeu chez les jeunes et les personnes vulnérables.

Franc Weerwind, Ministre, déclare : « Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante dans la restriction de la publicité pour les jeux d'argent. La publicité est un moyen d'orienter les gens vers une offre légale, mais l'importance de la prévention de la dépendance l'emporte. Ce faisant, je souhaite protéger les groupes vulnérables, en particulier les jeunes »

Cette loi a été précédée d'une autre interdiction dans le domaine de la publicité. En juin 2022, les autorités néerlandaises, estimant que la forte demande chez les jeunes est due à la promotion par le biais de campagnes d'influence, ont introduit une interdiction de participation à la publicité des personnes qui jouissent d'une certaine notoriété publique ou auxquelles elles souhaitent s'identifier ou s'associer, telles que les footballeurs professionnels, les influenceurs, les mannequins, les chanteurs et les joueurs de poker célèbres.

Franc Weerwind, Ministre, déclare : « Les personnalités modèles peuvent être des exemples attrayants d'un mode de vie réussi, particulièrement attractif pour les jeunes. Nous avons constaté que les publicités mettant en scène des personnalités modèles peuvent inciter à commencer à jouer ou à continuer à jouer plus longtemps qu'il n'est raisonnable. Pour protéger les groupes vulnérables, et en particulier les jeunes, j'ai interdit la participation des personnalités. »

Le parrainage de jeux d'argent en ligne, par exemple dans des émissions de télévision ou par des clubs sportifs, sera également bientôt interdit. La période de transition durera jusqu'au 1er juillet 2025. Pour les fournisseurs de jeux d'argent sportifs, c'est leur dernière chance de prendre le train en marche, comme BetCity.nl, qui commencera immédiatement à parrainer le VVV-Venlo. Jusqu'à la mi-2025, le logo de BetCity sera placé au dos du maillot du Koelclub, là où se trouvait le logo de Resifence ces dernières saisons.

Arguments en faveur des autorités néerlandaises

Les autorités néerlandaises ont introduit ces interdictions de publicité pour les jeux d'argent afin de prévenir la dépendance au jeu chez les jeunes et les personnes vulnérables, en particulier celles âgées de moins de 18 ans.

L'étude Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023 (sur le suivi des jeux d'argent en ligne) publiée par la Kansspelautoriteit montre que l'ASK accorde une attention particulière aux jeunes dans son rapport de suivi. Par rapport au nombre total de joueurs, les jeunes jouent relativement plus souvent aux paris sportifs. En 2022, le groupe des jeunes a généré un BSR (mises moins gains payés) de 102 millions d'euros. Cela représente 9,4 % du BSR total en 2022, et cette part est restée stable au fil des mois.

Il n'est pas surprenant que-Kamerlid Michiel van Nispen (Partie socialiste) regrette que le ministre Weerwind maintienne une période de transition pour le sponsoring sportif. « Cette période pourrait durer jusqu'à la mi-2025. D'ici là, les idoles des jeunes pourront continuer à fouler le terrain comme des panneaux publicitaires ambulants pour cette activité passionnante. »

Presque toutes les écoles néerlandaises envoient également des signaux alarmants indiquant que les lycéens consultent de plus en plus souvent des sites de jeux d'argent. Pourtant, les jeux d'argent ne sont légaux qu'à partir de 18 ans.

Selon Feite Hofman, expert en matière de dépendance au jeu à Pas op Gamen en Gokken (PoGG), il y a au moins une personne par classe qui joue en ligne. En même temps, il suit la dynamique de la popularité croissante des jeux d'argent en ligne et la trouve alarmante. « Ils pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent rapidement et facilement. Et ils aiment ça, c'est comme un jeu. »

Un autre expert en matière de prévention de la pauvreté et de l'endettement des jeunes, Evelien Rutgers, chef de projet senior chez MoneyWays, confirme également que les jeux d'argent en ligne jouent un rôle important parmi les étudiants. Les jeunes sont de plus en plus attirés par l'idée de gagner de l'argent rapidement et l'associent au bonheur et au statut, a-t-il déclaré.

Quel sera l'impact sur le secteur des jeux d'argent légaux ?

Si l'intention de protéger les groupes vulnérables est louable, les experts du secteur affirment que ces mesures peuvent entraver l'objectif de légalisation complète du marché des jeux d'argent.

Les critiques affirment que l'interdiction de la publicité n'aborde pas la question de la sécurité des groupes vulnérables, mais qu'elle ne fait que pousser les jeux d'argent dans la clandestinité.

Selon Peter-Paul de Goeij, directeur de la Netherlands Online Gambling Association (NOGA), « interdire quelque chose ne le fait pas disparaître, il disparaît simplement de la vue ».

En effet, après la légalisation du marché en 2021, seuls les fournisseurs ayant obtenu une licence de Kansspelautoriteit auront le droit de faire de la publicité publique.

Peter-Paul de Goeij souligne que la politique de publicité pour les jeux d'argent est inefficace tant que Google peut faire de la publicité pour des casinos en ligne illégaux : deux annonces payantes sur cinq pour des jeux d'argent sur Google.nl proviennent d'opérateurs illégaux. Il est donc difficile pour les consommateurs de savoir quels fournisseurs sont sûrs et lesquels ne le sont pas. Le risque de devenir la proie d'opérateurs de jeux illégaux et d'escrocs augmente.

En outre, la suppression de la publicité dans les lieux publics et les médias réduit la notoriété de la marque, ce qui rend difficile l'estimation du nombre de joueurs utilisant des offres sous licence.

Pour les nouveaux joueurs, ce projet de loi crée des conditions de concurrence inégales et une barrière supplémentaire à l'entrée, ce qui entrave la croissance du marché des jeux d'argent légaux.

L'expérience de l'Italie, qui a imposé une interdiction similaire, a entraîné une augmentation du nombre de joueurs illégaux. Justin Franssen, avocat chez Kalff Katz & Franssen, s'est également inquiété de l'augmentation potentielle des activités illégales sur le marché néerlandais.

En outre, l'obligation pour les sites de s'assurer que 95 % de leurs visiteurs sont âgés de plus de 24 ans crée des problèmes pour les sites affiliés, ce qui constitue un objectif non atteignables, même pour les sites (affiliés) les plus sympathiques, ce qui pourrait entraîner des fermetures et un accès restreint à l'information pour ceux qui recherchent des casinos en ligne légaux. « Les gens qui cherchent activement où jouer à des jeux de casino ou parier sur un événement sportif en ligne ne regardent pas s'il s'agit d'un casino ou d'un bookmaker en ligne légal, ils font simplement confiance à Google qui leur propose les 10 meilleurs sites qu'il considère comme utiles pour eux... » - explique Oscar Forster de Nlcasinospot. L'objectif de légaliser le marché des jeux d'argent devient soudain extrêmement difficile à atteindre.

Si les autorités néerlandaises sont soucieuses de protéger les jeunes et les groupes vulnérables, les experts du secteur craignent que ces mesures n'aient des conséquences inattendues. Il n'existe actuellement aucune preuve convaincante que la publicité excessive est liée à l'addiction au jeu. À cet égard, le ministère de la Protection juridique doit faire davantage pour trouver un équilibre entre le développement du marché légal des jeux d'argent et les mesures visant à garantir la sécurité des groupes vulnérables. Le secteur attend avec impatience que les autorités prennent de nouvelles mesures pour résoudre les problèmes liés à l'interdiction de la publicité et pour promouvoir des pratiques de jeu responsables.

SOURCE Nlcasinospot.nl