Oman et la Belgique renforcent leur partenariat dans le domaine de l'hydrogène vert grâce à un nouvel accord historique

MASCATE, Oman, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la visite d'État de Sa Majesté le Sultan Haïtham ben Tariq en Belgique, le Sultanat d'Oman et le Royaume de Belgique ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans le domaine de l'hydrogène vert. Le protocole d'accord, signé entre Hydrogen Oman (Hydrom) et le Belgian Hydrogen Council (BHC), ouvre la voie à une coopération renforcée tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène, reflétant la volonté commune des deux nations de faire progresser l'économie mondiale de l'hydrogène.

L'accord souligne les efforts conjoints visant à aligner les politiques, à promouvoir l'échange de connaissances et les avancées technologiques, ainsi qu'à explorer les possibilités offertes par la production, l'infrastructure, le transport et l'utilisation de l'hydrogène. Il explorera également les voies d'une coopération plus large avec d'autres pays européens, en relevant les défis législatifs et en explorant de nouvelles possibilités de recherche et de développement.

« Ce protocole d'accord représente un moment décisif dans le partenariat entre Oman et la Belgique, car il fait progresser notre ambition commune de façonner l'avenir de l'économie mondiale de l'hydrogène », a déclaré S.E.M. Salim ben Nasser Al Aufi, ministre de l'énergie et des minéraux d'Oman et président d'Hydrom. « La capacité potentielle d'Oman en tant que centre de production d'hydrogène vert, combinée au rôle de la Belgique en tant que centre industriel prometteur basé sur l'hydrogène et point de connexion stratégique avec les marchés européens, renforcera la sécurité énergétique et créera une chaîne d'approvisionnement en hydrogène sans faille. Ensemble, nous voulons accélérer la transition vers l'énergie propre en encourageant l'innovation et en construisant l'infrastructure nécessaire pour relier les producteurs et les marchés dans le monde entier. »

Le protocole d'accord s'appuie sur 46 ans de relations bilatérales solides entre Oman et la Belgique, étayées par des étapes déterminantes dans le secteur de l'énergie verte. Il s'agit notamment d'un accord de développement de projet d'une durée de 47 ans entre Hydrom et le projet Hyport Duqm, une alliance internationale entre OQ Alternative Energy (Oman) et DEME (Belgique), visant à produire et à exporter de l'hydrogène vert. La déclaration d'intention de 2023 entre le ministère de l'énergie et des minéraux d'Oman et le ministère belge de l'énergie pour faire progresser la certification de l'hydrogène et les cadres commerciaux en est un autre exemple.

Oman continue de renforcer sa position en tant que centre mondial de l'hydrogène de demain, en encourageant les partenariats internationaux qui favorisent le développement durable et le progrès technologique. Le rôle d'Hydrom en tant qu'orchestrateur national de la stratégie d'Oman en matière d'hydrogène vert est essentiel à cette ambition, car il permet la mise en œuvre de projets transformateurs et le développement d'infrastructures.

