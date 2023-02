BREDA, Pays-Bas, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Available Topic Expert(s): For information on the listed expert(s), click appropriate link. Le 1er février 2023, Cedric Domont a pris les fonctions de nouveau directeur général d'Alfa Laval Benelux, la société de vente Alfa Laval responsable des ventes et du marketing des produits et systèmes, des ventes de pièces de rechange et de services pour la séparation, l'échange thermique et le transfert des fluides dans la région du Benelux couvrant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Cedric (43 ans et originaire de France) a plus de 20 ans d'expérience dans la stratégie commerciale et la gestion des ventes à différents postes au sein du groupe Alfa Laval. Il a commencé sa carrière dans le service des opérations et est rapidement passé à des postes de direction dans les ventes. Dans le cadre de ses plus récentes fonctions en tant que responsable des ventes globales de service au siège social d'Alfa Laval à Lund, en Suède, il a dirigé la transformation des ventes de services au sein des ventes et services mondiaux, contribuant ainsi à une croissance remarquable.

"C'est un privilège et un honneur d'avoir cette opportunité et j'ai hâte de diriger cette équipe fantastique dans l'un des marchés les plus importants pour Alfa Laval. Nos marchés ont considérablement changé au cours des dernières années, et Alfa Laval a énormément à offrir en matière de développement durable. Je suis également impatient de rencontrer nos clients et nos partenaires d'affaires pour continuer à développer un partenariat solide ensemble."

Cedric déménagera avec sa famille à Breda et sera basé au bureau d'Alfa Laval à Breda (Baarschot 2 – 4817 ZZ Breda).

Nous sommes Alfa Laval

Alfa Laval est actif dans les domaines de l'énergie, de la marine, ainsi que l'alimentation et l'eau, offrant son savoir-faire, ses produits et ses services à un large éventail d'industries dans une centaine de pays. L'entreprise s'engage à optimiser les processus, à créer une croissance responsable et à favoriser le progrès – en allant toujours plus loin pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs professionnels et de développement durable.

Les technologies innovantes d'Alfa Laval sont dédiées à la purification, au raffinage et à la réutilisation des matériaux, favorisant ainsi une utilisation plus responsable des ressources naturelles. Elles contribuent à augmenter l'efficacité énergétique et la récupération de la chaleur, à améliorer le traitement de l'eau et à réduire les émissions. Alfa Laval accélère ainsi non seulement le succès pour ses clients, mais aussi pour les personnes et la planète. Pour rendre le monde meilleur, chaque jour. C'est tout cela, Advancing better™.

