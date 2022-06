nShift introduceert nieuwe vervoerskoppelingen om bedrijven te helpen groeien en betere klantervaringen te creëren

Het vervoerdersbestand van nShift bestaat nu uit ruim 1000 vervoerders, waardoor klanten meer bezorgopties kunnen aanbieden en hun geografische bereik kunnen vergroten

LONDEN, 14 juni 2022 /PRNewswire/ -- Het wereldwijd toonaangevende bedrijf op het gebied van Delivery management heeft zijn capaciteit, flexibiliteit en geografische bereik uitgebreid met de toevoeging van cruciale nieuwe vervoerkoppelingen aan zijn vervoerdersbestand. nShift kan klanten nu koppelen met meer dan 1000 vervoerders die samen het grootste vervoerdersbestand ter wereld vormen.

Als bedrijven de bezorging in eigen hand nemen, moeten ze ervoor zorgen dat ze de juiste bezorgopties voor zichzelf en hun klanten bieden. Met de oplossingen voor delivery management van nShift kunnen klanten een breed scala aan vervoerders gebruiken, snel nieuwe vervoerders configureren, in het systeem een verzendboeking plaatsen bij de vervoerder en het printproces automatiseren.

nShift is voortdurend bezig met evalueren en uitbreiden om klanten het beste te bieden in een steeds veranderend landschap. Er zijn onder andere nieuwe vervoerders aan het nShift-bestand toegevoegd die voor echte innovatie op de vervoerdersmarkt zorgen, waardoor klanten:

directe leveringen kunnen toevoegen aan hun online checkout

een beter aanbod van transportdiensten kunnen bieden

een groter aanbod van 'last mile'-leveringsopties kunnen bieden

Dankzij de vervoerders die aan het bestand zijn toegevoegd, kunnen klanten van nShift ook gemakkelijker hun geografische bereik uitbreiden. Via het bestand van nShift is vrijwel elke belangrijke vervoerder in Europa verbonden met veel lokaal leidende bedrijven. Er zijn onlangs ook vervoerders in de VS en Canada toegevoegd.

Johan Hellman, Vice President, Product & Carrier bij nShift: "De juiste leveringsopties zijn essentieel om de best mogelijke klantervaring te kunnen bieden. Door het aantal vervoerders in ons bestand te vergroten, zorgen we dat onze klanten meer diverse leveringsopties kunnen aanbieden en hun geografische bereik kunnen vergroten.

Maar bij een bestand met meer dan 1000 vervoerders gaat het niet alleen maar om de grootte. Veel van de vervoerders die we onlangs hebben gecontracteerd, bieden extra leveringsmogelijkheden voor onze klanten waardoor zij hun klanten beter kunnen bedienen. Wat de leveringsbehoefte ook is, nShift blijft de beste partner voor klanten die minder zorgen willen en slimmer willen verzenden in hun lokale markt of daarbuiten."

Over nShift

nShift is opgericht in 2021 en is wereldwijd toonaangevend op het gebied van cloudoplossingen voor leveringsbeheer die moeiteloos verzenden en retourneren van jaarlijks bijna een miljard verzendingen in 190 landen mogelijk maken. De software van nShift wordt wereldwijd gebruikt door vervoerders in e-commerce, retail, productie en 3PL. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Londen en Oslo. Er zijn meer dan 500 medewerkers werkzaam vanuit kantoren in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië.

