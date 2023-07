Phemex lance officiellement le pré-minage complet très attendu pour les détenteurs du Phemex Soul Pass

MILAN, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan, a officiellement lancé le pré-minage complet de son Phemex Token (xPT) le jeudi 6 juillet 2023 à minuit (0:00 UTC), concrétisant davantage le concept de son modèle révolutionnaire d'échange de cryptomonnaies hybride semi-centralisé qui associe les avantages des plateformes centralisées et décentralisées pour se concentrer sur la confiance, la transparence et l'autonomisation des utilisateurs pour une expérience d'échange plus fiable. Tout utilisateur ou entreprise disposant d'un Phemex Soul Pass (PSP) et ayant réalisé un volume d'échange supérieur à 100 000 dollars au cours des 30 derniers jours (y compris les contrats et toutes les paires spot) peut participer au pré-minage du xPT. Une fois leur PSP frappé, les utilisateurs seront automatiquement éligibles à l'événement de pré-minage, sans aucune démarche supplémentaire.

Au cours de la phase d'inscription sur liste blanche, Phemex a recruté un total de 961 utilisateurs de Soul Pass ; ce nombre dépasse actuellement les 1 228, la plupart de ces utilisateurs étant des partenaires principaux de Phemex et des traders professionnels. Phemex a donné à chaque utilisateur un maximum de cinq invitations destinées à des amis, de sorte que les choses se développent rapidement et que l'intérêt se propage vite, étant donné que cette phase initiale est exclusivement réservée aux utilisateurs figurant sur la liste blanche d'invitation, ce qui en fait une ressource rare. Avec la sortie complète du pré-minage du xPT jeudi, un afflux important de nouveaux utilisateurs est attendu.

En tant que bourse de cryptomonnaies de premier plan, Phemex possède déjà les avantages d'une entrée et d'une sortie flexibles, d'une interface conviviale et d'une grande liquidité, comme en témoignent les mécanismes de preuve de réserve et de solvabilité entièrement transparents et auto-productifs que Phemex a lancés en novembre 2022. En améliorant le Phemex Soul Pass pour bâtir un système de réputation Web3 transparent, Phemex a également débloqué des opportunités de finance décentralisée (DeFi), notamment la gestion d'une organisation autonome décentralisée (DAO) digne de confiance, l'intégration d'un fournisseur de liquidité AMM (automated market maker), des scores de crédit décentralisés et un protocole de prêt qui prend en charge les prêts non collatéralisés.

Phemex reconnaît la nature en constante évolution de l'espace blockchain. Initialement axées sur les cas d'utilisation financiers, les cryptomonnaies ont ouvert la voie à un nouveau modèle d'échange et la société estime qu'en combinant les forces des échanges centralisés et décentralisés, la transparence, la responsabilité, la sécurité et l'implication de la communauté peuvent être améliorées. Phemex a créé une DAO pour une gouvernance décentralisée et un engagement communautaire accru. Grâce à son modèle d'échange hybride, la société vise à responsabiliser les utilisateurs et les partenaires, en leur permettant de participer activement à la prise de décision et au partage des bénéfices. Avec un engagement de transparence et d'implication de la communauté, Phemex s'efforce de mettre en place un avenir financier plus inclusif et plus juste.

La décentralisation, en particulier la DeFi, continue de faire des progrès monumentaux et le métavers n'a pas disparu. Il s'agit d'un monde ou d'un univers virtuel alimenté par la blockchain, auquel on accède par l'intermédiaire d'une plateforme numérique open-source qui permet de vivre des expériences de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Avec les progrès technologiques en cours, le métavers est promis à devenir un élément important de la vie quotidienne, de la même manière que les communautés Internet sont actuellement établies, mais au sein de communautés virtuelles. Cette technologie en constante évolution a le potentiel de remodeler les interactions et les engagements humains, en offrant des expériences immersives et interactives dans un domaine numérique, ce qui a conduit McKinsey à rapporter en juin 2022 que le métavers a le potentiel de générer jusqu'à 5 billions de dollars d'ici 2030.

Phemex est une bourse de cryptomonnaies certifiée qui propose une expérience de trading efficace et transparente et s'engage à protéger l'ensemble des actifs grâce à des technologies de sécurité de pointe et à la pratique de la preuve de réserve Merkle-Tree. Fondée par une équipe de vétérans de l'industrie, Phemex fournit des solutions personnalisées 24h/24 et 7j/7 qui facilitent la construction des portefeuilles cryptographiques des utilisateurs grâce à son environnement à faible latence et évolutif, ainsi qu'un système de mise en relation équitable garantissant que les prix et le calendrier sont prioritaires.

