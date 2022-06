nShift lanserer nye transportørpartnerskap for å hjelpe bedrifter med å vokse og skape bedre kundeopplevelser

nShift transportørbibliotek når 1 000 transportører og gjør det mulig for kunder å tilby flere leveringsalternativer og dekke flere områder

LONDON, 14. juni 2022 /PRNewswire/ -- Gjennom å legge til viktige nye leveringspartnere i transportørbiblioteket sitt, har den globale lederen innen leveringsadministrasjon styrket kapasiteten, fleksibiliteten og rekkevidden sin. nShift kan nå koble kundene sine til over 1 000 leverandører, og tilbyr dermed verdens største transportørbibliotek.

Når bedrifter tar ansvar for leveringsopplevelsen, bør de sørge for at de tilbyr de riktige leveringsalternativene for seg selv og kundene sine. Med nShifts løsninger for leveringsadministrasjon kan kunder få tilgang til et bredt utvalg av transportører, raskt legge til nye transportører i systemet og automatisere bestillings- og utskriftsprosessen.

nShift evalueres og utvides fortløpende for å kunne tilby sine kunder det aller beste i et landskap i stadig endring. Noen av de nye transportørene som legges til i nShifts bibliotek, tilbyr ledende og innovative løsninger innen transportørbransjen, slik at kundene kan:

inkludere umiddelbare leveranser i kassen

tilby et bedre utvalg av transporttjenester

tilby et bredere utvalg av «last mile»-leveringsalternativer

Transportørene som er lagt til i biblioteket gjør det også mulig for nShift-kunder å lettere dekke flere områder. nShifts bibliotek forbinder praktisk talt alle større transportører i Europa med mange lokale bransjeledere. De har også nylig lagt til transportører i både USA og Canada.

Johan Hellman, Vice President, Product & Carrier hos nShift, sier: «Riktige leveringsalternativer er avgjørende for å skape en best mulig kundeopplevelse. Ved å øke antallet transportører som er tilgjengelige i biblioteket vårt, gjør vi det mulig for kundene våre å tilby et større utvalg leveringsalternativer og dekke flere områder.

Å tilby et bibliotek med over 1 000 operatører handler ikke bare om kvantitet. Mange av transportørene som ble lagt til nylig, tilbyr ytterligere leveringsmuligheter for kundene våre, som gjør at de, på sin side, kan tilby bedre løsninger til kundene sine. Uansett leveringsbehov, fortsetter nShift å tilby de beste løsningene, slik at kundene kan bekymre seg mindre og sende smartere.»

Om nShift

nShift ble etablert i 2021 og er en verdensledende leverandør av skyløsninger for leveringsadministrasjon. Selskapet legger til rette for friksjonsfrie forsendelser og retursendinger av nesten én milliard varer årlig i 190 land. nShifts programvare brukes over hele verden, innen e-handel, detaljhandel, produksjon og tredjepartslogistikk. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

