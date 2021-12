Noëmie Honoré, responsable de Wavestone Belgium, a été présélectionnée et figure dans le Top 10 des personnalités en lice pour le premier prix Cyber Personality 2021 de Belgique

PARIS et BRUXELLES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Organisé par la Coalition pour lutter contre la cybercriminalité en Belgique, ce prix reconnaît et récompense les réalisations et réussites admirables des experts en cybersécurité basés en Belgique et des passionnés qui travaillent à améliorer le positionnement du pays en matière de cybersécurité. Ce prix met en lumière l'importance des professionnels de la cybersécurité et présente des modèles, ainsi que des réalisations extraordinaires, véritables sources d'inspiration.

Les 10 finalistes sont désormais présélectionnés et Wavestone est fière de voir que la responsable de son bureau belge fait partie des heureux élus.

Kurt Callewaert, HOWEST UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Inti De Ceukelaire, INTIGRITI

Ken Ducatel, COMMISSION EUROPÉENNE

Noëmie Honoré, WAVESTONE

Rosanna Kurrer, CYBERWAYFINDER

Alexandre Pluvinage, ING BELGIQUE

Frederik Rasschaert, SPOTIT

Catherine Van de Heyning, UNIVERSITÉ D' ANVERS

Mark Van Tiggel, TELENET

Stijn Vande Casteele, SWEEPATIC

Cette reconnaissance récompense tout le travail accompli par l'équipe de Wavestone en Belgique, qui s'est attachée à développer les activités de conseil en cybersécurité de l'entreprise ces dernières années. Citons Noëmie Honoré : « Ce prix nous permet de mieux faire connaître la cybersécurité. C'est un engagement collectif auquel je suis fière d'appartenir, et je demeure très déterminée et optimiste à l'idée de faire avancer les choses pour les années à venir. Pour rendre notre monde plus sûr, nous aurons besoin de talents et d'expertises variés, et nous espérons que cette récompense incitera quiconque serait intéressé à nous rejoindre, ici, en Belgique, et ailleurs. »

La cérémonie de remise du prix de la cyberpersonnalité de l'année en Belgique aura lieu le 2 décembre 2021 . Le lauréat ou la lauréate recevra le prix des mains du Premier ministre, Alexander De Croo.

À propos de Wavestone

Dans un monde où la capacité à piloter la transformation est la clé du succès, la mission de Wavestone est d'animer et de guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques, avec l'ambition d'un résultat positif pour toutes les parties prenantes. C'est ce que l'on appelle suivre une « voie positive ».

Wavestone emploie plus de 3 000 personnes dans 9 pays. L'entreprise est un acteur indépendant de premier plan en matière de conseil en Europe.

Wavestone est cotée sur Euronext Paris.

Dans l'univers de Wavestone, le bureau belge se démarque par son positionnement au cœur de l'Europe et par une large offre sur deux thèmes centraux : l'informatique et la cybersécurité, et les services de l'Union européenne.

