osapiens obtient un financement de 100 millions de dollars et devient une licorne grâce à l'investissement de Decarbonization Partners, fondée par BlackRock et Temasek

MANNHEIM, Allemagne, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- osapiens, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'entreprise pour la croissance durable, a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord avec Decarbonization Partners, une coentreprise entre BlackRock et Temasek, pour diriger une levée de fonds de série C de 100 millions de dollars, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation. Decarbonization Partners rejoindra les investisseurs existants Goldman Sachs Alternatives, qui a dirigé la Série B de 120 millions de dollars en 2024, et Armira Growth, qui a dirigé le Série A de 27 millions de dollars en 2023.

osapiens founders - Matthias Jungblut, Stefan Wawrzinek, Alberto Zamora (left to right)

osapiens fournit des logiciels d'entreprise qui permettent aux sociétés de gérer la conformité réglementaire, la durabilité et l'efficacité opérationnelle tout au long de leur chaîne de valeur sur une plateforme unique. Le HUB osapiens propose actuellement plus de 25 solutions professionnelles destinées aux entreprise, qui fonctionnent toutes sur une infrastructure multi-tenant permettant une automatisation pilotée par l'IA et une collaboration transparente entre les entreprises. La plateforme combine des solutions offrant transparence et efficacité pour aider les entreprises à minimiser les risques, à maximiser l'efficacité et à répondre avec une grande agilité et adaptabilité à l'évolution des exigences réglementaires et commerciales, fixant ainsi des normes pour le secteur.

Le produit de l'investissement servira à accélérer l'innovation des produits et à alimenter la croissance sur les marchés internationaux existants et nouveaux, renforçant ainsi la position d'osapiens en tant que plateforme mondiale de croissance durable.

« Cet investissement est une forte validation de notre stratégie et de notre vision à long terme », a déclaré Alberto Zamora, co-directeur général et co-fondateur d'osapiens. « Il est la preuve que la croissance durable et l'efficacité guidée par l'IA restent des priorités absolues pour les investisseurs mondiaux. Decarbonization Partners est un partenaire exceptionnel pour nous. En mettant l'accent sur le développement durable et en combinant la présence mondiale et l'expertise en matière d'investissement de BlackRock et de Temasek, nous obtenons la perspective et l'échelle dont nous avons besoin pour notre prochaine phase de croissance afin de devenir le leader mondial incontestable de la catégorie en matière de croissance durable pour les entreprises de toutes tailles ».

Matthias Jungblut, codirecteur général et cofondateur d'osapiens, a déclaré : « Decarbonization Partners comprend à la fois la dynamique réglementaire à laquelle les entreprises sont confrontées aujourd'hui et l'opportunité commerciale que représente l'efficacité propulsée par l'IA qui en découle. Leur expérience approfondie dans le développement d'entreprises technologiques définissant des catégories en fait des partenaires stratégiques parfaits pour Goldman Sachs Alternatives et Armira Growth ».

« osapiens redéfinit la manière dont les entreprises atteignent la transparence, la conformité et l'excellence opérationnelle dans des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes », a déclaré le Dr. Meghan Sharp, Responsable mondial et directeur des investissements de Decarbonization Partners. « Les entreprises du monde entier recherchent des logiciels fiables et évolutifs pour répondre aux attentes croissantes en matière de réglementation, de durabilité et de décarbonisation. La plateforme d'osapiens apporte la clarté dont les organisations ont besoin pour fonctionner et se développer de manière responsable ».

À propos des osapiens :

osapiens – une seule plateforme pour une croissance durable

osapiens développe des logiciels qui permettent aux entreprises d'assurer une croissance durable sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Le HUB osapiens, une plateforme hyperscalaire multi-locataires conçue pour permettre la collaboration entre entreprises et l'automatisation de l'IA, combine plus de 25 solutions dans deux catégories : Les solutions de transparence permettent aux entreprises de communiquer des données financières et non financières, de gérer les chaînes d'approvisionnement, d'atténuer les risques de toutes sortes (y compris les cyber-risques et les risques commerciaux et géopolitiques) et d'assurer la conformité avec les réglementations relatives aux produits, à la communication d'informations et à la chaîne d'approvisionnement. Les solutions d'efficacité offre collaboration avec les fournisseurs, maintenance, service et processus de distribution pilotés par l'IA afin d'améliorer la performance opérationnelle et de renforcer la compétitivité.

osapiens a été fondée à Mannheim, en Allemagne, en 2018 par Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek et Matthias Jungblut. Son équipe internationale de plus de 550 professionnels dédiés à travers l'Europe et les États-Unis soutient plus de 2 400 clients dans le monde, y compris les leaders mondiaux de la catégorie tels que Coca-Cola North America, Lidl, Carrefour, OTTO, et Acciona-Nordex Group.

À propos de Decarbonization Partners :

Decarbonization Partners est une coentreprise entre Temasek et BlackRock qui se concentre sur le capital-risque à un stade avancé et le capital-croissance privé, en investissant dans des entreprises de nouvelle génération qui fournissent des solutions et des technologies permettant d'accélérer les efforts mondiaux pour parvenir à une économie mondiale à zéro émission nette d'ici 2050. Decarbonization Partners combine les plateformes complémentaires et l'expertise de Temasek et de BlackRock en matière de recherche et de souscription d'investissements privés, de gestion de portefeuille et de risque, ainsi que de technologie et d'analyse durables. Decarbonization Partners investit dans un large éventail d'entreprises dont la technologie a fait ses preuves et qui ont besoin de capitaux pour se développer. Le partenariat a attiré 1,40 milliard de dollars de capitaux provenant d'un ensemble diversifié de plus de 30 investisseurs institutionnels d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2860577/osapiens_Founders.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2860576/osapiens_Logo.jpg