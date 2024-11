Publicatie van rapport Q3 van Dechert Antitrust Merger Investigation Timing Tracker (DAMITT)

BRUSSEL, 6 november 2024 /PRNewswire/ --

Belangrijkste feiten voor de Europese Unie:

Met slechts acht belangrijke concentratieonderzoeken tot nu toe afgerond in 2024, blijft de EC achter bij het gemiddelde voor de eerste negen maanden van het jaar.





Fase I-zaken met corrigerende maatregelen (remedies) behoren geleidelijk tot het verleden en vormen nog maar één procent van alle fase I-zaken.





In de EU stijgt het aantal afgebroken transacties. Voor het eerst sinds 2011 is 25% van het totale aantal belangrijke concentratieonderzoeken afgeblazen.





De gemiddelde duur van zowel fase I met corrigerende maatregelens als fase II-zaken blijft hoog, ondanks tekenen van verbetering voor fase II-zaken.





De verwerping door het HvJ van de benadering door de Europese Commissie van artikel 22 luidt een nieuw tijdperk van onzekerheid in voor de fuserende partijen, waarbij de EC erop vertrouwt dat de lidstaten hun beoordelingsbevoegdheden gebruiken om verwijzingen mogelijk te maken.

