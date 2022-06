nShift lancerer Webshipper i Holland og Belgien for at tilbyde hurtigere forsendelser og bedre leveringsmuligheder

Lanceringen vil give små og mellemstore onlinebutikker mulighed for at levere bedre kundeservice og opbygge kundeloyalitet med en løsning, der er klar til brug

Forsendelsesplatformen til e-handel tilbyder dyb integration med førende e-handelsplatforme og markedspladser samt et udvalg af hundredvis af transportører

TILBURG, Holland, 1. juni 2022 /PRNewswire/ -- nShift, der er global leder inden for parcel delivery management, kan i dag offentliggøre tilføjelsen af Webshipper, en førende SaaS-baseret forsendelsesplatform til e-handel, til virksomhedens portfolio af løsninger i Holland og Belgien.

Dette betyder, at små og mellemstore onlineforhandlere hurtigt og nemt kan forbinde deres webshop eller markedsplads til hundredvis af transportører og sende produkter til hele verden uden forudgående erfaring eller kendskab til kodning. Med automatisering af leveringsprocessen kan forhandlerne give kunderne en bedre oplevelse, opbygge større kundeloyalitet og opnå en øget indtjening.

Webshipper giver adgang til hundredvis af transportører verden over. Dermed får onlinebutikker og deres kunder fleksibilitet til at vælge de forsendelsesmetoder, der passer dem bedst.

Webshipper-platformen kan nemt integreres med populære e-handelsplatforme som Shopify, Magento, WooCommerce, Ecwid, Lightspeed og markedspladser som Bol.com. På den måde kan forhandlere importere ordrer fra den butik, de ønsker, og skifte mellem forskellige transportører for at give deres kunder de bedste forsendelsesmuligheder for hver enkelt pakke.

Derudover kan forhandlere automatisere deres forsendelsesflow og sende produkter hurtigere end nogensinde før ved at masseudskrive forsendelsesetiketter og scanne og sende ordrer på få sekunder.

Webshipper-tjenesten giver en række yderligere fordele, herunder:

Visning af de bedste leveringsmuligheder med Dynamic Checkout

Tilslutning af e-handelsplatform eller markedsplads, så import af ordrer kan klares på et øjeblik

Mindre tidsforbrug på returneringer med den automatiserede returportal

Mulighed for at designe et automatiseret bookingflow og udskrive fragtlabels automatisk

Rapporteringsmuligheder

"Webshipper er en moderne, alt-i-én SaaS-forsendelsesløsning til små og mellemstore onlineforhandlere. Det er en forsendelsesplatform, der på enkel vis forbinder e-handelsplatforme med transportører og giver brugere mulighed for at automatisere alle aspekter af ordre- og forsendelseshåndtering," siger Sarah Engholm Madsen, der er Product Manager hos Webshipper.

"Vi understøtter alle førende e-handels-, ERP- og WMS-platforme via standardiserede plugins. Brugerne kan nemt skabe forbindelse til flere forskellige transportører og sende til hele verden. Det er hurtigt at tilpasse sig ny efterspørgsel eller nye markeder ved at tilføje et ubegrænset antal af transportører og tjenester med ganske få klik. Med vores vejledning i appen kan kunderne selv komme i gang med deres egen grundlæggende opsætning på mindre end fem minutter."

Webshipper er tilgængelig online og vil blive lanceret i alle Benelux-landene i de kommende måneder.

For mere information, besøg Webshipper-webstedet.

Om nShift

nShift er en verdensførende virksomhed inden for cloudløsninger til delivery management, som håndterer næsten en milliard forsendelser årligt på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i London og Oslo. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

Om Webshipper

Webshipper ApS er en dansk softwarevirksomhed, der automatiserer forsendelse og logistik for mere end 5.000 europæiske webshops ved at forbinde førende e-handelsplatforme med et omfattende transportørbibliotek på tværs af grænser. Virksomheden blev stiftet i 2014 af CEO Thomas Andersen og er i dag fusioneret med forsendelsessoftware-koncernen nShift.

