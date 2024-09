Predicaat Koninklijk voor Van Leeuwen Buizen Groep

ZWIJNDRECHT, Nederland, 27 september 2024 /PRNewswire/ -- De Van Leeuwen Buizen Groep viert in 2024 haar honderdjarig bestaan. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft het bedrijf het recht tot het voeren van het Predicaat Koninklijk verleend. Commissaris van de Koning Wouter Kolff reikte donderdag 26 september het predicaat uit aan het bedrijf.

Award ceremony Royal designation Van Leeuwen. Left to right: Jeannette Rietberg, Christine Rietberg, Wouter Kolff, Peter Rietberg, Joop Sassen.

De uitreiking vond plaats tijdens een jubileumfeest dat de internationale distributeur in stalen buizen op eigen locatie in Zwijndrecht hield voor 300 gasten uit binnen- en buitenland. De Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland Wouter Kolff overhandigde het predicaat aan de Raad van Bestuur. Het Predicaat Koninklijk wordt alleen toegekend ter gelegenheid van een bijzonder jubileum van ondernemingen die "wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en op hun gebied een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen in het Koninkrijk der Nederlanden, bij voorkeur met een internationale uitstraling." De onderneming moet honderd jaar of langer bestaan en in die periode een goede reputatie hebben opgebouwd.

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "We zijn trots op deze erkenning van wat Piet van Leeuwen ooit startte als eenmansbedrijf en wat is uitgegroeid tot een internationale, toonaangevende onderneming. Voor een familiebedrijf is continuïteit een van de belangrijkste kernwaarden. Als bestuursvoorzitter, maar vooral ook als kleinzoon van de oprichter, vind ik het een grote eer dat ons bedrijf het Predicaat Koninklijk mag voeren. Dit is letterlijk de kroon op ons werk, voortaan ook zichtbaar in ons vernieuwde logo."

Joop Sassen, Lid van de Raad van Bestuur en CEO: "Van Leeuwen is groot geworden dankzij innovatief ondernemerschap en de kennis en expertise die we in honderd jaar hebben opgebouwd. Zonder onze klanten, leveranciers en internationale teams zouden we onze positie als wereldwijd leidende buizendistributeur nooit hebben kunnen bereiken. Het verleende Predicaat Koninklijk onderstreept de kracht en stabiliteit van Van Leeuwen."

Investeringen

De afgelopen jaren investeerde Van Leeuwen tientallen miljoenen euro's in modernisering en uitbreiding van het internationale netwerk en machinepark. In Zwijndrecht werd dit jaar een monorail in gebruik genomen, met een lengte van 315 meter het grootste buizensorteersysteem ter wereld. Ook opende Van Leeuwen het World Tube Center, een experience center waar het bedrijf, de diverse marktsegmenten, en de breedte aan producten, diensten en toepassingen worden gepresenteerd.

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan is door Van Leeuwen en haar aandeelhouders, de familie Rietberg, gezamenlijk de Van Leeuwen Education Foundation opgericht. De Foundation zet zich in om kansengelijkheid voor iedereen te bevorderen door initiatieven te ondersteunen die toegang tot kwalitatief onderwijs mogelijk maken.

Geschiedenis

Piet van Leeuwen startte in 1924 in Zwijndrecht een handel in stalen buizen en ijzer. Honderd jaar later is Van Leeuwen uitgegroeid tot een wereldwijd opererende handelsonderneming. De eerste buitenlandse vestiging werd in 1947 in België opgericht, waarna het Europese netwerk zich uitbreidde. In de jaren zeventig en tachtig volgde wereldwijde expansie met vestigingen in Noord-Amerika, Azië en Australië. Autonome groei en strategische overnames zorgden in de huidige eeuw voor nieuwe vestigingen en uitbreidingen in het Midden-Oosten, China en Centraal-Europa. De overname in 2019 van Benteler Distribution, waarmee de onderneming werd verdubbeld in omvang, bood Van Leeuwen toegang tot belangrijke nieuwe markten in Europa.

Koninklijke Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Zwijndrecht, is in 1924 opgericht en actief in vrijwel alle industriële sectoren. De Groep telt 70 vestigingen verspreid over 32 landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Noord-Amerika. Van Leeuwen's 2.400 medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, bewerkingen, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in haar markten. De combinatie van wereldwijde logistiek en kennis van producten en toepassingen bij klanten, maakt Van Leeuwen toonaangevend en onderscheidend in haar markten.

