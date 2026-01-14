In het nieuwsbericht, osapiens haalt 100 miljoen USD aan financiering binnen en wordt een eenhoorn dankzij investering van Decarbonization Partners, opgericht door BlackRock en Temasek, de correcte bedrijfsnaam is osapiens in plaats van Resonance, zoals oorspronkelijk per ongeluk door PR Newswire werd vermeld. Er zijn verder geen wijzigingen aangebracht. De volledige, gecorrigeerde uitgave volgt hieronder:

osapiens haalt 100 miljoen USD aan financiering binnen en wordt een eenhoorn dankzij investering van Decarbonization Partners, opgericht door BlackRock en Temasek

MANHENIM, Duitsland, 14 januari 2026 /PRNewswire/ -- osapiens, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor duurzame groei, heeft vandaag bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten voor Decarbonization Partners, een samenwerkingsverband tussen BlackRock en Temasek, om onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen een Series C-fundraisingronde van 100 miljoen USD te leiden.. Decarbonization Partners zal zich aansluiten bij bestaande investeerders Goldman Sachs Alternatives, die in 2024 de US $ 120 miljoen Series B leidde, en Armira Growth, die in 2023 de 27 miljoen USD Series A-investering leidde.

osapiens founders - Matthias Jungblut, Stefan Wawrzinek, Alberto Zamora (left to right)

osapiens biedt bedrijfssoftware waarmee bedrijven op één platform in hun gehele waardeketen de naleving van regelgeving, duurzaamheid en operationele efficiëntie kunnen beheren. Het biedt osapiens HUB momenteel meer dan 25 oplossingen voor bedrijven, die allemaal draaien op een multi-tenant infrastructuur die AI-gedreven automatisering en naadloze samenwerking tussen bedrijven mogelijk maakt. Het platform combineert transparantie- en efficiëntieoplossingen om bedrijven te helpen risico's te minimaliseren, hun efficiëntie te maximaliseren en met een hoge wendbaarheid en aanpassingsvermogen te reageren op veranderende wettelijke en zakelijke vereisten.

De opbrengst van de investering zal worden gebruikt om productinnovatie en brandstofgroei in bestaande en nieuwe internationale markten te versnellen en de positie van osapiens als wereldwijd platform voor duurzame groei verder te versterken.

"Deze investering is een sterke bevestiging van onze strategie en onze langetermijnvisie", aldus Alberto Zamora, mede-CEO en medeoprichter van osapiens. "Het laat zien dat duurzame groei en AI-gedreven efficiëntie topprioriteiten blijven voor wereldwijde investeerders. Decarbonization Partners is een uitzonderlijke partner voor ons. Met een focus op duurzaamheid en de gecombineerde wereldwijde aanwezigheid en investeringsexpertise van BlackRock en Temasek bieden ze precies het perspectief en de schaalgrootte die we nodig hebben voor onze volgende groeifase om de onbetwiste wereldwijde categorieleider te worden in duurzame groei voor ondernemingen van alle omvang."

Matthias Jungblut, mede-CEO en medeoprichter van osapiens, zei: "Decarbonisation Partners begrijpt zowel de regelgevingsdynamiek waarmee bedrijven vandaag worden geconfronteerd als de zakelijke kans van AI-gedreven efficiëntie die daarmee gepaard gaat. Hun diepgaande ervaring in het schalen van categorie-definiërende technologiebedrijven maakt hen tot een perfecte strategische pasvorm naast Goldman Sachs Alternatives en Armira Growth."

"osapiens herdefinieert hoe bedrijven transparantie, naleving en operationele uitmuntendheid bereiken in steeds complexere toeleveringsketens", zei Dr. Meghan Sharp, Global Head en Chief Investment Officer van Decarbonization Partners. "Bedrijven over de hele wereld zijn op zoek naar betrouwbare, schaalbare software om te voldoen aan de stijgende verwachtingen op het gebied van regelgeving, duurzaamheid en decarbonisatie. Het platform van osapiens biedt de duidelijkheid die organisaties nodig hebben om verantwoord te opereren en te groeien".

Over osapiens:

osapiens: één platform voor duurzame groei

osapiens ontwikkelt software die bedrijven in staat stelt duurzame groei te stimuleren in hun gehele waardeketen. De osapiens HUB, een grootschalig, multi-tenant datacenterplatform dat ontworpen is om samenwerking tussen bedrijven en AI-automatisering mogelijk te maken, combineert meer dan 25 oplossingen in twee categorieën: Transparantie-oplossingen, waarmee bedrijven financiële en niet-financiële gegevens kunnen rapporteren, toeleveringsketens kunnen beheren, allerlei soorten risico's kunnen beperken (met inbegrip van cyberrisico's en handels- en geopolitieke risico's) en de naleving van de voorschriften inzake producten, rapportage en toeleveringsketens kunnen waarborgen. Efficiency-oplossingen , waarmee AI-gedreven samenwerkings-, onderhoud-, service- en distributieprocessen van leveranciers mogelijk zijn om de operationele prestaties te verbeteren en het concurrentievermogen te versterken.

osapiens werd in 2018 in Mannheim, Duitsland, opgericht door Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek en Matthias Jungblut. Het internationale team van meer dan 550 toegewijde professionals in Europa en in de Verenigde Staten ondersteunt meer dan 2.400 klanten wereldwijd, waaronder wereldwijde categorieleiders zoals Coca-Cola North America, Lidl, Carrefour, OTTO en de Acciona-Nordex Group.

Over Decarbonization Partners:

Decarbonization Partners is een samenwerkingsverband tussen Temasek en BlackRock gericht op durfkapitaal in een laat stadium en vroeggroeiend private equity dat investeert in bedrijven van de volgende generatie die oplossingen en technologieën bieden om de wereldwijde inspanningen om tegen 2050 een netto nul-wereldeconomie te bereiken te versnellen. Decarbonization Partners combineert de complementaire platforms en expertise van Temasek en BlackRock op het gebied van sourcing en onderschrijving van private investeringen, portefeuille- en risicomanagement, en duurzame technologie en analyse. Decarbonization Partners investeert in een breed scala aan bedrijven die bewezen technologie hebben en kapitaal nodig hebben om op te schalen. Het partnerschap trok 1,40 miljard USD aan kapitaal aan van een diverse groep van meer dan 30 institutionele investeerders in Noord-Amerika, in Europa en in Azië-Pacific.

