PixCell Medical s'associe à Axonlab pour distribuer l'analyseur hématologique HemoScreen™ sur le lieu de soins dans toute l'Europe

YOKNEAM ILIT, Israël, 29 avril 2021 /PRNewswire/ -- PixCell Medical , innovateur de solutions de diagnostic rapide sur le lieu de soins, a annoncé aujourd'hui un accord de distribution exclusif avec Axonlab , un leader de tests sur le lieu de soins en Europe fournissant au secteur des soins de santé des équipements et des services dans les domaines du diagnostic médical, des sciences de la vie et des solutions logicielles, pour distribuer HemoScreen™, l'analyseur d'hématologie de PixCell, dans les géographies européennes clés.

Axonlab disposera de droits de distribution exclusifs en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas et en République tchèque.

« Collaborer avec des fournisseurs internationaux de renom pour fournir des systèmes de diagnostic innovants aux cliniques, aux médecins et au secteur de la recherche est au cœur de notre identité en tant qu'entreprise. Nous nous concentrons sur la fourniture de services complets et orientés vers l'avenir, et nous pensons qu'HemoScreen de PixCell est un outil important pour améliorer les capacités de diagnostic et de prise de décision des cliniciens », a déclaré le Dr Tamara Hensel, responsable des ventes et du marketing chez Axonlab. « Ceci est particulièrement important pour les emplacements « Point-of-Care ». Dans les sites décentralisés et au chevet du patient, le système POC HemoScreen complète notre large portefeuille existant en hématologie dans les cabinets médicaux et les laboratoires de routine. Les outils de diagnostic pilotés par l'IA tels qu'HemoScreen représentent la prochaine évolution des technologies de diagnostic. La mise à disposition de cette technologie sur le lieu de soins pour les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies, les laboratoires privés et les organismes de recherche peut accroître la sécurité des patients, réduire les délais de réception des résultats de diagnostic clés et aider les cliniciens à prendre des décisions éclairées. »

HemoScreen™, développé par PixCell Medical, est le seul analyseur de la formule sanguine complète (FSC) avec différentiel en 5 parties qui soit à la fois autorisé par la FDA et marqué CE pour une utilisation sur le lieu de soins. HemoScreen fournit des résultats de diagnostic de qualité laboratoire équivalents aux gros analyseurs de laboratoire complexes traditionnellement utilisés pour les tests hématologiques, et ce, en beaucoup moins de temps. Utilisant une cartouche jetable préchargée avec tous les réactifs nécessaires, HemoScreen élimine le besoin de maintenance et d'étalonnage de routine et ne doit pas être utilisé par un technicien de laboratoire. Avec une seule goutte de sang et en six minutes, HemoScreen fournit des résultats de FCS avec 20 paramètres de FCS standard ainsi qu'un marquage complet des cellules anormales pour une détection plus précoce des infections et de certains types de cancer.

« Rendre HemoScreen largement disponible permet aux organisations de soins de santé de maximiser les ressources de diagnostic et aide les médecins à prendre des décisions cliniques plus rapides et plus éclairées. En fin de compte, nous voulons augmenter l'efficacité des diagnostics tout en maintenant la précision des résultats pour aider à améliorer les soins et les résultats des patients sur de nombreux lieux de soins, y compris les soins intensifs, les services d'urgence et les services d'oncologie », a déclaré le Dr Avishay Bransky, PDG de PixCell Medical. « Nous sommes fiers de collaborer avec l'un des plus importants distributeurs de tests sur le lieu de soins en Europe, une entreprise connue pour sa qualité sans compromis. Nous sommes convaincus qu'Axonlab sera un excellent partenaire et contribuera à améliorer considérablement l'accessibilité de la FCS, l'analyse sanguine la plus essentielle, sur les marchés qu'elle dessert. »

À propos de PixCell Medical

PixCell Medical fournit la seule solution de diagnostic sanguin sur le lieu de soins, simple à utiliser et portatif. La plateforme HemoScreen de PixCell, autorisée par la FDA et marquée CE, permet de réduire le délai d'obtention des résultats de diagnostic de plusieurs jours à quelques minutes. Avec une seule goutte de sang et en six minutes, HemoScreen fournit des lectures précises de 20 paramètres de numération sanguine standard, avec la sensibilité clinique élevée des résultats de laboratoire central, ce qui permet aux patients, aux cliniciens et aux systèmes de santé d'économiser beaucoup de temps et d'argent. PixCell s'appuie sur ses technologies brevetées de focalisation viscoélastique et de laboratoire sur cartouche, ainsi que sur la vision artificielle alimentée par l'IA, pour fournir des résultats de diagnostic rapides sur le lieu de soins, où que ce soit.

Pour plus d'informations : www.pixcell-medical.com . Veuillez suivre PixCell Medical sur LinkedIn .

Contact presse :

Finn Partners pour PixCell Medical

Lior Feigin

[email protected]

@LiorFeigin

+972 2 589 2016

Related Links

https://www.pixcell-medical.com/



SOURCE PixCell Medical