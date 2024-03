OKX ondersteunt als eerste de volledige integratie van de Uniswap Labs-API in zijn DeFi-platform en lanceert de OKX DEX-handelsfunctie Snap

SINGAPORE, 29 februari 2024 /PRNewswire/ -- OKX , een toonaangevend Web3-technologiebedrijf, en Uniswap Labs , een van de meest vertrouwde namen in de wereld van gedecentraliseerde financiering (DeFi) hebben vandaag aangekondigd dat OKX de eerste grote speler in de sector is die de handels-API's van Uniswap Labs volledig in zijn aanbod gaat integreren.

De integratie omvat de lancering van de handelsmodusfunctie Snap op OKX DEX waarmee de toonaangevende liquiditeit van Uniswap wordt samengevoegd.

Met de handelsmodusfunctie Snap van OKX DEX kunnen gebruikers snel en intuïtief tokens op Ethereum swappen zonder dat er gaskosten in rekening worden gebracht. De Snap-functie werkt rechtstreeks op de OKX DEX-interface via het UniswapX-protocol van Uniswap Labs.UniswapX is een nieuw permissionless open-source-protocol voor de handel tussen publieke en private automated market makers (AMM's) en andere liquiditeitsbronnen.

Het protocol is ontworpen om betere prijzen te bieden door gebruikers toegang te geven tot aanvullende liquiditeit en tokenswaps zonder gaskosten. Bovendien elimineert het de kosten die gepaard gaan met mislukte transacties en voorkomt het de maximale extraheerbare waarde (MEV).

Het unieke ontwerp van UniswapX verbetert de betrouwbaarheid en veiligheid van DeFi-transacties, terwijl de prijzen tegelijkertijd worden geoptimaliseerd. Web3-gebruikers van OKX kunnen handelen met behulp van het UniswapX-protocol door 'Snap' te selecteren in de sectie 'Handelsmodus' op het OKX DEX-platform.

Door de integratie wordt een allesomvattende DeFi-ervaring gecreëerd die zowel de betrouwbaarheid als de veiligheid van transacties op gedecentraliseerde beurzen verbetert. Dit resulteert in een intuïtievere handelservaring voor gebruikers.

OKX Chief Innovation Officer Jason Lau zei: "Deze strategische integratie met Uniswap Labs verbetert OKX-gebruikers hun ervaring met DeFi en we zijn erg blij om als eerste UniswapX aan een breder Web3-publiek aan te bieden. UniswapX maakt een geheel nieuw type liquiditeit mogelijk voor OKX DEX-gebruikersHierdoor kunnen ze profiteren van een nog betere prijsstelling en uitvoering. Naarmate UniswapX zich ontwikkelt, zullen we onze ondersteuning uitbreiden en in een latere fase cross-chain-ondersteuning implementeren."

Mary-Catherine Lader, Chief Operating Officer van Uniswap Labs, zei: "De expertise van Uniswap Labs op het gebied van smart contracts heeft tot een transformatie van op blockchain gebaseerde markten geleid. UniswapX brengt de voordelen van on-chain-handel naar een breder publiek en vormt de essentiële factor voor het vergroten van die gebruikersbasis. We zijn verheugd om OKX-gebruikers een diepere liquiditeit, besparingen op gaskosten, en de toekomst van cross-chain swaps te kunnen bieden."

Naast de Snap-functie stelt OKX DEX gebruikers ook in staat tokens te swappen en te bridgen via de handelsmodusfunctie Auto. Deze functie maakt gebruik van het intelligente aggregator-algoritme 'X Routing' van OKX. Dit algoritme identificeert de optimale handelsroute over meer dan 400 DEX'en, waarbij het rekening houdt met prijzen, slippage en netwerkvergoedingen in multi-chain- en cross-chain-omgevingen.

Tegelijkertijd zal de Ethereum-upgrade EIP-6963 (Multi-Injected Provider Discovery) het voor OKX-gebruikers gemakkelijker maken om hun wallet in de Uniswap-interface terug te vinden. De wijziging is van toepassing op alle wallets die gebaseerd zijn op browserextensies en maakt de gebruikerservaring veel beter voor wie meerdere wallets gebruikt. Gebruikers kunnen nu hun OKX Wallet rechtstreeks verbinden met de Uniswap-webinterface door op 'App starten' en vervolgens op 'Wallet verbinden' te klikken. Nadat ze verbinding hebben gemaakt met Uniswap, kunnen gebruikers tokens swappen, NFT's verhandelen, cryptovaluta kopen, extra verdienen via liquiditeitspools en DApps bouwen met behulp van hun OKX Wallet-bezittingen op Uniswap.

Meer informatie over UniswapX en de beveiligingsvoordelen ervan vind je op www.okx.com/learn/what-is-uniswap .

Over OKX

Als toonaangevend mondiaal technologiebedrijf dat de toekomst van Web3 aanstuurt, biedt OKX een uitgebreide reeks producten om aan de behoeften van zowel beginners als experts te voldoen, waaronder:

OKX Wallet : 's Werelds krachtigste en meest veelzijdige crypto-wallet die gebruikers toegang geeft tot meer dan 80 blockchains terwijl ze de controle over hun eigen bezittingen kunnen behouden. De wallet bevat MPC-technologie waarmee gebruikers eenvoudig zelfstandig de toegang tot hun wallet kunnen herstellen, waardoor de noodzaak voor traditionele, opgeschreven seed phrases wordt weggenomen. Daarnaast kunnen gebruikers met de Smart Account van OKX Wallet, die wordt aangedreven door accountabstractie, betalen voor transacties op diverse blockchains met behulp van USDC of USDT, en via één transactie met meerdere contracten communiceren.

: 's Werelds krachtigste en meest veelzijdige crypto-wallet die gebruikers toegang geeft tot meer dan 80 blockchains terwijl ze de controle over hun eigen bezittingen kunnen behouden. De wallet bevat waarmee gebruikers eenvoudig zelfstandig de toegang tot hun wallet kunnen herstellen, waardoor de noodzaak voor traditionele, opgeschreven seed phrases wordt weggenomen. Daarnaast kunnen gebruikers met de van OKX Wallet, die wordt aangedreven door accountabstractie, betalen voor transacties op diverse blockchains met behulp van USDC of USDT, en via één transactie met meerdere contracten communiceren. DEX : Een multi-chain, cross-chain gedecentraliseerde beursaggregator van meer dan 400 DEX'en en ongeveer 20 bruggen, met meer dan 200.000 munten en meer dan 20 ondersteunde blockchains.

: Een multi-chain, cross-chain gedecentraliseerde beursaggregator van meer dan 400 DEX'en en ongeveer 20 bruggen, met meer dan 200.000 munten en meer dan 20 ondersteunde blockchains. NFT Marktplaats : Een multi-chain, kostenloze NFT-marktplaats die gebruikers toegang geeft tot NFT-lijsten op zeven van de grootste marktplaatsen, zoals OpenSea, MagicEden, LooksRare en Blur.

: Een multi-chain, kostenloze NFT-marktplaats die gebruikers toegang geeft tot NFT-lijsten op zeven van de grootste marktplaatsen, zoals OpenSea, MagicEden, LooksRare en Blur. Web3 DeFi : Een krachtig DeFi-platform dat het verdienen en staken op ongeveer 70 protocollen in meer dan 10 chains ondersteunt.

OKX werkt samen met een aantal van 's werelds beste merken en atleten, waaronder de Premier League-kampioen Manchester City, het Formule 1-team McLaren, het Tribeca Film Festival, olympisch medaillewinnaar Scotty James en F1-coureur Daniel Ricciardo.

Als leider in het bouwen van innovatieve technologieproducten staat OKX voor het uitdagen van de status quo. Het bedrijf lanceerde onlangs een wereldwijde merkcampagne met de naam 'The System Needs a Rewrite' , waarin wordt gepleit voor een nieuw tijdperk gestuurd door zelfbeheerde Web3-technologie.

Als je meer wilt weten over OKX, download dan onze app of ga naar: okx.com

Over Uniswap Labs

Uniswap Labs is de grootste on-chain marktplaats voor digitale bezittingen en de meest vertrouwde naam in de wereld van DeFi. Het Uniswap Protocol is de belangrijkste bron van liquiditeit binnen DeFi en verwerkte reeds een handelsvolume van $ 1,7 biljoen. Uniswap Labs bouwt producten waarmee gebruikers eenvoudig en veilig toegang krijgen tot DeFi, waaronder UniswapX en een web- en mobiele app. Met Uniswap Labs is swappen altijd en overal eenvoudig. Meer informatie vind je op app.uniswap.org/swap .

