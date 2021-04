PixCell Medical und Axonlab vertreiben Point-of-Care Hämatologie-Analysegerät HemoScreen™ europaweit

YOKNEAM ILIT, Israel, 29. April 2021 /PRNewswire/ -- PixCell Medical , ein Innovator von schnellen patientennahen Diagnosesystemen, gab heute eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Axonlab für den Vertrieb des HemoScreen™, dem Hämatologie-Analysegerät im PixCell, in wichtigen europäischen Märkten bekannt. Axonlab ist ein führender Anbieter von Point-of-Care-Bereich in Europa und bietet Geräte und Dienstleistungen in den Bereichen medizinische Diagnostik, Life Sciences sowie Softwarelösungen an.

Axonlab erhält die exklusiven Vertriebsrechte für die Schweiz, Österreich, die Niederlande und für die Tschechische Republik.

„Die Zusammenarbeit mit renommierten internationalen Anbietern, um Kliniken, Ärzten und dem Forschungssektor innovative Diagnosesysteme zur Verfügung zu stellen, ist zentral für unsere Identität als Unternehmen. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung umfassender, zukunftsorientierter Dienstleistungen und unserer Meinung nach ist der HemoScreen von PixCell ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem Mediziner bessere Diagnose- und Entscheidungsmöglichkeiten erhalten", sagte Dr. Tamara Hensel, Chief Sales & Marketing Officer bei Axonlab. „Dies ist vor allem für Point-of-Care-Standorte wichtig. Das POC-System HemoScreen ergänzt in dezentralen und patientennahen Standorten unser bestehendes, breitgefächertes Hämatologie-Portfolio in Arztpraxen und Routinelabors. KI-gesteuerte Diagnosetools wie der HemoScreen stellen neue Möglichkeiten im Bereich der Diagnosetechnologien dar. Diese Technologie kann von Krankenhäusern, Arztpraxen, Apotheken, privaten Laboren und Forschungseinrichtungen patientennah eingesetzt werden, Derart wird die Sicherheit der Patienten erhöht, Verzögerungen beim Erhalt wichtiger diagnostischer Ergebnisse werden vermieden und Mediziner warden bei der Entscheidungsfindung unterstützt."

HemoScreen™, eine Eigenentwicklung von PixCell Medical, ist das einzige 5-teilige Differentialblutbild-Analysegerät, das sowohl von der FDA zugelassen als auch mit dem CE-Zeichen für den Point-of-Care-Einsatz versehen ist. HemoScreen liefert Diagnoseergebnisse in Laborqualität, die gleichwertig mit denjenigen großer und komplexer Laboranalysegeräte sind und benötigt dafür viel weniger Zeit als die bisher genutzten größeren Geräte. Durch die Verwendung einer Einwegkartusche, die mit allen erforderlichen Reagenzien vorgeladen ist, entfällt bei HemoScreen die Notwendigkeit einer routinemäßigen Wartung und Kalibrierung und das Gerät muss nicht von einem Labortechniker bedient werden. Mit nur einem Tropfen Blut liefert HemoScreen innerhalb von sechs Minuten ein vollständiges Blutbild mit 20 Standard-Parametern sowie eine umfassende Markierung abnormaler Zellen zur Frühkennung von Infektionen und bestimmten Krebsarten.

„Die breite Verfügbarkeit von HemoScreen ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen, die diagnostischen Ressourcen zu maximieren. Ärzte können dadurch schnellere und fundiertere klinische Entscheidungen treffen. Unser Ziel ist es, die Diagnostik effizienter zu machen und genauso präzise Ergebnisse wie gewohnt zu erhalten. Patienten profitieren dadurch von einer besseren Versorgung und Behandlung in den verschiedensten Point-of-Care-Bereichen, sei es auf der Intensivstation, in der Notaufnahme oder auf onkologischen Stationen", sagte Dr. Avishay Bransky, CEO von PixCell Medical. „Wir sind stolz darauf, mit einem der wichtigsten Distributoren von Point-of-Care-Tests in Europa zusammenzuarbeiten; einem Unternehmen, das für seine konsequente Qualitätsorientierung bekannt ist. Wir sind zuversichtlich, dass Axonlab ein exzellenter Partner sein wird und dazu beitragen wird, den Zugang zum großen Blutbild, dem wichtigsten Bluttest, in den Märkten, die das Unternehmen beliefert, drastisch zu verbessern."

Informationen zu PixCell Medical

PixCell Medical bietet die einzige einfach zu bedienende und tragbare Lösung für eine Blutdiagnose vor Ort. Die von der FDA zugelassene und CE-zertifizierte HemoScreen™-Plattform von PixCell verkürzt die Bereitstellung von Diagnoseergebnissen von Tagen auf Minuten. Mit nur einem Tropfen Blut und innerhalb von sechs Minuten liefert PixCell genaue Messwerte von 20 standardmäßigen Blutbildparametern mit derselben hohen klinischen Empfindlichkeit, wie sie Ergebnisse von zentralen Labors bieten, was Patienten, Klinikern und Gesundheitssystemen erheblich Zeit und Kosten spart. PixCell nutzt eine patentierte viskoelastische Fokussierungs- und Labor-in-einer Kartusche"-Technologie sowie eine KI-gestützte maschinelle Sicht, um überall schnelle Diagnoseergebnisse zu liefern.

Für weitere Informationen: www.pixcell-medical.com . Folgen Sie PixCell Medical auf LinkedIn .

Pressekontakt:

Finn Partners für PixCell Medical

Lior Feigin

[email protected]

@LiorFeigin

+972 2 589 2016

Related Links

https://www.pixcell-medical.com/



SOURCE PixCell Medical