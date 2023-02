Nieuwe Managing Director bij Alfa Laval Benelux

BREDA, Nederland, 20 februari 2023 /PRNewswire/ -- Per 1 februari 2023 heeft Cedric Domont de verantwoordelijkheid op zich genomen als nieuwe Managing Director voor Alfa Laval Benelux, de Alfa Laval Sales Company die verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van producten en systemen en de verkoop van reserveonderdelen en diensten voor separatie, warmteoverdracht en vloeistofbehandeling in de Benelux.

Cedric Domont

Cedric (43 jaar en afkomstig uit Frankrijk) heeft meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsstrategie en verkoopbeheer in verschillende functies binnen de Alfa Laval Group. Hij begon zijn carrière in operations en stapte al snel over naar leidinggevende posities in sales. In zijn laatste rol als Head of Global Service Sales op het hoofdkantoor van Alfa Laval in Lund, Zweden, heeft hij leiding gegevens aan de Service Sales Transformation in Global Sales & Service, waarmee hij heeft bijgedragen aan een opmerkelijke groei.

"Het is een voorrecht en een eer om deze kans te krijgen en ik kijk ernaar uit om leiding te mogen geven aan het fantastische team in een van de belangrijkste markten voor Alfa Laval. Onze markten zijn de afgelopen jaren enorm veranderd en Alfa Laval heeft zoveel te bieden ten aanzien van duurzaamheid. Ik kijk ook uit naar de ontmoeting met onze klanten en onze zakelijke partners om de samenwerking nog verder te ontwikkelen".

Cedric verhuist met zijn gezin naar Breda en zal gaan werken vanaf het Alfa Laval-kantoor in Breda (Baarschot 2 – 4817 ZZ Breda).

Dit is Alfa Laval

Alfa Laval is actief op het gebied van Energie, Voeding, Water en Scheepvaart waar zij haar expertise, producten en service aanbiedt aan uiteenlopende industrieën in circa 100 landen. Het bedrijf streeft naar het optimaliseren van processen, het creëren van verantwoorde groei en vooruitgang - waarbij we altijd een stap verder gaan om onze klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun zakelijke en duurzaamheidsdoelstellingen.

Alfa Lavals innovatieve technologieën zijn gericht op het zuiveren, raffineren en hergebruiken van materialen, ter bevordering van een bewuster gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Ze dragen bij tot een verbeterde energie-efficiëntie en warmteterugwinning, een betere waterbehandeling en lagere emissies. Zodoende versnelt Alfa Laval niet alleen het succes voor zijn klanten, maar ook voor mensen en onze planeet. De wereld beter maken, iedere dag. Uiteindelijk gaat het om Advancing better™.

www.alfalaval.com

Contact persoon:

Rob van Laere

+31765791521

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004351/Alfa_Laval_Nordic_AB_Domont.jpg

SOURCE Alfa Laval Nordic AB