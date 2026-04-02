Nu volatiliteit merken ertoe dwingt hun strategieën voor bedrijfsweerbaarheid te herzien, biedt de 'Hero Product Challenge' van UBQ Materials een prijsstabiele oplossing

De afhankelijkheid van volatiele fossiele grondstoffen heeft geleid tot buitensporige risico's voor bedrijven. Dit initiatief biedt bedrijven wereldwijd een oplossing tegen dezelfde prijs, kwaliteit en schaal.

BERGEN OP ZOOM, Nederland, 2 april 2026 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft UBQ Materials de UBQ Hero Product Challenge aangekondigd, een nieuw initiatief dat wereldwijde merken uitnodigt om hun meest iconische producten opnieuw te ontwerpen met behulp van UBQ™, 's werelds eerste alternatief voor plastic op basis van aardolie, volledig gemaakt uit huishoudelijk afval, waaronder alle organische fracties.

The UBQ™ Hero Product Challenge offers an opportunity to explore durable material innovation without cost or commitment.

Te midden van aanzienlijke geopolitieke en regelgevende volatiliteit staan bedrijven die economische weerbaarheid, leveringszekerheid en naleving van regelgeving willen waarborgen voor de uitdaging om hun producten los te koppelen van de volatiliteit van fossiele grondstoffen. Nieuw plastic op basis van aardolie heeft zijn tijd gehad. De volgende evolutie in materialen is aangebroken.

UBQ Materials is goedkoper dan plastic en wordt al gebruikt in producten van merken wereldwijd, waaronder Mercedes-Benz, PepsiCo en McDonald's. UBQ Materials transformeert toeleveringsketens en vermindert de afhankelijkheid van nieuw plastic. Afval, dat niet onderhevig is aan grondstoffenprijzen, vormt het belangrijkste bestanddeel van UBQ Evolved Materials™, waardoor de behoefte aan stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en de winning van fossiele grondstoffen wordt geminimaliseerd.

Terwijl merken zich haasten om hun toeleveringsketens te verbeteren en hun duurzaamheidsdoelstellingen en doelstellingen voor minder plastic voor 2030 te behalen, biedt de UBQ™ Hero Product Challenge sectoren zoals retail, duurzame consumptiegoederen, bouw en constructie, automotive en logistiek en toeleveringsketens de kans om duurzame materiaalinnovatie te verkennen zonder kosten of verplichtingen.

Hoe werkt de Challenge: Bedrijven dienen via dit formulier een van hun toonaangevende of 'hero'-producten in om te onderzoeken hoe dit met UBQ™-materiaal kan worden geproduceerd. Deelnemende merken ontvangen een technisch conceptpakket met onder meer een UBQ™-formuleringsscenario, een schatting van de CO₂-voetafdruk, een haalbaarheidsanalyse en een productieplan.

Wat zijn de voordelen: Het omzetten van gemengd huishoudelijk afval in een klimaatpositief materiaal biedt fabrikanten een prijsstabiel en kostenefficiënt alternatief dat prestaties, schaalbaarheid en milieuvriendelijkheid combineert, en dat alles zonder de bestaande productielijnen aan te passen.

Waar te beginnen: Deelnemende bedrijven dienen een link naar hun 'hero'-product op hun website in om gepersonaliseerde productaanpassingen te ontvangen.

"Te lang hebben merken geen andere keuze gehad dan de volatiliteit van markten voor van aardolie afhankelijke materialen op te vangen. De UBQ™ Hero Product Challenge is een uitnodiging om dat te veranderen", aldus Albert Douer, voorzitter en CEO van UBQ Materials. "Ontwerpers en fabrikanten die deelnemen, zullen uit eerste hand ervaren dat hetzelfde product slimmer kan worden gemaakt door conventionele materialen te vervangen door UBQ™. Om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen, moeten merken nu handelen. Deze challenge laat zien waar ze kunnen beginnen."

De zoektocht naar stabiele en veerkrachtige alternatieve materialen is niet langer alleen een duurzaamheidskwestie, maar een topprioriteit voor bedrijven. De UBQ™ Hero Product Challenge is nu open voor inzendingen.

Over UBQ Materials

UBQ Materials is een wereldwijd actief productiebedrijf dat een baanbrekende oplossing heeft ontwikkeld voor het groeiende afvalprobleem wereldwijd. Onze gepatenteerde UBQ™-technologie zet gemengd huishoudelijk afval om in een biogebaseerd thermoplastisch composiet: UBQ™. Deze geavanceerde oplossing vermindert de uitstoot van broeikasgassen, verkleint de afhankelijkheid van conventioneel plastic en minimaliseert de winning van natuurlijke hulpbronnen. UBQ Materials streeft naar kosteneffectieve, duurzame oplossingen die bijdragen aan een circulaire economie. Meer informatie op www.ubqmaterials.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948268/UBQ_Materials.jpg