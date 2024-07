Primera zet belangrijke stap in digitalisering met CLEVR als strategische partner

AMERSFOORT, Netherlands, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR, specialist in het optimaliseren van retailprestaties door digitale oplossingen, kondigt samenwerking aan met Primera, een prominente naam in de detailhandel, met meer dan 540 winkels in Nederland, die jaarlijks meer dan 46 miljoen klanten verwelkomen1. Primera-winkels bieden artikelen zoals tijdschriften, wenskaarten, cadeaubonnen, tabak, loterij-tickets, kantoorartikelen en geschenken aan, evenals diensten zoals postverwerking. Met de samenwerking met CLEVR neemt Primera een belangrijke stap om een meer gedigitaliseerde, datagedreven organisatie te worden.

Cooperative Primera b.a. was founded in 1991 and is active in the tobacco and convenience sector. The retail chain now has more than 540 affiliated stores in the Netherlands, which are run by independent entrepreneurs. Together the stores employ more than 2,200 employees.

Primera heeft CLEVR gekozen als digitale transformatie partner met als doel haar promotieprocessen te verbeteren. Historisch gezien werden deze processen gekenmerkt door inefficiënties en potentiële onnauwkeurigheden vanwege veelal handmatige systemen. Met behulp van CLEVR's expertise stapt Primera over op een robuust, geautomatiseerd promotiemanagement systeem dat de algehele efficiëntie en datanauwkeurigheid verbetert.

"Onze samenwerking met CLEVR is een strategische stap naar geavanceerde digitale oplossingen die onze operaties stroomlijnen, nauwkeurigheid verbeteren en samenwerking tussen afdelingen bevorderen," zei Angelo Ridderhof, Manager Digital Business & Innovation bij Primera. "CLEVR's aanpak heeft onze verwachtingen overtroffen door een nieuwe standaard te zetten in hoe we onze promoties beheren en het promotiebudget voorspellen."

De CLEVR-oplossing voor promotiemanagement staat centraal in het commerciële proces. Deze cloud-based, low-code applicatie gebouwd op Mendix is door de jaren heen verfijnd tot de industriestandaard, met flexibiliteit, snelle implementatie en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Dit stelt Primera in staat om:

Het gehele promotietraject, van planning tot uitvoering, te digitaliseren en automatiseren.

Efficiëntie te verhogen en de benodigde tijd voor het lanceren van promoties te verkorten.

Data-integriteit te verbeteren en data-analyses mogelijk te maken voor betere besluitvorming.

Realtime samenwerking tussen marketing-, verkoop- en supply chain-teams te bevorderen.

Jeroen Hanekamp, CEO van CLEVR: "Onze missie is om retailers zoals Primera te helpen om alles uit hun digitale mogelijkheden te halen. Dat is waar we voor gaan. Het is geweldig om te zien wat onze samenwerking Primera nu al oplevert. We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer samen te bereiken."

De implementatie heeft al significante resultaten opgeleverd voor Primera. De promotie-uitvoering is verbeterd en een datagedreven aanpak van hun marketingstrategieën mogelijk gemaakt. Primera is nu beter gepositioneerd om haar marketinginspanningen via meerdere kanalen, waaronder digitale en traditionele advertentiemedia, efficiënt te beheren.

"Onze volgende stap is om het interne promotieproces te koppelen aan de kassa. Dit verbreedt de scope, raakt een andere afdeling en creëert nog meer efficiëntie," zei Leonie Buitenhuis, Business Analist bij Primera.

1 Gebaseerd op kassaregistraties.

Over CLEVR

CLEVR realiseert digitale transformatie in sectoren als de maakindustrie, retail, energie en meer door innovatieve Siemens- en Mendix-technologieën toe te passen. We implementeren PLM, MOM/MES en low-code oplossingen voor productieoptimalisatie en automatisering van bedrijfsprocessen, inclusief naadloze integratie met andere kernsystemen zoals SAP, IBM en Salesforce. CLEVR combineert technologische kennis met branche-expertise om slimme oplossingen te ontwikkelen. Deze oplossingen maken bedrijfsprocessen efficiënter, verbeteren de productiviteit en helpen bedrijven te digitaliseren zodat ze beter kunnen inspelen op marktwensen.

Volg CLEVR op LinkedIn

Over Primera

Coöperatie Primera b.a. werd opgericht in 1991 en is actief in de tabak- en gemakssector. De retailketen heeft nu meer dan 540 aangesloten winkels in Nederland, die worden gerund door zelfstandige ondernemers. Samen hebben de winkels meer dan 2.200 medewerkers in dienst.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2460482/CLEVR_Primera.jpg