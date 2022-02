Noname beveiliging huurt Filip Verloy in als technisch goeroe voor EMEA

PALO ALTO, Californië, 1 februari 2022 /PRNewswire/ -- Noname Security, het toonaangevende API-beveiligingsbedrijf, heeft vandaag aangekondigd Filip Verloy te hebben benoemd tot technisch goeroe voor de EMEA-regio. Verloy zal samenwerken met en advies geven aan klanten en partners van Noname, en de beveiligingssector in het algemeen, en zijn ervaring, inzichten en strategieën op het gebied van API-beveiliging delen. Voordat Verloy toetrad tot Noname Security, was hij een architect voor multi-cloud oplossingen bij VMware, gericht op het versnellen van de cloud-adoptie, en daarvoor was hij een field CTO voor EMEA bij start-up Rubrik.

Dirk Marichal, vice-president van Noname Security EMEA, zei het volgende: "Filip is een getalenteerde communicator, een gerenommeerde beveiligingsexpert en een vertrouwd lid van de app security-gemeenschap. In een tijd waarin API's het doelwit van aanvallers zijn geworden, is er niemand beter in staat organisaties te helpen het veranderende beveiligingslandschap te begrijpen en hen uit te leggen hoe ze zich moeten aanpassen."

In 2021 is het aantal veiligheidsincidenten enorm toegenomen, wat over de hele wereld nadrukkelijk in het nieuws kwam. Bedrijven zijn meer dan ooit afhankelijk van API's en komen nu tot het besef dat het veiligstellen ervan hun meest waardevolle activa helpt beschermen. API's zijn een primaire aanvalsvector, en veroorzaken gegevensinbreuken voor webapplicaties van bedrijven.

Filip Verloy, technisch goeroe van Noname Security EMEA, zegt: "Sommige kansen zijn gewoon te goed om niet te benutten! Het aansluiten bij Noname Security, het toonaangevende API-beveiligingsplatform, is daar één van. Wat me naar dit bedrijf heeft gebracht, is de alomtegenwoordigheid van op API gebaseerde integraties bij zakelijke klanten en de zeer reële behoefte om deze over hun hele levenscyclus te beveiligen. Ik ben gepassioneerd over het integreren van de stem van de klant en van onze partners, terwijl we het meest uitgebreide API-beveiligingsplatform blijven creëren."

Verloy heeft ook hogere technische functies voor Nuage Networks van Nokia en Riverbed Technology, en richt zich op het creëren van waarde voor technologieklanten. Deze benoeming vindt plaats in het kielzog van enorme groei voor Noname Security, waaronder het binnenhalen van 135 miljoen dollar in serie C financiering bij een 1 miljard dollar waardering, waardoor het de eerste API-beveiliging-unicorn is en een van de snelst groeiende cyberbeveiliging bedrijven ooit.

In de twaalf maanden sinds de lancering heeft Noname Security ook de volgende mijlpalen bereikt:

Meer groei van klanten en omzet met meer dan 400% per kwartaal.

Tot de klanten behoren: twee van 's werelds vijf grootste farmaceutische bedrijven, een van 's werelds drie grootste detailhandelaren en een van 's werelds drie grootste telecombedrijven.

Actief werken met 20% van de Fortune 500.

Heeft het wereldwijde Unname Partner Program (UPP) gelanceerd, met meer dan 70 resellers met toegevoegde waarde (VAR's), kanaalpartners, technologiepartners, systeemintegrators, distributeurs en beheerde security service providers (MSSP's).

Over Noname Security

Noname Security is het enige bedrijf dat een volledige, proactieve benadering van API-beveiliging hanteert. Noname werkt met 20% van de Fortune 500 en bestrijkt de hele API-beveiligingsmogelijkheden over drie pijlers : Posture Management, Runtime security en Secure API SDLC. Noname Security is een particulier bedrijf dat grotendeels op afstand opereert, met het hoofdkantoor in Palo Alto, Californië, en kantoren in Tel Aviv en Amsterdam.

