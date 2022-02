Noname Security engage Filip Verloy comme évangéliste technique pour la région EMEA

PALO ALTO, Californie, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Noname Security , la société leader en matière de sécurité des API, a annoncé aujourd'hui la nomination de Filip Verloy en tant qu'évangéliste technique pour la région EMEA. F. Verloy s'engagera auprès des clients et des partenaires de Noname, ainsi que du secteur de la sécurité, et les conseillera. Il partagera son expérience, ses idées et ses stratégies en matière de sécurité des API. Avant de rejoindre Noname Security, F. Verloy était architecte de solutions multicloud chez VMware, où il se concentrait sur l'accélération de l'adoption du Cloud. Avant cela, il était directeur technique pour la région EMEA dans la start-up Rubrik.

Dirk Marichal, vice-président de Noname Security EMEA, commente : « Filip est un communicateur talentueux, un expert en sécurité renommé et un membre de confiance de la communauté de la sécurité des applications. À l'heure où les API sont devenues la cible privilégiée des attaquants, il n'y a personne de mieux placé pour aider les organisations à comprendre l'évolution du paysage de la sécurité et la manière dont elles doivent s'adapter. »

L'année 2021 a vu une augmentation considérable des incidents de sécurité, qui ont fait la une des journaux du monde entier. Les entreprises sont plus que jamais tributaires des API et se rendent compte que la sécurisation de ces dernières contribuera à protéger leurs actifs les plus précieux. Les API sont un vecteur d'attaque primaire, à l'origine de violations de données pour les applications web d'entreprise.

Filip Verloy, évangéliste technique, Noname Security EMEA, commente : « Certaines opportunités sont tout simplement trop belles pour les laisser passer ! Rejoindre Noname Security, la plateforme de sécurité API leader du secteur, en fait partie. Ce qui m'a attiré dans cette entreprise, c'est l'omniprésence des intégrations basées sur les API dans les entreprises et le besoin réel de les sécuriser tout au long de leur cycle de vie. Je suis passionné par l'intégration de la voix du client et de nos partenaires alors que nous continuons à créer la plateforme de sécurité API la plus complète. »

M. Verloy a également occupé des postes techniques de haut niveau pour Nuage Networks de Nokia et Riverbed Technology, et il s'attache à créer de la valeur pour les clients à partir de la technologie. Cette nomination intervient après une période de croissance extraordinaire pour Noname Security, qui a notamment obtenu un financement de série C de 135 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars, ce qui en fait la première licorne de sécurité API et l'une des entreprises de cybersécurité à la croissance la plus rapide jamais enregistrée.

Au cours des douze mois qui ont suivi son lancement, Noname Security a également franchi les étapes suivantes :

Augmentation du nombre de clients et croissance du chiffre d'affaires de plus de 400 % chaque trimestre.

Elle compte parmi ses clients : deux des cinq plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, l'un des trois plus grands détaillants du monde et l'un des trois plus grands opérateurs de télécommunications du monde.

Nous travaillons activement avec 20 % des entreprises du Fortune 500.

Lancement du programme mondial Unnamed Partner Program (UPP), qui compte plus de 70 revendeurs à valeur ajoutée (VAR), partenaires de distribution, partenaires technologiques, intégrateurs de systèmes, distributeurs et fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP).

À propos de Noname Security

Noname Security est la seule entreprise à adopter une approche complète et proactive de la sécurité des API. Noname travaille avec 20 % des entreprises du Fortune 500 et couvre l'ensemble du champ de la sécurité des API à travers trois piliers : la gestion de la posture, la sécurité de l'exécution et le cycle de vie du développement logiciel sécurisé des API. Noname Security est une société privée, qui privilégie le télétravail et dont le siège social se trouve à Palo Alto, en Californie. Elle possède des bureaux à Tel-Aviv et à Amsterdam.

Ressources annexes :

Contacts médias

Noname

Susan M. Torrey

[email protected]

+1 650-492-1921

EMEA

Andrew Darling

C8 Consulting pour Noname Security (EMEA)

[email protected]

+44 (0)7968 166407

États-Unis

P.J. Lee

Inkhouse pour Noname Security (États-Unis)

[email protected]

+1 978-317-7861

SOURCE Noname Security