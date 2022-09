Peter Berghaus GmbH: mobiele led-verlichting voor tijdelijke voetgangerskruisingen

LEVERKUSEN, Duitsland, 1 september 2022 /PRNewswire/ -- Op bouwplaatsen is de bescherming van voetgangers van groot belang. Daarom is er ook extra verlichting nodig op tijdelijke kruisingen. Het mobiele led-verlichtingssysteem van Berghaus Verkehrstechnik biedt hier een heldere, flexibele en veilige oplossing.

Berghaus Mobile LED lighting for temporary crosswalks

Voetgangers die de weg op kruispunten oversteken, hebben volgens de verkeersregels voorrang op het autoverkeer. Om ongevallen te voorkomen, moeten voetgangers die op een kruispunt oversteken, in het donker duidelijk zichtbaar zijn. Met name in het geval van tijdelijke kruisingen op bouwplaatsen en bij geval van veranderingen in de verkeersroutes, is de bestaande straatverlichting vaak onvoldoende om dit doel te bereiken. Alleen met extra verlichting kan aan de eisen op het gebied van de veiligheid en de verkeersveiligheid worden voldaan.

De mobiele kruisingverlichting van Berghaus bestaat uit twee hoogwaardige led-straallampen (elk met een lichtstroom van 9,800 lumen), met een regeleenheid voor gebruik op 230 V AC of 12 V DC. Op verzoek kan een volledige, gebruiksklare oplossing worden geleverd met instellingsapparatuur, masten van 7 m, inclusief kabeloverspanning. De statica van de masten worden op een hoogte van 7 m op led-verlichting en op kabeloverspanning getest.

De regeleenheid is uitgerust met een draaischakelaar met timer, die gemakkelijk via Bluetooth kan worden bediend. Het kan bij gebruik ook worden bediend via roterende schakelaar (aan/uit/automatisch). De mobiele masten zijn uitgerust als een piekset voor eenvoudige overspanning van kabels. De hoogte van 7 m is te bereiken via een vierkante bevestigingsbuis. De kabelverbinding naar de andere kant van de weg wordt via de kabelringen aan de bovenkant van de masten gelegd. Dit leidt tot een stabiele installatie met gelijktijdige stroomvoorziening aan beide zijden.

De led straatlampen zorgen onmiddellijk nadat ze aangaan voor volledige verlichting. De lichte kleur normaal wit (4.000 Kelvin) is bij uitstek geschikt voor de verlichting van straten en kruiswandelingen, omdat alles goed en duidelijk te zien is, ook in vochtige weersomstandigheden.

