Priority Software étend ses activités aux Pays-Bas

Le principal fournisseur de solutions de gestion d'entreprise s'associe à Forza Consulting aux Pays-Bas pour commercialiser et soutenir Priority ERP auprès des entreprises de taille moyenne dans la région

TEL-AVIV, Israël, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Priority Software Ltd., fournisseur mondial de premier plan de solutions de gestion d'entreprise, a annoncé l'expansion de son réseau de distribution avec la signature récente d'un accord de partenariat avec Forza Consulting, une société de services ERP et de conseil aux entreprises leader dont le siège est à Soest, aux Pays-Bas. Forza Consulting a créé l'unité commerciale Prio1 pour se concentrer sur la promotion, la distribution, l'intégration et le support des installations Priority dans la région du Benelux.

Réputé pour identifier et quantifier les améliorations en termes d'efficacité et de productivité dans les environnements de production, de distribution, de vente en gros et de services, Forza Consulting utilise sa vaste expertise en matière d'optimisation des processus stratégiques et d'automatisation des processus commerciaux pour fournir aux entreprises de taille moyenne les solutions ERP de bout en bout et riches en fonctionnalités de Priority.

Dans le cadre de cet accord, les conseillers ERP hautement expérimentés de Forza Consulting soutiennent les installations de Priority dans la région du Benelux et fournissent à leurs clients une solution ERP avancée, évolutive et facilement personnalisable basée sur le cloud. Grâce à des analyses de données intégrées, des outils BPM, des API REST, un SDK, des générateurs d'applications mobiles et bien plus encore, la solution Priority ERP offre une alternative unique aux systèmes ERP traditionnels de niveau 1, complexes et coûteux.

L'infrastructure hautement flexible et évolutive de Priority permet aux entreprises de passer progressivement de quelques utilisateurs à plusieurs milliers sur la même plateforme. Priority cloud ERP offre des fonctions innovantes d'automatisation, de personnalisation et d'adaptation qui permettent d'avoir une vision globale des processus d'entreprise tout en profitant des avantages d'une réduction des coûts d'exploitation et des dépenses globales.

Sagive Greenspan, PDG de Priority Software, a déclaré : « Nous constatons une croissance considérable sur le marché européen, avec des opportunités tant pour les entreprises de taille moyenne que pour les grandes sociétés à la recherche d'une solution ERP fiable. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Forza Consulting et nous sommes convaincus qu'avec une équipe bien rodée sur le terrain, nous pouvons apporter un nouveau niveau d'innovation aux clients et prospects de la région. »

Joost van Strien, directeur de Forza Consulting, a indiqué : « Nous sommes ravis de rejoindre officiellement le vaste réseau de partenaires de Priority et nous sommes impatients d'aider davantage d'entreprises à découvrir la solution ERP puissante et agile de Priority avec notre unité commerciale Prio1. Forza Consulting a pour objectif de fournir à ses clients des solutions innovantes, avant-gardistes et évolutives, et la plateforme de gestion d'entreprise flexible et conviviale de Priority s'adapte à notre programme d'entreprise et complète l'ADN de notre société. Nous sommes convaincus que Priority va véritablement changer la donne en accélérant la transformation numérique des entreprises de taille moyenne dans la région. »

À propos de Priority Software

Priority est l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion d'entreprise évolutives, agiles et ouvertes basées sur le cloud pour divers secteurs et organisations de toutes tailles, des entreprises mondiales aux petites entreprises en pleine croissance.

Reconnu par les meilleurs experts et analystes du secteur pour l'innovation de ses produits, Priority offre un accès en temps réel aux données et aux informations de l'entreprise depuis n'importe quel ordinateur de bureau ou appareil mobile, ce qui permet aux organisations d'accroître leur efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience client, d'identifier de nouvelles opportunités et de devancer la concurrence. Disposant de bureaux en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël, ainsi que d'un réseau mondial de partenaires commerciaux, Priority offre à 75 000 clients dans 40 pays des plateformes de gestion d'entreprise intelligentes et intuitives qui accélèrent la croissance organisationnelle.

À propos de Forza Consulting

Forza Consulting est une société néerlandaise de conseil en informatique qui fournit des services spécialisés et de qualité pour la mise en œuvre et l'assistance de logiciels ERP. Forza Consulting possède une vaste expérience dans la fourniture de services et de solutions ERP Oracle JD Edwards. Avec son unité commerciale Prio1, Forza Consulting est un revendeur agréé de Priority ERP et un partenaire de mise en œuvre et d'assistance au Benelux. Pour en savoir plus, consultez le site www.prio1.eu.

