ProduPress Advertising signe un partenariat exclusif avec la société de publicité contextuelle Seedtag

Ce partenariat permet à Seedtag de proposer aux marques de positionner leurs publicités sur les sites internet de ProduPress, spécialisés dans le contenu automobile.

BRUXELLES, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Seedtag, le leader mondial de la publicité contextuelle, renforce sa présence en Belgique avec un partenariat avec ProduPress Advertising, la régie publicitaire des sites et magazines automobiles tels que Le Moniteur Automobile, AutoGids, AutoScout24, GP-Inside ou encore Carbu. Seedtag, qui a fait son entrée sur le marché belge à l'automne 2022, a l'intention de tirer parti de son succès sur les marchés français et néerlandais voisins.

En réunissant la plus importante régie publicitaire de sites automobiles de Belgique et le leader de la publicité contextuelle, Seedtag permet aux marques d'atteindre une audience massive. D'après le CIM en Décembre 2022, ProduPress réunit un net reach de 925 000 d'utilisateurs et plus de 4 000 000 de visites uniques (Le Moniteur Automobile/AutoGids et AutoScout24).

Cet accord entre ProduPress et Seedtag, d'une durée initiale d'un an, vise à donner aux annonceurs un accès exclusif au contenu automobile premium en Belgique. Grâce à ce partenariat, le leader de la publicité contextuelle proposera aux marques de positionner leurs publicités sur plusieurs emplacements des sites internet de ProduPress, y compris sur les images, de manière exclusive. Les marques auront ainsi l'opportunité de proposer une publicité qui respecte la vie privée des utilisateurs.

"Chez Seedtag, nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec la régie ProduPress, et de pouvoir proposer aux lecteurs belges des publicités contextuelles et respectueuses de leur vie privée. Cette collaboration s'inscrit dans une stratégie de développement du marché belge, débutée fin 2022 avec l'ouverture de notre premier bureau à Bruxelles", explique Hortense Maul, responsable du développement de partenariats Publisher pour la région EMEA chez Seedtag.

"Fort de ce partenariat avec une marque aussi innovante que Seedtag, ProduPress Advertising est heureux de débuter cette nouvelle aventure et de démontrer que ses utilisateurs préfèrent être confrontés à des annonces publicitaires en lien avec leurs intérêts", conclut Alexandre Metzgen, Yield & Trading Officer de ProduPress Advertising.

À propos de Seedtag

Seedtag, leader de la publicité contextuelle, conçoit des solutions ciblées, pertinentes et impactantes pour un contenu visuel de qualité et une expérience utilisateur optimisée. L'entreprise travaille en direct avec plus de 8.000 éditeurs internationaux et accompagne les marques les plus prestigieuses à diffuser leur message publicitaire dans un environnement brandsafe et qualitatif. L'I.A. contextuelle de Seedtag permet d'entrer en contact avec les consommateurs, dans leur univers d'intérêt, sans recourir aux cookies.

Seedtag a été fondée à Madrid en 2014 par deux ex-Googlers qui voulaient tirer le meilleur parti des images éditoriales. À ce jour, l'entreprise compte plus de 400 employés et une importante présence internationale avec des bureaux en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne, au Mexique, au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis et en Inde.

