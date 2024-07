Onafhankelijke muzieklabels verenigen zich in ORCA (Organization for Recorded Culture and Arts)

BRUSSEL, 17 juli 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag is de Organization for Recorded Culture and Arts (ORCA) officieel van start gegaan. Deze baanbrekende denktank, samengesteld uit toonaangevende onafhankelijke muzieklabels van over de hele wereld, is een primeur voor het muziekecosysteem.

De missie van ORCA is het ontwikkelen en promoten van onderzoek dat de economische, sociale en culturele waarde van muziek onder de aandacht brengt. Het wordt gecoördineerd door het Center for Music Ecosystems.

Onder de oprichters van ORCA bevinden zich onafhankelijke muzieklabels die de carrières van verschillende wereldwijde artiesten hebben ontdekt en ontwikkeld, zoals Adele, Nirvana, The National, Mitski en ODESZA:

Because Music (Frankrijk)

(Frankrijk) Beggars Group (VK)

(VK) City Slang (Duitsland)

(Duitsland) Domino Recording Company (VS)

(VS) Everlasting Records (Spanje)

(Spanje) Exceleration Music (VS)

(VS) Hopeless Records (VS)

(VS) !K7 Music (Duitsland)

(Duitsland) Ninja Tune Records (VK)

(VK) Partisan Records (VS)

(VS) Playground Music (Zweden)

(Zweden) Secret City Records ( Canada )

( ) Secretly Group (VS)

(VS) Sub Pop (VS)

Christof Ellinghaus, oprichter/CEO van City Slang, licht toe: "City Slang is slechts een van de vele opwindende onafhankelijke muziekbedrijven die bijdragen aan de wereldwijde muziekindustrie. We zijn verheugd dat we onze krachten hebben gebundeld met andere toonaangevende onafhankelijke labels om ORCA te lanceren. Samen creëren we uitgebreide, datagestuurde rapporten en onafhankelijke onderzoeken om de grote toegevoegde waarde te tonen die onze dagelijkse investeringen in kunst en cultuur voor de samenleving betekenen."

ORCA wil de voordelen en het rendement van investeringen aantonen door artiesten langdurig te ondersteunen en welvarende muziekecosystemen te ontwikkelen. Het doel is om de rol van muziek te benadrukken in het transformeren van economieën en het inspireren van sociale impact, inclusief het creëren van banen.

ORCA nodigt beleidsmakers, bedrijfsleiders en gemeenschappen uit om muziek te erkennen als een economisch ecosysteem, door op feiten gebaseerd onderzoek te leveren om muziek inclusiever te maken en collectieve waarde op te bouwen.

Het eerste rapport van ORCA, "Setting the Stage: How Music Works" biedt een diepgaande inleiding tot de muziekindustrie en tot haar belanghebbenden, activiteiten en de brede economische, culturele en maatschappelijke voordelen die zij genereert. Het rapport is beschikbaar als interactieve website en als zelfstandige PDF.

Helen Smith, Executive Chair bij de European Independent Trade Association, IMPALA, zei: "Het rapport van ORCA beschrijft het unieke werk van onafhankelijke labels en hun vitale bijdrage aan het muziekecosysteem. Het is het eerste uitgebreide onderzoek gewijd aan onafhankelijke labels op deze schaal. Dit is essentieel leesvoer voor degenen die willen begrijpen waarom labels steeds vaker worden overspoeld met artiesten die op zoek zijn naar langdurige samenwerkingsverbanden."

Ga voor meer informatie naar: www.orcaformusic.com.

