Königliche Bezeichnung für die Van Leeuwen Pipe and Tube Group

ZWIJNDRECHT, Niederlande, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group feiert 2024 ihr 100-jähriges Bestehen. Seine Majestät König Willem-Alexander, König der Niederlande, hat dem Unternehmen die Bezeichnung "Royal" verliehen. Am Donnerstag, den 26. September, überreichte der Kommissar des Königs, Wouter Kolff, dem Unternehmen die königliche Auszeichnung.

Award ceremony Royal designation Van Leeuwen. Left to right: Jeannette Rietberg, Christine Rietberg, Wouter Kolff, Peter Rietberg, Joop Sassen.

Die Preisverleihung fand im Rahmen einer Jubiläumsfeier statt, die der internationale Stahlrohrdistributor an seinem eigenen Standort in Zwijndrecht mit 300 Gästen aus dem In- und Ausland veranstaltete. Der Kommissar des Königs in der Provinz Zuid-Holland, Wouter Kolff, überreichte die Auszeichnung an den Vorstand. Die königliche Auszeichnung wird nur anlässlich eines besonderen Jubiläums an Unternehmen verliehen, die aufgrund ihrer Art, Größe und Zuverlässigkeit ein hohes Ansehen genießen und in ihrem Bereich in den Niederlanden eine führende oder sehr bedeutende Stellung einnehmen, vorzugsweise mit internationalem Ruf. Das Unternehmen muss seit mindestens hundert Jahren bestehen und sich in dieser Zeit einen guten Ruf erworben haben.

Peter Rietberg, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Wir sind stolz auf diese Anerkennung dessen, was Piet van Leeuwen einst als Ein-Mann-Betrieb begann und was sich zu einem international führenden Unternehmen entwickelt hat. Für ein Familienunternehmen ist Kontinuität einer der wichtigsten Grundwerte. Als Vorstandsvorsitzender, aber vor allem als Enkel des Gründers, empfinde ich es als große Ehre, dass unser Unternehmen die königliche Bezeichnung tragen darf. Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes die Krönung unserer Arbeit, die nun auch in unserem neu gestalteten Logo zum Ausdruck kommt."

Joop Sassen, Mitglied des Vorstands und CEO: "Van Leeuwen ist durch innovatives Unternehmertum und das Wissen und die Kompetenz, die wir in hundert Jahren aufgebaut haben, gewachsen. Ohne unsere Kunden, Lieferanten und internationalen Teams hätten wir unsere Position als weltweit führender Rohrhändler nie erreichen können. Die königliche Auszeichnung unterstreicht die Stärke und Stabilität von Van Leeuwen".

Investitionen

In den letzten Jahren hat Van Leeuwen einen zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung und den Ausbau seines internationalen Netzwerks und Maschinenparks investiert. In diesem Jahr wurde in Zwijndrecht eine Einschienenbahn in Betrieb genommen, die mit einer Länge von 315 Metern die größte Rohrsortieranlage der Welt ist. Van Leeuwen eröffnete auch das World Tube Center, ein Erlebniszentrum, in dem das Unternehmen, seine verschiedenen Marktsegmente sowie die breite Palette an Produkten, Dienstleistungen und Anwendungen vorgestellt werden.

Anlässlich seines hundertjährigen Bestehens haben Van Leeuwen und seine Aktionäre, die Familie Rietberg, gemeinsam die Van Leeuwen Education Foundation gegründet. Die Stiftung setzt sich für die Förderung der Chancengleichheit für alle ein, indem sie Initiativen unterstützt, die den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen.

Geschichte

Piet van Leeuwen begann 1924 in Zwijndrecht (Niederlande) mit dem Handel von Stahlrohren und Eisen. Ein Jahrhundert später hat sich Van Leeuwen zu einem weltweit operierenden Handelsunternehmen entwickelt. Die erste Auslandsniederlassung wurde 1947 in Belgien gegründet, woraufhin das europäische Netz erweitert wurde. In den 1970er und 1980er Jahren folgte eine weltweite Expansion mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien und Australien. In diesem Jahrhundert haben organisches Wachstum und strategische Übernahmen zu neuen Niederlassungen und Expansionen im Nahen Osten, in China und Mitteleuropa geführt. Die Übernahme von Benteler Distribution im Jahr 2019, durch die sich die Größe des Unternehmens verdoppelte, verschaffte Van Leeuwen Zugang zu wichtigen neuen Märkten in Europa.

Die Royal Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist ein internationales Vertriebsunternehmen, das sich auf Stahlrohre sowie Rohr- und Schlauchanwendungen spezialisiert hat. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Zwijndrecht, Niederlande, wurde 1924 gegründet und ist in nahezu allen Industriezweigen tätig. Die Gruppe betreibt 70 Niederlassungen in 32 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Nordamerika. Die 2.400 Beschäftigten von Van Leeuwen verfügen über Fachwissen in den Bereichen Beschaffung, Verarbeitung, Projektmanagement, Logistik und Lagerplanung und arbeiten eng mit den Kunden in ihren Märkten zusammen. Die Kombination aus globaler Logistik und Wissen über Produkte und Kundenanwendungen macht Van Leeuwen zu einem führenden Unternehmen auf seinen Märkten.

