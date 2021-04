PixCell Medical werkt samen met Axonlab om in heel Europa het point-of-care hematologische analyseapparaat HemoScreen™ te distribueren

YOKNEAM ILIT, Israël, 22 april 2021 /PRNewswire/ -- PixCell Medical, innovator van snelle point-of-care diagnostische oplossingen, kondigde vandaag aan een exclusieve distributieovereenkomst te hebben gesloten met Axonlab , een leider in Europa op het gebied van point-of-care hematologische testen die gezondheidsinstellingen voorziet van apparatuur en diensten op het gebied van medische diagnostiek, biowetenschappen en softwareoplossingen, om de HemoScreen™, het hematologische analyseapparaat van PixCell, in belangrijke Europese regio's te distribueren.

Axonlab krijgt exclusieve distributierechten in Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en Tsjechië.

"Samenwerking met gerenommeerde internationale toeleveranciers om innovatieve, diagnostische systemen te leveren aan klinieken, artsen en de onderzoeksector, staat centraal in onze identiteit als bedrijf. Wij richten ons op het leveren van uitgebreide, toekomstgerichte diensten en zijn van mening dat PixCell's HemoScreen™ een belangrijk hulpmiddel is om de diagnostische en besluitvormingsmogelijkheden van een arts te verbeteren", aldus dr. Tamara Hensel, Chief Sales & Marketing Officer bij Axonlab. "AI-gestuurde diagnostische tools zoals de HemoScreen™ vertegenwoordigen de volgende evolutie van diagnostische technologieën. Het beschikbaar stellen van deze point-of-care technologie in ziekenhuizen, medische praktijken, apotheken, privélaboratoria en onderzoeksorganisaties kan de patiëntveiligheid verhogen, vertragingen bij het krijgen van belangrijke diagnostische resultaten verminderen en artsen ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen."

HemoScreen™, ontwikkeld door PixCell Medical, is het enige 5-delige differentiële Complete Blood Count (CBC) -analyseapparaat dat zowel door de FDA is goedgekeurd als CE-gemarkeerd is voor point-of-care gebruik. HemoScreen™ levert in aanzienlijk minder tijd diagnostische resultaten van laboratoriumkwaliteit die gelijkwaardig zijn aan de grote en complexe analyseapparaten in laboratoria die van oudsher voor hematologische testen worden gebruikt. Door gebruik te maken van een wegwerpcartridge die vooraf met alle benodigde reagentia is gevuld, elimineert HemoScreen™ de noodzaak voor routineonderhoud en kalibratie en hoeft het apparaat niet te worden bediend door een laborant. Met één druppel bloed en binnen zes minuten levert HemoScreen™ CBC-resultaten met 20 standaard CBC-parameters en uitgebreide abnormale celmarkering voor eerdere detectie van infectie en bepaalde vormen van kanker.

"Door HemoScreen™ op grote schaal beschikbaar te stellen, kunnen zorgorganisaties de diagnostische middelen maximaal benutten en kunnen artsen snellere en beter onderbouwde klinische beslissingen nemen. Uiteindelijk willen wij de efficiëntie van diagnostiek verhogen met behoud van de precisie van het resultaat om de patiëntenzorg en resultaten te helpen verbeteren op verschillende point-of-care locaties in instellingen, waaronder de ICU, de spoedeisende hulp en oncologieafdelingen'', aldus dr. Avishay Bransky, CEO van PixCell Medical. "We zijn trots om samen te werken met een van de belangrijkste distributeurs van point-of-care hematologische testen in Europa, een bedrijf dat bekend staat om zijn compromisloze kwaliteit. We zijn ervan overtuigd dat Axonlab een uitstekende partner zal zijn en zal helpen om de toegankelijkheid van de CBC, de meest essentiële hematologische test, drastisch te verbeteren binnen de markten die het bedient."

Over PixCell Medical

PixCell Medical biedt de enige gebruiksvriendelijke en draagbare oplossing voor point-of-care bloeddiagnose. PixCell's FDA-goedgekeurde en CE-gemarkeerde HemoScreen™-platform verkort de levering van diagnostische resultaten van dagen tot minuten. Met slechts één druppel bloed en binnen zes minuten levert HemoScreen™ nauwkeurige metingen van 20 standaard bloedtellingsparameters, met de hoge klinische gevoeligheid van centrale laboratoriumresultaten, waardoor patiënten, artsen en gezondheidsinstellingen aanzienlijk veel tijd en kosten worden bespaard. PixCell maakt gebruik van hun gepatenteerde Viscoelastic Focusing- en lab-on-a-cartridge-technologieën, samen met AI-aangedreven machine vision, om overal op zorglocaties snel diagnostische resultaten te leveren.

