Phemex lanceert officieel de langverwachte volledige pre-mining voor houders van een Phemex Soul Pass

MILAAN, 11 juli 2023 /PRNewswire/ -- Phemex , een toonaangevend platform voor crypto-uitwisseling, lanceerde officieel volledige pre-mining voor zijn Phemex Token (xPT) op donderdag 6 juli 2023 om middernacht (0:00 UTC), wat het concept van zijn revolutionaire hybride semi-gecentraliseerde crypto-uitwisselingsmodel verder laat uitkristalliseren. Dit model combineert de voordelen van gecentraliseerde en gedecentraliseerde platformen om zich te richten op vertrouwen, transparantie en user empowerment voor een betrouwbaardere handelservaring. Elke gebruiker of organisatie met een Phemex Soul Pass (PSP) die meer dan US$ 100.000 aan handelsvolume heeft verhandeld in de afgelopen 30 dagen (inclusief contracten en alle spotparen) kan deelnemen aan xPT pre-mining. Zodra hun PSP is geslagen, komen gebruikers automatisch in aanmerking voor het pre-mining-evenement, zonder dat er extra stappen nodig zijn.

Tijdens de whitelist-fase heeft Phemex in totaal 961 Soul Pass-gebruikers op de witte lijst geregistreerd. Dit aantal ligt momenteel boven de 1.228, waarvan de meesten Phemex core partners en professionele traders zijn. Phemex heeft elke gebruiker een maximum van vijf vrienduitnodigingen gegeven, wat voor een snelle groei zorgt. De interesse verspreidt zich snel omdat dit vroege stadium exclusief is voor gebruikers binnen het "whitelist"-uitnodigingssysteem, waardoor het een schaars goed is. Met de volledige release van xPT pre-mining op donderdag wordt een grote toestroom van nieuwe gebruikers verwacht.

Als een wereldwijd toonaangevende cryptobeurs beschikt Phemex al over de voordelen van flexibele op- en afritten, een gebruiksvriendelijke interface en een grote liquiditeit, zoals blijkt uit de volledig transparante en zelfbewijzende Proof-of-Reserve en Proof-of-Solvency -mechanismen die Phemex in november 2022 lanceerde. Door de Phemex Soul Pass te innoveren om een transparant Web3-reputatiesysteem te bouwen, heeft Phemex ook gedecentraliseerde financiële (DeFi) mogelijkheden ontsloten, waaronder betrouwbaar beheer van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO), integratie van automated market maker (AMM) liquiditeitsverschaffers, gedecentraliseerde kredietscores en een leenprotocol dat leningen zonder onderpand ondersteunt.

Phemex erkent de coortdurend veranderende aard van de blockchainruimte. In eerste instantie waren cryptocurrencies gericht op financiële toepassingen, maar ze hebben de weg vrijgemaakt voor een nieuw uitwisselingsmodel. Het bedrijf gelooft dat door het combineren van de sterke punten van gecentraliseerde en gedecentraliseerde uitwisselingen de transparantie, verantwoording, veiligheid en betrokkenheid van de gemeenschap kunnen worden verbeterd. Phemex heeft een DAO opgericht voor gedecentraliseerd bestuur en grotere betrokkenheid van de gemeenschap en via hun hybride uitwisselingsmodel wil het bedrijf gebruikers en partners mondiger maken, zodat ze actief kunnen deelnemen aan besluitvorming en winstdeling. Phemex streeft naar transparantie en betrokkenheid bij de gemeenschap om een meer inclusieve en eerlijke financiële toekomst te creëren.

Decentralisatie, vooral DeFi, blijft monumentale vooruitgang boeken en de metaverse is niet verdwenen. Het omvat een door blockchain aangedreven virtuele wereld of universum, toegankelijk via een open-source digitaal platform dat virtual reality- of augmented reality-ervaringen mogelijk maakt. Met de voortdurende technologische vooruitgang belooft de metaverse een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven te worden, vergelijkbaar met de manier waarop internetgemeenschappen nu zijn opgezet, maar dan binnen virtuele gemeenschappen. Deze evoluerende technologie heeft het potentieel om menselijke interacties en verbintenissen een nieuwe vorm te geven, door meeslepende en interactieve ervaringen aan te bieden in een digitale wereld. Op basis hiervan verklaarde McKinsey in juni 2022 dat de metaverse het potentieel heeft om tegen 2030 tot 5 biljoen dollar te genereren.

