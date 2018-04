Pluralsight lanceert Technology Index waarin het meer dan 300 technologieën voor de ontwikkeling van software rangschikt

De top 20 van meeste begeerde ontwikkelaarstalen, -hulpmiddelen en -kaders:

1. Java

2. HTML

3. C++

4. JavaScript

5. Blockchain

6. jQuery

7. C

8. CSS

9. C#

10. Arduino

11. Android Development

12. Python

13. Salesforce

14. PHP

15. MySQL

16. Angular

17. Amazon Web Services (AWS)

18. Spring

19. SQL

20. Node.js

De Pluralsight Technology Index verkrijgt informatie uit bijna 8 miljard datapunten in vijf bronnen, geselecteerd vanwege hun populariteit bij een breed ontwikkelaarspubliek. De bronnen zijn Github, Stack Overflow, Google AdWords, YouTube en Google Search. De index zal maandelijks geactualiseerd worden, en een deskundige analyse van de ranglijst zal elk kwartaal gepubliceerd worden, en de eerste analyse zal vandaag beschikbaar zijn.

"Bedrijfsleiders kunnen innovatie in hun bedrijven alleen stimuleren als ze op de hoogte zijn van de krachtigste en de opkomende talen, hulpmiddelen en kaders en als ze de juiste vaardigheden in hun teams hebben om ze te gebruiken," aldus Nate Walkingshaw, Chief Experience Officer bij Pluralsight. "De Pluralsight Technology Index dient als een uitgebreide bron voor het evalueren van de technologieën en vaardigheden waar de CIO's in moeten investeren."

Ga voor meer informatie over de meest begeerde technologieën en de Pluralsight Technology Index, naar pluralsight.com/tech-index. Ga voor meer informatie over Pluralsight naar pluralsight.com.

Over Pluralsight

Pluralsight is een leerplatform voor bedrijfstechnologie dat een complete, end-to-end leerervaring biedt voor bedrijven over de hele wereld. Met een abonnement kunnen bedrijven de technologische vooruitgang bijhouden en hun vaardigheden, innovatie en efficiency verbeteren. Pluralsight werd opgericht in 2004 en wordt ingeschakeld door Fortune 500-bedrijven. Het biedt klanten on-demand toegang tot een digitaal ecosysteem van opleidingstools, waaronder adaptieve vaardigheidstesten, begeleide leertrajecten, cursussen onder leiding van experts, interactieve laboratoria en live-begeleiding. Ga voor meer informatie naar pluralsight.com .

