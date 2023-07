OASIS Group stelt Sarah Vidgen aan als Chief People Officer

DUBLIN, 3 juli 2023 /PRNewswire/ -- OASIS Group, de grootste particuliere informatiebeheerorganisatie in Europa, is verheugd aan te kondigen dat Sarah Vidgen is toegetreden tot de groep als Chief People Officer.

Vidgen heeft meer dan twintig jaar ervaring in personeelszaken in verschillende sectoren, waaronder de publieke sector, de bouw, logistiek en informatiebeheer. In haar meest recente functie was ze Senior Director Global HR Service Delivery and Operations EMEA bij Iron Mountain.

Sarah Vidgen

Eerder in haar carrière deed ze ervaring en kennis op in klantgerichte functies, waardoor ze zich in een unieke positie bevindt om de behoeften van het interne personeel te begrijpen om externe klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Als Chief People Officer is Vidgen verantwoordelijk voor de HR-functies van de groep, waarbij ze een people-first-strategie toepast om toptalent aan te trekken, ontwikkelen en behouden.

Aldus Vidgen, die haar functie bij OASIS op 3 juli begon: "Ik ben verheugd om samen met OASIS op zijn groeireis te gaan, samen met Eddie Aston en de rest van het leiderschapsteam. Ik ben vooral enthousiast dat ik de kans krijg om een geweldige wereldwijde gemeenschap op te bouwen die dezelfde waarden en cultuur deelt, terwijl ik de behoefte aan regionale identiteiten begrijp."

Eddie Aston, Chief Executive Officer bij OASIS zei: "De aanstelling van Sarah is een belangrijke stap voor OASIS, nu we een nieuwe groeifase ingaan. Onze mensen vormen de basis van ons bedrijf; het is essentieel dat alle teamleden voelen dat OASIS een plek is waar ze kunnen groeien. We hebben een unieke kans om opnieuw uit te vinden hoe we ons team ondersteunen en Sarah zal hierin een belangrijke rol spelen."

Over OASIS Group

OASIS Group is de grootste, particuliere aanbieder van informatiebeheer in Europa en beveiligt en beheert meer dan 120 miljoen items met streepjescodes, 230 TB aan digitale gegevens, wat neerkomt op 512 miljoen documenten, en scant maandelijks meer dan 17 miljoen afbeeldingen.

Sinds de oprichting in 1999 is de OASIS Group gestaag gegroeid en heeft nu meer dan 1700 medewerkers in dienst. Vandaag de dag bedient de groep meer dan 11.500 klanten vanuit meer dan 70 locaties in zes landen: België, Groot-Brittannië, Nederland, Noord-Ierland, Polen en Ierland.

Samen bieden deze locaties veilige, betaalbare en uitgebreide informatiediensten aan klanten in diverse sectoren zoals onderwijs, energie, financiën, overheid, gezondheidszorg, juridische zaken, productie en detailhandel.

OASIS Group loopt voorop in informatiebeheer en heeft vier jaar achtereen (2019-2023) de Document Manager Software Product of the Year Award gewonnen voor hun elektronische document- en archiefbeheersysteem 'Omnidox'.

