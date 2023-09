Tijdens de feestdagen van Allerheiligen zorgt de Puy du Fou voor opschudding met zijn eerste grote efemere show: La FRAIRIE de la Toussaint

LES EPESSES, France, 22 september 2023 /PRNewswire/ -- Dit jaar springt de Puy du Fou in het oog door een grootschalige efemere show te organiseren tijdens de feestdagen van Allerheiligen. Tijdens deze momenten van familiereünie viert de Puy du Fou zijn geschiedenis, de Franse terroirs, de pracht en de Franse levensvreugde.

During the October school holidays, Puy du Fou is creating a stir with its first major short-term show - La FRAIRIE de la Toussaint BANDE-ANNONCE La Frairie de la Toussaint | Puy du Fou

Van 21 oktober tot en met 4 november zal koning François I elke avond door Puy du Fou trekken, gevolgd door zijn koninklijke processie en vertegenwoordigers van de belangrijkste Franse provincies. Bij het vallen van de avond worden de bezoekers op de binnenplaats van het kasteel uitgenodigd om samen met hem een groot feest te vieren ter ere van het huwelijk van Catherine en François du Puy du Fou.

EEN UITZONDERLIJK EN UNIEK SPEKTAKEL

Als de avond valt, trekt een enorme processie door de steegjes en dorpjes. Bijna 300 artiesten vormen samen een uitzonderlijke stoet: koninklijke koetsen, paarden in vol ornaat, muzikanten en dansers... François I en zijn gasten, afkomstig uit de zes provincies van Frankrijk (Bretagne, Languedoc, Provence, Poitou, Bourgondië en Île-de-France), maken een spectaculaire entree op het grootste feest ooit gehouden op de Puy du Fou!

Bezoekers zullen getuige zijn van deze grandioze gebeurtenis. Bij het vallen van de avond komen ze naar de binnenplaats van het kasteel om de meest weelderige bruiloft van de renaissance te vieren! De koning van Frankrijk is de prestigieuze gast op het huwelijk van Catherine en François in Le Puy du Fou. Voor de gelegenheid wordt een gigantisch banket georganiseerd met culinaire theaters die de specialiteiten van de grootse Franse regio's laten zien.

Prestigieuze gasten zoals Leonardo da Vinci, Pierre de Ronsard en Nicolas Copernicus zullen de bezoekers vergezellen op dit weelderige feest, opgeluisterd door muzikanten uit de provincies van Frankrijk.

HET HOOGTEPUNT VAN EEN HISTORISCH SEIZOEN

Het seizoen 2023 van de Puy du Fou is nu al historisch: de symbolische grens van 2,5 miljoen bezoekers is overschreden ( Puy du Fou breekt al zijn records ). Vergeleken met 2022, dat al het beste seizoen in de geschiedenis van de Puy du Fou was, kwamen er dit jaar 200.000 bezoekers meer naar het park in de Vendée. De presentatie van Le Mime et l'Étoile, de nieuwe show over de belle epoque die een enorme hit is bij het publiek, is geen toeval. Met La Frairie de la Toussaintsluit de Puy du Fou dit uitzonderlijke seizoen feestelijk af door Allerheiligen te vieren met zijn bezoekers.

Ontdek de trailer voor La FRAIRIE van Toussaint: https://www.youtube.com/watch?v=1-AXFCdJVBk

Download de persmap voor La Frairie de la Toussaint door op deze link te klikken: Klik hier!

