POWERCHINA overhandigt met succes de eerste locatie van de tweede fase van fotovoltaïsch microgridproject in Surinaams dorp

BEIJING, 20 juni 2024 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China ("POWERCHINA" of "de Onderneming") heeft op 6 april officieel de eerste locatie van de tweede fase van een fotovoltaïsch microgridproject in Suriname overgedragen. Zijne Excellentie de heer Chandrikapersad Santokhi, President van de Republiek Suriname, en de Chinese Ambassadeur in Suriname, de heer Han Jing, en andere hoogwaardigheidsbekleders woonden de overhandigingsceremonie bij. Het baanbrekende project zal meer mensen in afgelegen dorpen van ononderbroken 24-uurs stroom voorzien.

De tweede fase van het Suriname Village Microgrid Photovoltaic Project is een off-grid microgridproject dat fotovoltaïsche energie, energieopslag en hybride dieselopwekking combineert. PowerChina bouwde in totaal vijf projectgroepen met 34 bosdorpen. Na de afronding zal de jaarlijkse stroomopwekkingscapaciteit ongeveer 5.314 MWh bedragen. Deze eerste hand-over locatie omvat 12 bosdorpen, waarvan ongeveer 1.550 lokale dorpelingen profiteren.

Op deze dag hield president Santokhi een toespraak waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor de inspanningen en prestaties van POWERCHINA bij het overwinnen van moeilijkheden tijdens de bouw van het project. Hij merkte op dat de soepele oplevering van de eerste locatie van het project voor een stabieler en betrouwbaarder elektriciteitsaanbod in de omliggende dorpen zal zorgen. Hij benadrukte verder het belang van een verbeterde levenskwaliteit voor de dorpsbewoners en de bevordering van de lokale economische ontwikkeling.

Suriname bevindt zich in het noordelijke deel van Zuid-Amerika. In het land liggen meerdere primitieve dorpen van verschillende grootte verspreid langs de Surinamerivier. De bewoners zijn ver weg van de stad en leiden een eenvoudig leven zonder continue stroomvoorziening.

In 2019 tekende POWERCHINA een contract voor de eerste fase van het Surinaamse fotovoltaïsche microgridproject. De reikwijdte van het project omvatte het ontwerp, de inkoop en de bouw van projecten met 650 kilowatt aan fotovoltaïsche energie en 2,6 MWh aan energieopslag. Hierbij werd gebruik gemaakt van groene en koolstofarme oplossingen uit China om het elektriciteitsprobleem in afgelegen gebieden op te lossen.

Het gebouwde microgrid is een klein energieopwekkings- en distributiesysteem dat bestaat uit onder andere gedistribueerde energiebronnen, energieopslagapparaten, energieomzettingsapparaten en bewakings- en beveiligingsapparaten. Het is een intern stroomnet dat elektriciteit op een normale manier verdeelt. Wanneer er onvoldoende stroom is, kan deze worden teruggekocht van het elektriciteitsnet. Omgekeerd, wanneer er een overvloed aan energie is, kan deze terugverkocht worden aan het net. De bouw van microgrids in lokale gebieden is relatief goedkoop en flexibel en kan lokaal nieuw energieverbruik bewerkstelligen.

Naarmate het aandeel groene energie in de energieverbruiksstructuur toeneemt, gaan microgrids in de toekomst een belangrijkere rol spelen om de levensstandaard van de lokale bevolking te bevorderen en hen op weg te helpen naar modernisering.

Over POWERCHINA

Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) werd opgericht in 2011 en is een toonaangevende bouwgroep die gespecialiseerd is in investeringen en financiering, planning en ontwerp, engineering en constructie, apparatuurproductie en operationeel beheer. Het bedrijf staat op de 105e plaats van de Fortune 500 in 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2428190/1.jpg