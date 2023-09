Pendant les vacances de la Toussaint, le Puy du Fou crée l'événement avec son premier grand spectacle éphémère : La Frairie de la Toussaint

LES EPESSES, France, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cette année, le Puy du Fou crée l'événement en organisant un grand spectacle éphémère pendant les vacances de la Toussaint. Lors de cette période de retrouvailles familiales, le Puy du Fou célèbre l'enracinement, la France des terroirs, le Beau et l'art de vivre à la française.

During the October school holidays, Puy du Fou is creating a stir with its first major short-term show - La FRAIRIE de la Toussaint BANDE-ANNONCE La Frairie de la Toussaint | Puy du Fou

A partir du 21 octobre et jusqu'au 4 novembre inclus, le roi François 1er traversera le Puy du Fou chaque soir, suivi de son Cortège royal et des représentants des grandes provinces françaises. Au crépuscule, dans la cour du château, les visiteurs seront invités avec lui à la grande fête donnée à l'occasion de la noce de Catherine et François du Puy du Fou.

Un spectacle exceptionnel et inédit

A la tombée de la nuit, un immense cortège s'élance à travers les allées et villages. Près de 300 artistes composent un cortège exceptionnel : carrosses royaux, chevaux empanachés, musiciens et danseurs… François Ier et ses invités, venus des six provinces de France (Bretagne, Languedoc, Provence, Poitou, Bourgogne, Île-de-France), font une entrée spectaculaire pour la plus grande fête jamais donnée au Puy du Fou !

Les visiteurs seront les témoins de cet événement grandiose. Au crépuscule, ils rejoindront la cour du Château pour célébrer les noces les plus fastueuses de toute la Renaissance ! Le Roi de France est l'hôte prestigieux du mariage de Catherine et François du Puy du Fou. Un banquet géant dressé pour l'occasion s'organisera autour des théâtres culinaires présentant les spécialités des grandes régions françaises.

Des invités prestigieux, tels que Léonard de Vinci, Pierre de Ronsard ou encore Nicolas Copernic, accompagneront les visiteurs lors de ce festin somptueux animé par des musiciens originaires des provinces de France.

Le point d'orgue d'une saison historique https://www.youtube.com/watch?v=1-AXFCdJVBk

La saison 2023 du Puy du Fou est déjà historique avec le franchissement de la barre symbolique des 2,5 millions de visiteurs ( Le Puy du Fou explose tous ses records ). Par rapport à 2022, qui était déjà la meilleure saison de l'histoire du Puy du Fou, 200 000 visiteurs supplémentaires ont visité le parc vendéen cette année. La présentation du Mime et l'Étoile, le nouveau spectacle sur la Belle époque plébiscité par les spectateurs, n'y est pas étrangère. Avec La Frairie de la Toussaint, le Puy du Fou termine cette saison exceptionnelle sur une note festive en fêtant la Toussaint avec ses visiteurs.

