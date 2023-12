OMAN KONDIGT PLANNEN AAN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR DE LIQUEFACTIE EN DE EXPORT VAN GROENE WATERSTOF

DUBAI, VAE, 5 december 2023 /PRNewswire/ -- Het Ministerie van Energie en Mineralen van het Sultanaat van Oman en Hydrogen Oman (Hydrom) hebben een Joint Study Agreement (JSA) getekend met Port of Amsterdam, Zenith Energy Terminals en GasLog, om samen aan de ontwikkeling van vloeibare waterstof te gaan werken dat in het Sultanaat van Oman geproduceerd gaat worden en als groene waterstof op de markt zal komen.

De JSA onderstreept de duidelijke ambities van de partners om 's werelds eerste corridor van vloeibare waterstof op commerciële schaal te realiseren. De JSA werd ondertekend in het Omaans paviljoen tijdens COP28 in Dubai, met Zijne Excellentie de minister Eng. Salim bin Nasser Al Aufi en de Klimaatgezant van het Koninkrijk der Nederlanden, Prins Jaime de Bourbon de Parme, als officiële getuigen bij de ceremonie.

De JSA omvat een uitvoeren van een gedetailleerde analyse van de vereisten voor de ontwikkeling van vloeibare waterstof en voor een opslag- en exportvoorziening in het Sultanaat van Oman, samen met de levering van speciale schepen voor het verschepen van de vloeibare waterstof, momenteel in ontwikkeling door GasLog. Het primaire doel van de JSA is het opzetten van een corridor voor groene waterstof tussen het Sultanaat van Oman en Nederland, met de terminal van Zenith Energy als bestemming voor de invoer, het hervergassen en de verdere distributie van in Oman geproduceerde waterstof naar zowel lokale afnemers in de haven van Amsterdam als naar grote industrieën in het Europese binnenland. Met de liquefactie-installatie zal de regering van het Sultanaat van Oman ook kosteneffectieve corridors voor de export van waterstof naar andere wereldmarkten kunnen verkennen.

Geleid door Oman's Visie 2040, die verankerd is in het diversifiëren van de economie, zonder olie en gas, en door de langetermijndoelstelling van het land om in 2050 Netto Nul te bereiken, heeft de regering van het Sultanaat van Oman een waterstofstrategie nagestreefd die probeert te profiteren van de in overvloed aanwezige natuurlijke bronnen (wind en zon) van het land en de reeds aanwezige haven en industriële infrastructuren. Bovendien bevindt Oman zich door zijn geografische ligging in een uitstekende positie om de Europese en Aziatische markten te bevoorraden. Hydrom regisseert de algehele ontwikkeling van de waterstofsector in Oman en is verantwoordelijk voor het overkoepelende plan, het beheer van de toewijzing van overheidsgrond aan waterstofontwikkelaars en het toezicht op de uitvoering van projecten. De liquefactie-installatie zou een groot potentieel voor deze projecten ontsluiten en vloeibare waterstof aanbieden als een levensvatbare leidraad die door individuele projecten voor de export kan worden gebruikt.