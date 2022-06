nShift lanceert Webshipper in Nederland en België voor snellere levering en meer keuze

TILBURG, Nederland, 1 juni 2022 /PRNewswire/ --

De lancering stelt kleine en middelgrote online winkels in staat om met een kant-en-klare oplossing een betere klantenservice te bieden en de loyaliteit te vergroten.

Het verzendplatform voor e-commerce biedt diepgaande integraties met toonaangevende online winkels en marktplaatsen, en keuze uit honderden vervoerders.

nShift, de wereldwijde leider op het gebied van parcel delivery management, kondigt vandaag aan dat Webshipper, een toonaangevend SaaS-gebaseerd verzendplatform voor e-commerce, zal worden toegevoegd aan de services in Nederland en België.

Hiermee kunnen kleine en middelgrote online retailers hun webshop of marktplaats snel en eenvoudig koppelen aan honderden vervoerders en producten wereldwijd verzenden, zonder dat ze daarvoor codeervaardigheden of -ervaring nodig hebben. Door hun leveringsproces te automatiseren, kunnen ze hun klanten een betere ervaring bieden, de loyaliteit vergroten en meer inkomsten genereren.

Webshipper biedt toegang tot honderden vervoerders over de hele wereld. Dit geeft e-commerceproviders en hun klanten de flexibiliteit om die verzendopties te kiezen die het best bij hen passen.

Webshipper kan ook eenvoudig worden geïntegreerd met populaire online winkels als Shopify, Magento, WooCommerce, Ecwid, Lightspeed en marktplaatsen als Bol.com. Dit betekent dat retailers orders vanuit een winkel naar keuze kunnen importeren en tussen verschillende vervoerders kunnen schakelen om hun klanten de beste verzendopties te bieden voor elk pakket.

Bovendien kunnen retailers hun verzendstroom automatiseren en producten sneller dan ooit verzenden door verzendetiketten in bulk af te drukken en orders in seconden te scannen en te verzenden.

De Webshipper-service biedt onder andere de volgende extra voordelen:

Dankzij Dynamic Checkout kunt u de beste leveringsopties tonen.

U kunt uw e-commerceplatform of marktplaats verbinden en in een mum van tijd orders importeren.

U hoeft dankzij de geautomatiseerde retourenportal minder tijd aan retouren te besteden.

U kunt een geautomatiseerde boekingsstroom ontwerpen en automatisch verzendetiketten in bulk afdrukken.

Rapportage mogelijkheden.

"Webshipper is een moderne all-in-one SaaS-verzendoplossing voor kleine en middelgrote retailers. Het is een verzendplatform dat e-commerceplatforms naadloos verbindt met transporteurs en gebruikers de mogelijkheid biedt om alle aspecten van de orderverwerking en verzending te automatiseren", zegt Sarah Engholm Madsen, Product Manager bij Webshipper.

"Wij ondersteunen alle toonaangevende e-commerce-, ERP- en WMS-platforms via gestandaardiseerde plugins. Gebruikers kunnen gemakkelijk verbinding maken met meerdere vervoerders en wereldwijd verzenden. Daarnaast kunnen ze snel inspelen op nieuwe behoeften of markten door met een paar muisklikken een onbeperkt aantal vervoerders en services toe te voegen. En dankzij onze in-app-begeleiding kunnen klanten in minder dan vijf minuten hun eigen basisinstellingen configureren."

Webshipper is online beschikbaar en zal in de komende maanden over de hele Benelux worden uitgerold.

Ga voor meer informatie naar de website van Webshipper.

Over nShift

nShift is een wereldwijd toonaangevende leverancier van cloud delivery management solutions waarmee jaarlijks moeiteloos bijna één miljard verzendingen en retouren in 190 landen worden verwerkt. De software van nShift wordt wereldwijd gebruikt door vervoerders in e-commerce, retail, productie en 3PL. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Londen en Oslo. Er zijn meer dan 500 medewerkers werkzaam vanuit kantoren in Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland, België en Roemenië.

Over Webshipper

Webshipper ApS is een in Denemarken gevestigd softwarebedrijf dat voor meer dan 5000 Europese e-commercebedrijven de verzending en logistiek automatiseert door toonaangevende e-commerceplatforms te koppelen aan een uitgebreide internationale bibliotheek van vervoerders. Het bedrijf werd in 2014 opgericht door CEO Thomas Andersen en is vandaag gefuseerd met nShift, een conglomeraat op het gebied van verzendsoftware.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830420/Webshipper_Logo.jpg

SOURCE Webshipper