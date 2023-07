Polytag: Rémunération des consommateurs qui recyclent les bouteilles de lait dans le cadre d'une première initiative mondiale

PARIS, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une première initiative de recyclage mondiale, les consommateurs du Royaume-Uni qui recyclent les bouteilles de lait recevront 20p [environ 0,23 €].

Polytag, un innovateur britannique en matière de technologie de recyclage, et Bower, une application de recyclage basée en Suède, se sont associés au plus grand supermarché en ligne du monde , Ocado Retail, pour offrir une récompense financière aux consommateurs qui recyclent les bouteilles de lait.

À partir du 14 juillet, les clients d'Ocado Retail pourront scanner le code QR figurant sur les bouteilles de lait en plastique de marque Ocado de deux ou quatre pintes afin de recevoir une récompense lorsqu'ils placent l'emballage dans un bac de recyclage.

Au total, plus de 8 millions de bouteilles de lait Ocado seront munies d'une étiquette avec un code QR Polytag unique. Les 20 000 premiers codes scannés permettront aux clients de recevoir 20p [environ 0,23 €] dans leur portefeuille numérique via l'application Bower. Cet argent peut ensuite être viré sur leur compte bancaire. Tous les codes-barres scannés par la suite conféreront d'autres avantages, notamment de l'argent, des coupons et des dons de charité, via l'application Bower.

Les consommateurs peuvent réclamer leur récompense en téléchargeant l'application Bower, en configurant leur compte et en y ajoutant leurs bacs de recyclage et leur compte bancaire habituels. Une fois qu'ils ont scanné le code QR figurant sur la bouteille de lait via l'application et mis au rebut l'emballage dans leur bac de recyclage enregistré, ils peuvent virer l'argent sur leur compte bancaire.

Conçue pour reproduire le mécanisme que les consommateurs pourront utiliser lorsqu'un système de consigne (DRS), couvrant l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, sera introduit en 2025, cette initiative montrera la viabilité et la commodité d'un système de consigne numérique (DDRS) au Royaume-Uni.

En permettant aux consommateurs de recevoir une incitation au recyclage à l'aide de leur smartphone plutôt que de retourner les bouteilles à des distributeurs automatiques inversés, la consigne numérique utilise les systèmes de recyclage existants au domicile des consommateurs pour offrir un maximum de commodité.

Alice Rackley, PDG de Polytag, a déclaré : « Notre technologie de code QR unique a le potentiel de transformer le recyclage en Europe ; en permettant aux marques et aux législateurs d'offrir des récompenses financières attrayantes, qui peuvent être facilement reçues, et en démontrant la viabilité d'une consigne numérique, pour laquelle le soutien est croissant dans toute l'Europe. »

Suwar Mert, PDG et fondateur de Bower, a ajouté : « Pour la première fois, nous avons maintenant une solution et la possibilité de tester un système de consigne numérique. Cette collaboration transformera les habitudes de recyclage en récompensant les comportements de recyclage au Royaume-Uni, et elle pourrait bien se développer davantage à l'échelle internationale. »

SOURCE Polytag