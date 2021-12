Noëmie Honoré, Hoofd van Wavestone Belgium is met negen andere personen genomineerd voor Belgiës eerste Cyber Personality 2021 Award

PARIJS en BRUSSEL, 1 december 2021 /PRNewswire/ -- Deze prijs, georganiseerd door de Belgische Cyber Security Coalition, erkent en viert de verwezenlijkingen en geweldige inspanningen van in België gevestigde cyberveiligheidsexperten en enthousiastelingen die zich inzetten om de cyberveiligheid van het land te verbeteren. De prijs onderstreept het belang van de professionals die cyberveiligheid aandrijven en toont rolmodellen en inspirerende verwezenlijkingen.

De top 10 van de genomineerde finalisten is nu bekendgemaakt en Wavestone is trots dat het hoofd van zijn Belgisch kantoor erbij is.

Kurt Callewaert , HOWEST HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

, HOWEST HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN Inti De Ceukelaire, INTIGRITI

Ken Ducatel , EUROPESE COMMISSIE

, EUROPESE COMMISSIE Noëmie Honoré, WAVESTONE

Rosanna Kurrer, CYBERWAYFINDER

Alexandre Pluvinage , ING BELGIUM

, ING Frederik Rasschaert , SPOTIT

, SPOTIT Catherine Van de Heyning , UNIVERSITEIT ANTWERPEN

, UNIVERSITEIT Mark Van Tiggel, TELENET

Stijn Vande Casteele , SWEEPATIC

Deze erkenning beloont al het werk dat in de loop van de afgelopen jaren verricht is door het Wavestone-team in België om consultingactiviteiten op het vlak van cyberveiligheid te ontwikkelen. Volgens Noëmie Honoré "stelt deze award ons in staat om cyberveiligheid beter bekend te maken. Het is een collectief engagement waartoe ik met trots behoor en ik blijf heel vastberaden en optimistisch om in de komende jaren grenzen te verleggen. Onze wereld veiliger maken vereist talent en diverse expertise en we hopen dat het mensen zal inspireren om zich bij ons te voegen, hier in België en daarbuiten.

De prijsuitreiking voor Belgiës Cyberpersoonlijkheid van het Jaar wordt gehouden op 2 december 2021 . De winnaar krijgt de prijs overhandigd door premier Alexander De Croo.

